https://uz.sputniknews.ru/20240526/uzbekistan-atomnaya-energiya-agentstvo-ukaz-44049492.html
В Узбекистане появится Агентство по атомной энергии
В Узбекистане появится Агентство по атомной энергии
Sputnik Узбекистан
Также в республике создадут Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине и Инспекцию по контролю сферы горнодобывающей промышленности и геологии при профильном министерстве
2024-05-26T16:10+0500
2024-05-26T16:10+0500
2024-05-26T17:09+0500
узбекистан
указ
президент узбекистана
атомная энергетика
узатом
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1a/44053237_0:322:2409:1677_1920x0_80_0_0_466a9ba1a4ae6eb10579a876c8fc723b.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане появится Агентство по атомной энергии. Его создадут на базе Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго, это определено в соответствующем Указе президента.Согласно документу, Агентство по развитию атомной энергетики реорганизуют в Агентство по атомной энергии и переведут в структуру Кабмина, а его директора по статусу приравняют к первому замминистра.Новая структура станет республиканским органом исполнительной власти, который будет следить за использованием атомной энергии в мирных целях.Преобразованное агентство в рамках проектов в сфере атомной энергетики может заключать прямые договоры с инжиниринговыми, маркетинговыми и другими компаниями, а также участвовать в финансировании проектов в отраслях экономики.У директора агентства также есть право привлекать национальных и зарубежных специалистов в области использования атомной энергии в мирных целях путем заключения прямых договоров.В соответствии с Указом, Фонд развития атомной энергетики преобразовывается в Фонд развития сферы использования атомной энергии. Он будет получать 5% дивидендов, начисленных по годовой прибыли Государственного предприятия "Навоийуран".В числе других источников формирования средств фонда — гранты, льготные кредиты и другие целевые средства международных финансовых институтов и организаций-доноров, благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц, доходы, получаемые от размещения временно свободных средств на депозиты банков, а также иные источники, не запрещенные законодательством.Средства фонда предназначены для укрепления материально-технической базы агентства, оплаты труда, стимулирования и соцзащиты работников, покрытия расходов на загранкомандировки и других целей. Кроме того, Указом создают Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине и Инспекцию по контролю сферы горнодобывающей промышленности и геологии при соответствующем министерстве.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1a/44053237_0:255:2390:2047_1920x0_80_0_0_2d916824c9f88c5cc6e9d84a5af65c89.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан агентство "узатом" реорганизация
узбекистан агентство "узатом" реорганизация
В Узбекистане появится Агентство по атомной энергии
16:10 26.05.2024 (обновлено: 17:09 26.05.2024)
Также в республике создадут Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине и Инспекцию по контролю сферы горнодобывающей промышленности и геологии при профильном министерстве.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
В Узбекистане появится Агентство по атомной энергии. Его создадут на базе Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго, это определено в соответствующем Указе
президента.
Согласно документу, Агентство по развитию атомной энергетики реорганизуют в Агентство по атомной энергии и переведут в структуру Кабмина, а его директора по статусу приравняют к первому замминистра.
Новая структура станет республиканским органом исполнительной власти, который будет следить за использованием атомной энергии в мирных целях.
Преобразованное агентство в рамках проектов в сфере атомной энергетики может заключать прямые договоры с инжиниринговыми, маркетинговыми и другими компаниями, а также участвовать в финансировании проектов в отраслях экономики.
У директора агентства также есть право привлекать национальных и зарубежных специалистов в области использования атомной энергии в мирных целях путем заключения прямых договоров.
В соответствии с Указом, Фонд развития атомной энергетики преобразовывается в Фонд развития сферы использования атомной энергии. Он будет получать 5% дивидендов, начисленных по годовой прибыли Государственного предприятия "Навоийуран".
В числе других источников формирования средств фонда — гранты, льготные кредиты и другие целевые средства международных финансовых институтов и организаций-доноров, благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц, доходы, получаемые от размещения временно свободных средств на депозиты банков, а также иные источники, не запрещенные законодательством.
Средства фонда предназначены для укрепления материально-технической базы агентства, оплаты труда, стимулирования и соцзащиты работников, покрытия расходов на загранкомандировки и других целей.
Кроме того, Указом создают Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине и Инспекцию по контролю сферы горнодобывающей промышленности и геологии при соответствующем министерстве.