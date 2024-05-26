https://uz.sputniknews.ru/20240526/kogda-v-uzbekistane-poyavyatsya-peredovye-injenernye-shkoly---44057764.html

Когда в Узбекистане появятся "Передовые инженерные школы"

Когда в Узбекистане появятся "Передовые инженерные школы"

Sputnik Узбекистан

Замминистра науки и высшего образования РФ в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал, что в России создано уже 50 таких инженерных школ. Не исключена возможность их создания и в Узбекистане.

2024-05-26T21:36+0500

2024-05-26T21:36+0500

2024-05-26T21:57+0500

узбекистан

россия

пресс-центр

наука

образование

сотрудничество

школа

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Ведущие узбекские университеты, опираясь на российский опыт, планируют создавать инженерные школы в развивающихся отраслях экономики и промышленности с целью подготовки инженерных кадров нового поколения. Об этом в эксклюзивном интервью в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации.По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ, особенность "Передовой инженерной школы" в том, что она построена на теснейшей кооперации университета и индустриального партнера, то есть какой-то компании или группы компаний. Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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