https://uz.sputniknews.ru/20240526/tyajelaya-atletika-chempionat-mira-peru-uzbekistan-medali-44045726.html

Тяжелоатлет из Узбекистана завоевал три медали на ЧМ

Тяжелоатлет из Узбекистана завоевал три медали на ЧМ

Sputnik Узбекистан

В Перу проходит юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике.

2024-05-26T11:47+0500

2024-05-26T11:47+0500

2024-05-26T11:47+0500

узбекистан

спорт

тяжелая атлетика

чемпионат мира

перу

медали

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Тяжелоатлет из Узбекистана Бекзод Гофиржонов завоевал три медали на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Перу – Лиме, сообщает НОК.Серебро:Бронза:Ранее Sputnik сообщал, что на этом же чемпионате шесть медалей завоевали тяжелоатлеты из Узбекистана Руслан Рахматжонов и Маржона Абдумуталова.Рахматжонов, выступавший в весовой категории до 81 килограмма, удостоился двух золотых и одной серебряной наград в рывке, толчке и сумме двух упражнений.Абдумуталова, выступавшая в весовой категории до 59 килограммов, стала обладательницей одной серебряной и двух бронзовых медалей в этих же дисциплинах.Напомним, что чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет продлится до 26 мая. Всего на турнире в Перу выступят 284 штангиста из 51 страны.

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