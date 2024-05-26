https://uz.sputniknews.ru/20240526/rossiyskie-voennye-osvobodili-berestovoe-v-xarkovskoy-oblasti-44051626.html

Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области

Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Подразделения Западной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области, а также поразили противника в районе Стельмаховки ЛНР.

2024-05-26T16:44+0500

2024-05-26T16:44+0500

2024-05-26T16:44+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В сводке военного ведомства говорится, что "подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области“.Кроме того, сообщается что группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате этого украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.Село Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны РФ отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, на следующий день — соседней Андреевки, а 25 мая — населенного пункта Архангельского, расположенного к северо-востоку от Очеретино.

https://uz.sputniknews.ru/20240512/svo-rossiyskie-voyska-osvobodili-chetyre-naselennyx-punkta-v-xarkovskoy-oblasti--mo-rf-43845932.html

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