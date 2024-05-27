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Узбекистан и Россия определили приоритеты сотрудничества
Узбекистан и Россия определили приоритеты сотрудничества
Sputnik Узбекистан
По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Совместное заявление
2024-05-27T20:00+0500
2024-05-27T20:08+0500
государственный визит путина в узбекистан - 2024
россия
владимир путин
государственный визит
узбекистан
шавкат мирзиёев
заявление
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия определили приоритетные задачи сотрудничества в Совместном заявлении, подписанном президентами Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным по итогам состоявшихся переговоров. Текст документа опубликован на сайте Кремля.Главное из Совместного заявления:Напомним, что президент России Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится в Узбекистане с государственным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20240527/mirziyoyev-putin-peregovory-44093630.html
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мирзиёев путин совместное заявление итоги переговоров
мирзиёев путин совместное заявление итоги переговоров

Узбекистан и Россия определили приоритеты сотрудничества

20:00 27.05.2024 (обновлено: 20:08 27.05.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
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© Sputnik / Сергей Бобылев
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По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Совместное заявление.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия определили приоритетные задачи сотрудничества в Совместном заявлении, подписанном президентами Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным по итогам состоявшихся переговоров. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Главное из Совместного заявления:
стороны подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства, исключающего использование двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности;
в центре внимания будет оставаться борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми и экономическими преступлениями;
Узбекистан и Россия будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере и по линии силовых структур, ведомств по чрезвычайным ситуациям;
Узбекистан и Россия считают приоритетной задачей содействие достижению мира и стабильности в Афганистане как фактора, влияющего на безопасность Центральной Азии и соседних регионов;
Москва и Ташкент договорились углублять сотрудничество в информационной сфере в целях объективного и всестороннего освещения тематики, связанной с РФ и РУз, противодействия распространению недостоверной информации, в том числе подрывающей межнациональное согласие, демонстрации положительных сторон общей истории, исходя из того, что такое взаимодействие способствует укреплению двусторонних связей;
стороны намерены углублять взаимодействие и координацию на международных площадках, в том числе в рамках СНГ и ШОС; в области обеспечения международной информационной безопасности;
профильные министерства, ведомства и организации двух государств примут исчерпывающие меры для полной реализации Плана мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между РФ и РУз;
стороны продолжат усилия по привлечению механизмов государственной и иной поддержки совместных инвестпроектов. В связи с этим отмечена важность скорейшего формирования совместного инвестиционного фонда РФ и РУз;
стороны подчеркнули приверженность обеспечению защиты прав и законных интересов, уважения чести и достоинства граждан РФ, пребывающих на территории Узбекистана, и граждан РУз, пребывающих на территории России;
стороны намерены обеспечить скорейшее взаимоприемлемое согласование и подписание договора между Россией и Узбекистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения;
РУз и РФ продолжат развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях, и приветствуют подписание протокола по строительству АЭС в республике;
стороны продолжат реализацию взаимовыгодных проектов в области транспорта и логистики, обеспечивая благоприятные условия для увеличения грузооборота, в том числе путем внедрения цифровых технологий;
РФ и РУз поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства и поставок российской рыбной продукции в Узбекистан;
стороны будут и далее бережно сохранять культурное наследие народов двух стран, углублять взаимодействие в гуманитарной сфере;
продолжится развитие туристского обмена;
стороны продолжат уделять особое внимание сотрудничеству в области здравоохранения, кооперации между медицинскими вузами и научно-исследовательскими институтами, обмену опытом и подготовке специалистов;
Узбекистан и Россия продолжат взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе в рамках реализации совместных проектов и проведения научных исследований;
стороны продолжат реализацию совместных проектов по повышению качества преподавания в Узбекистане русского языка;
подчеркнута необходимость тесного взаимодействия в области высоких и цифровых технологий, их внедрения, в том числе путем развития сотрудничества между инновационными центрами и технопарками двух стран;
стороны уделят особое внимание подготовке к достойной встрече в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне;
РФ и РУз продолжат работу по расширению и развитию взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.
Напомним, что президент России Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится в Узбекистане с государственным визитом.
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