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https://uz.sputniknews.ru/20240526/ekspertnye-soobschestva-uzbekistana-i-vengrii-namereny-naladit-sotrudnichestvo-44044632.html
Экспертные сообщества Узбекистана и Венгрии намерены наладить сотрудничество
Экспертные сообщества Узбекистана и Венгрии намерены наладить сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Речь идет о проведении совместных мероприятий, а также издании экспертных публикаций
2024-05-26T10:40+0500
2024-05-26T10:40+0500
узбекистан
венгрия
сотрудничество
политика
посол
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Перспективы сотрудничества экспертных сообществ Узбекистана и Венгрии обсудили в Будапеште в ходе встречи посла РУз Ойбека Шахавдинова с гендиректором исследовательского института "Центр фундаментальных прав" Миклошем Санто, сообщает ИА "Дунё".Венгерская сторона высоко оценила устойчивую позитивную динамику развития Узбекистана, как результат социально-экономических и общественно-политических реформ.Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной проблематики.По итогам встречи достигли договоренности о проведении совместных мероприятий, а также издании экспертных публикаций, посвященных внешней и внутренней политике Узбекистана.Напомним, что Узбекистан открыл посольство в Будапеште в марте 2023 года. Посольство Венгрии в Ташкенте действует с 2017 года.
https://uz.sputniknews.ru/20240508/baxtiyer-saidov-peter-siyyarto-vstrecha-podpisaniye-43777777.html
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узбекистан венгрия сотрудничество
узбекистан венгрия сотрудничество

Экспертные сообщества Узбекистана и Венгрии намерены наладить сотрудничество

10:40 26.05.2024
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2024
© Sputnik / Алексей Даничев
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Речь идет о проведении совместных мероприятий, а также издании экспертных публикаций.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Перспективы сотрудничества экспертных сообществ Узбекистана и Венгрии обсудили в Будапеште в ходе встречи посла РУз Ойбека Шахавдинова с гендиректором исследовательского института "Центр фундаментальных прав" Миклошем Санто, сообщает ИА "Дунё".
Венгерская сторона высоко оценила устойчивую позитивную динамику развития Узбекистана, как результат социально-экономических и общественно-политических реформ.
Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной проблематики.
"Венгерская сторона проявила заинтересованность в установлении сотрудничества между исследовательскими и аналитическими институтами Узбекистана и Центром", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигли договоренности о проведении совместных мероприятий, а также издании экспертных публикаций, посвященных внешней и внутренней политике Узбекистана.
Напомним, что Узбекистан открыл посольство в Будапеште в марте 2023 года. Посольство Венгрии в Ташкенте действует с 2017 года.
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