https://uz.sputniknews.ru/20240526/ekspertnye-soobschestva-uzbekistana-i-vengrii-namereny-naladit-sotrudnichestvo-44044632.html

Экспертные сообщества Узбекистана и Венгрии намерены наладить сотрудничество

Экспертные сообщества Узбекистана и Венгрии намерены наладить сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Речь идет о проведении совместных мероприятий, а также издании экспертных публикаций

2024-05-26T10:40+0500

2024-05-26T10:40+0500

2024-05-26T10:40+0500

узбекистан

венгрия

сотрудничество

политика

посол

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Перспективы сотрудничества экспертных сообществ Узбекистана и Венгрии обсудили в Будапеште в ходе встречи посла РУз Ойбека Шахавдинова с гендиректором исследовательского института "Центр фундаментальных прав" Миклошем Санто, сообщает ИА "Дунё".Венгерская сторона высоко оценила устойчивую позитивную динамику развития Узбекистана, как результат социально-экономических и общественно-политических реформ.Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной проблематики.По итогам встречи достигли договоренности о проведении совместных мероприятий, а также издании экспертных публикаций, посвященных внешней и внутренней политике Узбекистана.Напомним, что Узбекистан открыл посольство в Будапеште в марте 2023 года. Посольство Венгрии в Ташкенте действует с 2017 года.

https://uz.sputniknews.ru/20240508/baxtiyer-saidov-peter-siyyarto-vstrecha-podpisaniye-43777777.html

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