https://uz.sputniknews.ru/20240526/uzbekistan-atomnaya-energiya-agentstvo-ukaz-44049492.html

В Узбекистане появится Агентство по атомной энергии

В Узбекистане появится Агентство по атомной энергии

Sputnik Узбекистан

Также в республике создадут Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине и Инспекцию по контролю сферы горнодобывающей промышленности и геологии при профильном министерстве

2024-05-26T16:10+0500

2024-05-26T16:10+0500

2024-05-26T17:09+0500

узбекистан

указ

президент узбекистана

атомная энергетика

узатом

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане появится Агентство по атомной энергии. Его создадут на базе Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго, это определено в соответствующем Указе президента.Согласно документу, Агентство по развитию атомной энергетики реорганизуют в Агентство по атомной энергии и переведут в структуру Кабмина, а его директора по статусу приравняют к первому замминистра.Новая структура станет республиканским органом исполнительной власти, который будет следить за использованием атомной энергии в мирных целях.Преобразованное агентство в рамках проектов в сфере атомной энергетики может заключать прямые договоры с инжиниринговыми, маркетинговыми и другими компаниями, а также участвовать в финансировании проектов в отраслях экономики.У директора агентства также есть право привлекать национальных и зарубежных специалистов в области использования атомной энергии в мирных целях путем заключения прямых договоров.В соответствии с Указом, Фонд развития атомной энергетики преобразовывается в Фонд развития сферы использования атомной энергии. Он будет получать 5% дивидендов, начисленных по годовой прибыли Государственного предприятия "Навоийуран".В числе других источников формирования средств фонда — гранты, льготные кредиты и другие целевые средства международных финансовых институтов и организаций-доноров, благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц, доходы, получаемые от размещения временно свободных средств на депозиты банков, а также иные источники, не запрещенные законодательством.Средства фонда предназначены для укрепления материально-технической базы агентства, оплаты труда, стимулирования и соцзащиты работников, покрытия расходов на загранкомандировки и других целей. Кроме того, Указом создают Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине и Инспекцию по контролю сферы горнодобывающей промышленности и геологии при соответствующем министерстве.

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