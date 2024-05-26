https://uz.sputniknews.ru/20240526/v-uzbekistane-izmenili-poryadok-predostavleniya-subsidiy-i-lgot-predprinimatelyam--dokument-44050190.html
В Узбекистане изменили порядок предоставления субсидий и льгот предпринимателям — документ
В Узбекистане изменили порядок предоставления субсидий и льгот предпринимателям — документ
Sputnik Узбекистан
Размер льгот и преференций будут зависеть от рейтингового уровня предпринимателя, который должен быть не ниже “В“ уровня.
2024-05-26T17:22+0500
2024-05-26T17:22+0500
2024-05-26T17:22+0500
узбекистан
постановление
предприниматели
налоговые льготы
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане совершенствуются процедуры предоставления субсидий, льгот и преференций предпринимателям. Это предусмотрено соответствующим решением, принятым Шавкатом Мирзиёевым.На днях президент республики подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию порядка предоставления субсидий, льгот и преференций субъектам предпринимательства".Согласно этому документу, для предпринимателей, осуществляющих деятельность в качестве юридического лица, в зависимости от уровня их рейтинга будут введены субсидии, налоговые и таможенные льготы и преференции.Меры поддержки будут предоставляться предпринимателям с рейтинговым уровнем "B" и выше в следующих размерах по сравнению с действующим:Меры поддержки будут оказывать предпринимателям, зарегистрированным менее 6-ти месяцев и согласно соответствующему указу президента, осуществляющим деятельность в округах 4-й и 5-й категории, независимо от их рейтингового уровня.Вместе с тем, если уровень рейтинга предпринимателей понизится, то меры по поддержке будут сохранены в течение 3-х месяцев;А в случае повышения меры поддержки будут предоставлены со следующего месяца в размерах, соответствующих обновленному уровню рейтинга.Кроме того, с 1 января 2025 года на платформе "subsidiya.mf.uz" будет вестись отдельный реестр, в котором будут указаны виды, условия и порядок мер поддержки, предоставляемых предпринимателям.
https://uz.sputniknews.ru/20240521/mirziyoyev-prezentatsiya-banki-43969596.html
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субсидии льготы предприниматели постановление решение
субсидии льготы предприниматели постановление решение
В Узбекистане изменили порядок предоставления субсидий и льгот предпринимателям — документ
Размер льгот и преференций будут зависеть от рейтингового уровня предпринимателя, который должен быть не ниже “В“ уровня.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане совершенствуются процедуры предоставления субсидий, льгот и преференций предпринимателям. Это предусмотрено соответствующим решением, принятым Шавкатом Мирзиёевым.
На днях президент республики подписал постановление
"О дополнительных мерах по совершенствованию порядка предоставления субсидий, льгот и преференций субъектам предпринимательства".
Согласно этому документу, для предпринимателей, осуществляющих деятельность в качестве юридического лица, в зависимости от уровня их рейтинга будут введены субсидии, налоговые и таможенные льготы и преференции.
Меры поддержки будут предоставляться предпринимателям с рейтинговым уровнем "B" и выше в следующих размерах по сравнению с действующим:
категория "ААА" – 100% от действующего размера;
категория "АА" – 90% от действующего размера;
категория "А" – 80% от действующего размера;
категория "ВВВ" – 70% от действующего размера;
категория "ВВ" – 60% от действующего размера;
Категория "B" – 50% от действующего размера.
Меры поддержки будут оказывать предпринимателям, зарегистрированным менее 6-ти месяцев и согласно соответствующему указу президента, осуществляющим деятельность в округах 4-й и 5-й категории, независимо от их рейтингового уровня.
Вместе с тем, если уровень рейтинга предпринимателей понизится, то меры по поддержке будут сохранены в течение 3-х месяцев;
А в случае повышения меры поддержки будут предоставлены со следующего месяца в размерах, соответствующих обновленному уровню рейтинга.
Кроме того, с 1 января 2025 года на платформе "subsidiya.mf.uz" будет вестись отдельный реестр, в котором будут указаны виды, условия и порядок мер поддержки, предоставляемых предпринимателям.