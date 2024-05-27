https://uz.sputniknews.ru/20240527/mirziyoyev-putin-peregovory-uzkiy-sostav-44084451.html

Мирзиёев и Путин провели переговоры в узком формате — что обсудили президенты

Мирзиёев и Путин провели переговоры в узком формате — что обсудили президенты

Sputnik Узбекистан

Лидеры Узбекистана и РФ подтвердили приверженность дальнейшему расширению многогранного сотрудничества

2024-05-27T15:28+0500

2024-05-27T15:28+0500

2024-05-27T15:56+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась встреча главы Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина в узком формате.Мирзиёев, приветствуя высокого гостя, особо отметил, что одну из своих первых зарубежных поездок после переизбрания российский лидер совершает в Узбекистан.В свою очередь, по словам Путина, приезд в республику столь представительной делегации из России подчеркивает особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений двух стран.Речь шла и о росте товарооборота Узбекистана и России, который достиг $10 млрд.Его российский коллега отметил, что РФ занимает в товарообороте Узбекистана 15,5%, и выразил уверенность, что темп будет больше.По словам главы РФ, темпы развития экономических связей впечатляют, торгово-экономические связи России и Узбекистана диверсифицируются и имеют хорошие перспективы.Лидеры отметили, что портфель совместных проектов РУз и РФ достиг $45 млрд и договорились о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий.В ходе встречи говорили и о важности дальнейшего развития межрегионального сотрудничества. Как отмечалось, в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России примут участие 28 руководителей регионов РФ.Лидеры двух стран также предметно обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, в том числе атомной, сельского хозяйства, инноваций, миграции, безопасности и других, дали высокую оценку развитию разнопланового культурно-гуманитарного обмена. Планируется принять программу культурного сотрудничества.Отдельное внимание уделили взаимодействию в области образования и подготовки инженерных кадров. Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.Напомним, что президент России Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане.

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