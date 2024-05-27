Узбекистан и Россия определили приоритеты сотрудничества

стороны подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства, исключающего использование двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности; стороны подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства, исключающего использование двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности;

в центре внимания будет оставаться борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми и экономическими преступлениями; в центре внимания будет оставаться борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми и экономическими преступлениями;

Узбекистан и Россия будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере и по линии силовых структур, ведомств по чрезвычайным ситуациям; Узбекистан и Россия будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере и по линии силовых структур, ведомств по чрезвычайным ситуациям;

Узбекистан и Россия считают приоритетной задачей содействие достижению мира и стабильности в Афганистане как фактора, влияющего на безопасность Центральной Азии и соседних регионов; Узбекистан и Россия считают приоритетной задачей содействие достижению мира и стабильности в Афганистане как фактора, влияющего на безопасность Центральной Азии и соседних регионов;

Москва и Ташкент договорились углублять сотрудничество в информационной сфере в целях объективного и всестороннего освещения тематики, связанной с РФ и РУз, противодействия распространению недостоверной информации, в том числе подрывающей межнациональное согласие, демонстрации положительных сторон общей истории, исходя из того, что такое взаимодействие способствует укреплению двусторонних связей; Москва и Ташкент договорились углублять сотрудничество в информационной сфере в целях объективного и всестороннего освещения тематики, связанной с РФ и РУз, противодействия распространению недостоверной информации, в том числе подрывающей межнациональное согласие, демонстрации положительных сторон общей истории, исходя из того, что такое взаимодействие способствует укреплению двусторонних связей;

стороны намерены углублять взаимодействие и координацию на международных площадках, в том числе в рамках СНГ и ШОС; в области обеспечения международной информационной безопасности; стороны намерены углублять взаимодействие и координацию на международных площадках, в том числе в рамках СНГ и ШОС; в области обеспечения международной информационной безопасности;

профильные министерства, ведомства и организации двух государств примут исчерпывающие меры для полной реализации Плана мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между РФ и РУз; профильные министерства, ведомства и организации двух государств примут исчерпывающие меры для полной реализации Плана мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между РФ и РУз;

стороны продолжат усилия по привлечению механизмов государственной и иной поддержки совместных инвестпроектов. В связи с этим отмечена важность скорейшего формирования совместного инвестиционного фонда РФ и РУз; стороны продолжат усилия по привлечению механизмов государственной и иной поддержки совместных инвестпроектов. В связи с этим отмечена важность скорейшего формирования совместного инвестиционного фонда РФ и РУз;

стороны подчеркнули приверженность обеспечению защиты прав и законных интересов, уважения чести и достоинства граждан РФ, пребывающих на территории Узбекистана, и граждан РУз, пребывающих на территории России; стороны подчеркнули приверженность обеспечению защиты прав и законных интересов, уважения чести и достоинства граждан РФ, пребывающих на территории Узбекистана, и граждан РУз, пребывающих на территории России;

стороны намерены обеспечить скорейшее взаимоприемлемое согласование и подписание договора между Россией и Узбекистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения; стороны намерены обеспечить скорейшее взаимоприемлемое согласование и подписание договора между Россией и Узбекистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения;

РУз и РФ продолжат развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях, и приветствуют подписание протокола по строительству АЭС в республике; РУз и РФ продолжат развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях, и приветствуют подписание протокола по строительству АЭС в республике;

стороны продолжат реализацию взаимовыгодных проектов в области транспорта и логистики, обеспечивая благоприятные условия для увеличения грузооборота, в том числе путем внедрения цифровых технологий; стороны продолжат реализацию взаимовыгодных проектов в области транспорта и логистики, обеспечивая благоприятные условия для увеличения грузооборота, в том числе путем внедрения цифровых технологий;

РФ и РУз поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства и поставок российской рыбной продукции в Узбекистан; РФ и РУз поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства и поставок российской рыбной продукции в Узбекистан;

стороны будут и далее бережно сохранять культурное наследие народов двух стран, углублять взаимодействие в гуманитарной сфере; стороны будут и далее бережно сохранять культурное наследие народов двух стран, углублять взаимодействие в гуманитарной сфере;

продолжится развитие туристского обмена; продолжится развитие туристского обмена;

стороны продолжат уделять особое внимание сотрудничеству в области здравоохранения, кооперации между медицинскими вузами и научно-исследовательскими институтами, обмену опытом и подготовке специалистов; стороны продолжат уделять особое внимание сотрудничеству в области здравоохранения, кооперации между медицинскими вузами и научно-исследовательскими институтами, обмену опытом и подготовке специалистов;

Узбекистан и Россия продолжат взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе в рамках реализации совместных проектов и проведения научных исследований; Узбекистан и Россия продолжат взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе в рамках реализации совместных проектов и проведения научных исследований;

стороны продолжат реализацию совместных проектов по повышению качества преподавания в Узбекистане русского языка; стороны продолжат реализацию совместных проектов по повышению качества преподавания в Узбекистане русского языка;

подчеркнута необходимость тесного взаимодействия в области высоких и цифровых технологий, их внедрения, в том числе путем развития сотрудничества между инновационными центрами и технопарками двух стран; подчеркнута необходимость тесного взаимодействия в области высоких и цифровых технологий, их внедрения, в том числе путем развития сотрудничества между инновационными центрами и технопарками двух стран;

стороны уделят особое внимание подготовке к достойной встрече в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне; стороны уделят особое внимание подготовке к достойной встрече в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне;