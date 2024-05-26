Когда в Узбекистане появятся "Передовые инженерные школы"
“Интерес к этой форме, которая в России идет как федеральный проект, проявлен узбекской стороной. И более того, ряд ведущих узбекских университетов, изучив опыт российских коллег, приняли решение о создании у себя передовых инженерных школ в тех приоритетных отраслях экономики, промышленности, которые сегодня бурно развиваются и требуют инженерных кадров нового поколения. Инженеров, способных не только поддерживать, ремонтировать, эксплуатировать имеющуюся технику, но и разрабатывать новые технологические решения, быть исследователями, теми, кто конструирует, проектирует, решает сложнейшие инженерные задачи“, — отметил Афанасьев.
“В России создано уже 50 таких инженерных школ. В том числе есть одна международная, российско-белорусская школа. Я не исключаю, что, может быть, в будущем появятся и российско-узбекистанские передовые инженерные школы. Будем на это надеяться,“ — добавил Афанасьев.