Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В Ташкенте проходят переговоры Мирзиёева и Путина — прямая трансляция
Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2024
Государственный визит Путина в Узбекистан - 2024
Президент России Владимир Путин по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в республику с двухдневным визитом с наивысшим статусом из возможных – государственным
https://uz.sputniknews.ru/20240527/mirziyoyev-putin-peregovory-uzkiy-sostav-44084451.html
Мирзиёев и Путин провели переговоры в узком формате — что обсудили президенты
Мирзиёев и Путин провели переговоры в узком формате — что обсудили президенты
Sputnik Узбекистан
Лидеры Узбекистана и РФ подтвердили приверженность дальнейшему расширению многогранного сотрудничества
2024-05-27T15:28+0500
2024-05-27T15:56+0500
государственный визит путина в узбекистан - 2024
политика
россия
президент рф
владимир путин
государственный визит
узбекистан
ташкент
переговоры
президент узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44080525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c23c72c69f46455fac49fc9d552de173.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась встреча главы Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина в узком формате.Мирзиёев, приветствуя высокого гостя, особо отметил, что одну из своих первых зарубежных поездок после переизбрания российский лидер совершает в Узбекистан.В свою очередь, по словам Путина, приезд в республику столь представительной делегации из России подчеркивает особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений двух стран.Речь шла и о росте товарооборота Узбекистана и России, который достиг $10 млрд.Его российский коллега отметил, что РФ занимает в товарообороте Узбекистана 15,5%, и выразил уверенность, что темп будет больше.По словам главы РФ, темпы развития экономических связей впечатляют, торгово-экономические связи России и Узбекистана диверсифицируются и имеют хорошие перспективы.Лидеры отметили, что портфель совместных проектов РУз и РФ достиг $45 млрд и договорились о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий.В ходе встречи говорили и о важности дальнейшего развития межрегионального сотрудничества. Как отмечалось, в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России примут участие 28 руководителей регионов РФ.Лидеры двух стран также предметно обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, в том числе атомной, сельского хозяйства, инноваций, миграции, безопасности и других, дали высокую оценку развитию разнопланового культурно-гуманитарного обмена. Планируется принять программу культурного сотрудничества.Отдельное внимание уделили взаимодействию в области образования и подготовки инженерных кадров. Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.Напомним, что президент России Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане.
россия
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44080525_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ca3b247389ba7488cba50d169cd21450.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев путин переговоры узкий состав
мирзиёев путин переговоры узкий состав

Мирзиёев и Путин провели переговоры в узком формате — что обсудили президенты

15:28 27.05.2024 (обновлено: 15:56 27.05.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Лидеры Узбекистана и РФ подтвердили приверженность дальнейшему расширению многогранного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась встреча главы Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина в узком формате.
Мирзиёев, приветствуя высокого гостя, особо отметил, что одну из своих первых зарубежных поездок после переизбрания российский лидер совершает в Узбекистан.

"Я благодарен, что один из первых визитов Вы совершили в Узбекистан — это большое уважение к Узбекистану и его многонациональному народу", — сказал он.

В свою очередь, по словам Путина, приезд в республику столь представительной делегации из России подчеркивает особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений двух стран.
Речь шла и о росте товарооборота Узбекистана и России, который достиг $10 млрд.
“Мы с вами впервые подписали дорожную карту из 63 пунктов и продвижение есть.... Если говорить о товарообороте, то мы достигли $10 млрд. Это очень хороший рост. Мы сейчас работаем над тем, чтобы достичь $20 млрд“, — отметил глава Узбекистана.
Его российский коллега отметил, что РФ занимает в товарообороте Узбекистана 15,5%, и выразил уверенность, что темп будет больше.
По словам главы РФ, темпы развития экономических связей впечатляют, торгово-экономические связи России и Узбекистана диверсифицируются и имеют хорошие перспективы.

"В настоящее время благодаря усилиям правительства Узбекистана торгово-экономические связи стран диверсифицируются, имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий", — сказал Путин.

Лидеры отметили, что портфель совместных проектов РУз и РФ достиг $45 млрд и договорились о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий.
В ходе встречи говорили и о важности дальнейшего развития межрегионального сотрудничества. Как отмечалось, в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России примут участие 28 руководителей регионов РФ.
"Когда мы регионам не мешаем, а помогаем, результат будет очень высокий", — отметил Шавкат Мирзиёев.
Лидеры двух стран также предметно обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, в том числе атомной, сельского хозяйства, инноваций, миграции, безопасности и других, дали высокую оценку развитию разнопланового культурно-гуманитарного обмена. Планируется принять программу культурного сотрудничества.
Отдельное внимание уделили взаимодействию в области образования и подготовки инженерных кадров. Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.
Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.
Напомним, что президент России Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0