https://uz.sputniknews.ru/20240527/mishustin-itogi-poyezdka-turkmenistan-44072971.html

Мишустин: Решения глав правительств СНГ послужат плодотворному сотрудничеству

Мишустин: Решения глав правительств СНГ послужат плодотворному сотрудничеству

Sputnik Узбекистан

Премьер-министр РФ подвел итоги рабочего визита в Туркменистан, где прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств

2024-05-27T13:40+0500

2024-05-27T13:40+0500

2024-05-27T13:40+0500

снг

михаил мишустин

итоги

рабочий визит

туркменистан

ашхабад

россия

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Решения глав правительств СНГ станут способствовать плодотворному сотрудничеству наших стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.Глава российского Кабмина подвел итоги рабочего визита в Туркменистан, где ранее состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.Он поручил вице-премьерам контролировать реализацию договоренностей по курируемым сферам.Напомним, что 24 мая в Ашхабаде прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Премьеры обсудили торгово-экономическое взаимодействие, в том числе расширение сотрудничества в энергетике, промышленности и других сферах. По итогам встречи достигли важных договоренностей по усилению кооперации в сферах энергетики, транспорта, химической промышленности, обращения с опасными отходами, ликвидации объектов накопленного вреда.Также в странах СНГ будут совместно принимать меры для защиты интеллектуальной собственности и развития национальных телемедицинских систем.

туркменистан

ашхабад

россия

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