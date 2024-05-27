Мирзиёев и Путин провели переговоры в узком формате — что обсудили президенты
15:28 27.05.2024 (обновлено: 15:56 27.05.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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Лидеры Узбекистана и РФ подтвердили приверженность дальнейшему расширению многогранного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась встреча главы Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина в узком формате.
Мирзиёев, приветствуя высокого гостя, особо отметил, что одну из своих первых зарубежных поездок после переизбрания российский лидер совершает в Узбекистан.
"Я благодарен, что один из первых визитов Вы совершили в Узбекистан — это большое уважение к Узбекистану и его многонациональному народу", — сказал он.
В свою очередь, по словам Путина, приезд в республику столь представительной делегации из России подчеркивает особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений двух стран.
Речь шла и о росте товарооборота Узбекистана и России, который достиг $10 млрд.
“Мы с вами впервые подписали дорожную карту из 63 пунктов и продвижение есть.... Если говорить о товарообороте, то мы достигли $10 млрд. Это очень хороший рост. Мы сейчас работаем над тем, чтобы достичь $20 млрд“, — отметил глава Узбекистана.
Его российский коллега отметил, что РФ занимает в товарообороте Узбекистана 15,5%, и выразил уверенность, что темп будет больше.
По словам главы РФ, темпы развития экономических связей впечатляют, торгово-экономические связи России и Узбекистана диверсифицируются и имеют хорошие перспективы.
"В настоящее время благодаря усилиям правительства Узбекистана торгово-экономические связи стран диверсифицируются, имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий", — сказал Путин.
Лидеры отметили, что портфель совместных проектов РУз и РФ достиг $45 млрд и договорились о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий.
В ходе встречи говорили и о важности дальнейшего развития межрегионального сотрудничества. Как отмечалось, в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России примут участие 28 руководителей регионов РФ.
"Когда мы регионам не мешаем, а помогаем, результат будет очень высокий", — отметил Шавкат Мирзиёев.
Лидеры двух стран также предметно обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, в том числе атомной, сельского хозяйства, инноваций, миграции, безопасности и других, дали высокую оценку развитию разнопланового культурно-гуманитарного обмена. Планируется принять программу культурного сотрудничества.
Отдельное внимание уделили взаимодействию в области образования и подготовки инженерных кадров. Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.
Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.
Напомним, что президент России Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане.