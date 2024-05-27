Четверть всех новых совместных проектов приходится на регионы — Мирзиёев
20:37 27.05.2024 (обновлено: 21:18 27.05.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин приняли участие в Совете регионов Узбекистана и России. Президент Узбекистана обозначил основные приоритеты межрегионального сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Четверть всех совместных проектов приходится на регионы, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета регионов Узбекистана и России, в котором также участвовал глава РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Отмечалось, что обе страны придают особое значение дальнейшему развитию межрегионального диалога, наполнению его новым практическим содержанием.
"Шесть лет назад мы вместе с Владимиром Владимировичем запустили механизм взаимодействия регионов двух стран, который на деле показал свою востребованность. Отмечу, что такое сотрудничество отличается высокой результативностью и способствует расширению долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Россией", — подчеркнул Мирзиёев.
По словам лидера Узбекистана, на прошлой неделе делегации всех регионов Узбекистана посетили партнерские регионы в России. В настоящее время на уровне регионов реализуется свыше 200 совместных проектов на $4 млрд. Кроме того, регионы подготовили новый пакет соглашений на сумму $5 млрд.
Он также обратил внимание участников Совета на то, что в ходе состоявшихся переговоров установлены новые амбициозные ориентиры сотрудничества на перспективу — выход на товарооборот $30 млрд в ближайшие годы и освоение инвестиций в объеме до $10 млрд уже в следующем году.
Шавкат Мирзиёев обозначил следующие приоритеты межрегионального сотрудничества:
Дальнейшее наращивание взаимной торговли
За последние семь лет товарооборот Узбекистана с Россией вырос в 2,5 раза. Самое главное качественно меняется структура взаимных поставок, прежде всего, за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. В этот процесс активно вовлечены регионы, в том числе, основные партнеры Узбекистана — города Москва и Санкт-Петербург, Татарстан, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Астраханская, Ивановская, Челябинская области, Краснодарский, Пермский край, Башкортостан и многие другие.
Сегодня приняты планы мероприятий по увеличению товарооборота за счет проектов кооперации и импортозамещения, прежде всего с активным подключением регионов.
Расширение масштаба промышленной кооперации
Россия является ведущим инвестиционным и технологическим партнером Узбекистана.
"Сегодня мы реализуем проекты во всех ключевых отраслях, в том числе, в энергетике, химии нефтехимической отрасли, машиностроении, сельском хозяйстве, логистике, текстильной, пищевой промышленности и других отраслях", — отметил президент РУз.
Он также добавил, что общий портфель новых совместных проектов уже превышает $40 млрд. В рамках нынешнего саммита достигнуты договоренности по новым проектам кооперации еще на $20 млрд, четверть из которых приходится на регионы.
Среди них высокотехнологичное производство полимеров в Хорезмской области, металлургический завод в Каракалпакстане, газоперерабатывающий комплекс в Кашкадарьинской области, промышленные парки в Бухарской и Навоийской областях.
"Мы намерены создавать новые совместные индустриальные зоны для реализации проектов кооперации с ведущими предприятиями регионов России", — заявил Шавкат Мирзиёев.
Расширение сотрудничества в области сельского хозяйства
Как отметил глава Узбекистана, развитие тесного практического взаимодействия отвечает общим интересам и нацелено на обеспечение продовольственной безопасности Узбекистана и России. В настоящее время ведется проработка проекта расширения сети агрологистических центров в регионах республики для организации прямых поставок качественной плодоовощной продукции в Россию.
"Наши крупные сельскохозяйственные предприятия и агрокластеры заинтересованы также в совместном развитии оптово-распределительных центров России и выращивании сельхоз культур с дальнейшими поставками в Узбекистан", — добавил Шавкат Мирзиёев.
Намерение совместно развивать инструменты поддержки финансирования проектов регионов
По словам президента Узбекистана, в ближайшее время начнет работу совместная инвестиционная платформа с начальным капиталом $500 млн.
Расширение культурно-гуманитарного сотрудничества
"Сегодня была принята программа культурного обмена на ближайшие три года, которой предусмотрено проведение совместных мероприятий в регионах наших стран", — отметил Шавкат Мирзиёев.
Увеличение туристического потока
За последние несколько лет количество российских туристов в Узбекистан увеличилось в пять раз. Наряду с Самаркандом, Бухарой и Хивой востребованы маршруты в Коканд, Фергану, Наманган, Карши и многие другие города Узбекистана. Одновременно растет интерес к турпоездкам в крупные исторические города и центры регионов России со стороны граждан Узбекистана. В этой связи, отметил глава Узбекистана, нужны новые совместные программы и туристические продукты.
Несмотря на то, что за последние годы совместно проделана большая работа по развитию полномасштабного партнерства между Узбекистаном и Россией, потенциал и возможности сотрудничества регионов не задействованы даже наполовину.
В связи с этим Мирзиёев отметил, что нужны более активные усилия обеих сторон, более серьезная совместная работа, нацеленная на достижение конкретных результатов. Так, лидеры обеих стран договорились лично возглавить совет регионов.
"Мы договорились, что будем всемирно поддерживать ваши контакты и обмены, ваши инициативы и ваши проекты. Правительства двух стран во главе с премьер-министрами в рамках совместной комиссии возьмут на особый контроль продвижение каждого проекта и каждой программы межрегионального взаимодействия. Будет принята отдельная дорожная карта", — заключил президент Узбекистана.