Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240526/kogda-v-uzbekistane-poyavyatsya-peredovye-injenernye-shkoly---44057764.html
Когда в Узбекистане появятся "Передовые инженерные школы"
Когда в Узбекистане появятся "Передовые инженерные школы"
Sputnik Узбекистан
Замминистра науки и высшего образования РФ в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал, что в России создано уже 50 таких инженерных школ. Не исключена возможность их создания и в Узбекистане.
2024-05-26T21:36+0500
2024-05-26T21:57+0500
узбекистан
россия
пресс-центр
наука
образование
сотрудничество
школа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1a/44060972_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8463af1c2443206c73bf795afc5ec62f.jpg
Ведущие узбекские университеты, опираясь на российский опыт, планируют создавать инженерные школы в развивающихся отраслях экономики и промышленности с целью подготовки инженерных кадров нового поколения. Об этом в эксклюзивном интервью в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации.По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ, особенность "Передовой инженерной школы" в том, что она построена на теснейшей кооперации университета и индустриального партнера, то есть какой-то компании или группы компаний. Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1a/44060972_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e66db37224cd5df8fe3c999c414202a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
наука образование вуз инженерная школа сотрудничество узбекистан россия
наука образование вуз инженерная школа сотрудничество узбекистан россия

Когда в Узбекистане появятся "Передовые инженерные школы"

21:36 26.05.2024 (обновлено: 21:57 26.05.2024)
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Замминистра науки и высшего образования РФ в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал, что в России создано уже 50 таких инженерных школ. Не исключена возможность их создания и в Узбекистане.
Ведущие узбекские университеты, опираясь на российский опыт, планируют создавать инженерные школы в развивающихся отраслях экономики и промышленности с целью подготовки инженерных кадров нового поколения. Об этом в эксклюзивном интервью в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации.

“Интерес к этой форме, которая в России идет как федеральный проект, проявлен узбекской стороной. И более того, ряд ведущих узбекских университетов, изучив опыт российских коллег, приняли решение о создании у себя передовых инженерных школ в тех приоритетных отраслях экономики, промышленности, которые сегодня бурно развиваются и требуют инженерных кадров нового поколения. Инженеров, способных не только поддерживать, ремонтировать, эксплуатировать имеющуюся технику, но и разрабатывать новые технологические решения, быть исследователями, теми, кто конструирует, проектирует, решает сложнейшие инженерные задачи“, — отметил Афанасьев.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ, особенность "Передовой инженерной школы" в том, что она построена на теснейшей кооперации университета и индустриального партнера, то есть какой-то компании или группы компаний.

“В России создано уже 50 таких инженерных школ. В том числе есть одна международная, российско-белорусская школа. Я не исключаю, что, может быть, в будущем появятся и российско-узбекистанские передовые инженерные школы. Будем на это надеяться,“ — добавил Афанасьев.

Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0