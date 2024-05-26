https://uz.sputniknews.ru/20240526/tyajelaya-atletika-chempionat-mira-peru-uzbekistan-medali-44045726.html
Тяжелоатлет из Узбекистана завоевал три медали на ЧМ
Тяжелоатлет из Узбекистана завоевал три медали на ЧМ
Sputnik Узбекистан
В Перу проходит юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике.
2024-05-26T11:47+0500
2024-05-26T11:47+0500
2024-05-26T11:47+0500
узбекистан
спорт
тяжелая атлетика
чемпионат мира
перу
медали
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Тяжелоатлет из Узбекистана Бекзод Гофиржонов завоевал три медали на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Перу – Лиме, сообщает НОК.Серебро:Бронза:Ранее Sputnik сообщал, что на этом же чемпионате шесть медалей завоевали тяжелоатлеты из Узбекистана Руслан Рахматжонов и Маржона Абдумуталова.Рахматжонов, выступавший в весовой категории до 81 килограмма, удостоился двух золотых и одной серебряной наград в рывке, толчке и сумме двух упражнений.Абдумуталова, выступавшая в весовой категории до 59 килограммов, стала обладательницей одной серебряной и двух бронзовых медалей в этих же дисциплинах.Напомним, что чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет продлится до 26 мая. Всего на турнире в Перу выступят 284 штангиста из 51 страны.
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узбекистан тяжелоатлеты чемпионат мира перу медали
узбекистан тяжелоатлеты чемпионат мира перу медали
Тяжелоатлет из Узбекистана завоевал три медали на ЧМ
В Перу проходит юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Тяжелоатлет из Узбекистана Бекзод Гофиржонов завоевал три медали на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Перу – Лиме, сообщает
НОК.
"Юношеская сборная Узбекистана по тяжёлой атлетике завоевала очередные медали на чемпионате мира в Перу. Автором наград стал Бекзод Гофиржонов, выступавший в весовой категории до 89 кг. В ходе соревнований наш соотечественник удостоился 1 серебряной и 2 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
сумма двух упражнений) (324 кг).
Ранее Sputnik
сообщал, что на этом же чемпионате шесть медалей завоевали тяжелоатлеты из Узбекистана Руслан Рахматжонов и Маржона Абдумуталова.
Рахматжонов, выступавший в весовой категории до 81 килограмма, удостоился двух золотых и одной серебряной наград в рывке, толчке и сумме двух упражнений.
Абдумуталова, выступавшая в весовой категории до 59 килограммов, стала обладательницей одной серебряной и двух бронзовых медалей в этих же дисциплинах.
Напомним, что чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет продлится до 26 мая. Всего на турнире в Перу выступят 284 штангиста из 51 страны.