https://uz.sputniknews.ru/20240527/mishustin-itogi-poyezdka-turkmenistan-44072971.html
Мишустин: Решения глав правительств СНГ послужат плодотворному сотрудничеству
Мишустин: Решения глав правительств СНГ послужат плодотворному сотрудничеству
Sputnik Узбекистан
Премьер-министр РФ подвел итоги рабочего визита в Туркменистан, где прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств
2024-05-27T13:40+0500
2024-05-27T13:40+0500
2024-05-27T13:40+0500
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итоги
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Решения глав правительств СНГ станут способствовать плодотворному сотрудничеству наших стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.Глава российского Кабмина подвел итоги рабочего визита в Туркменистан, где ранее состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.Он поручил вице-премьерам контролировать реализацию договоренностей по курируемым сферам.Напомним, что 24 мая в Ашхабаде прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Премьеры обсудили торгово-экономическое взаимодействие, в том числе расширение сотрудничества в энергетике, промышленности и других сферах. По итогам встречи достигли важных договоренностей по усилению кооперации в сферах энергетики, транспорта, химической промышленности, обращения с опасными отходами, ликвидации объектов накопленного вреда.Также в странах СНГ будут совместно принимать меры для защиты интеллектуальной собственности и развития национальных телемедицинских систем.
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мишустин итоги рабочий визит туркменистан заседание совет глав правительств снг
мишустин итоги рабочий визит туркменистан заседание совет глав правительств снг
Мишустин: Решения глав правительств СНГ послужат плодотворному сотрудничеству
Премьер-министр РФ подвел итоги рабочего визита в Туркменистан, где прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Решения глав правительств СНГ станут способствовать плодотворному сотрудничеству наших стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает
пресс-служба правительства России.
Глава российского Кабмина подвел итоги рабочего визита в Туркменистан, где ранее состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Он поручил вице-премьерам контролировать реализацию договоренностей по курируемым сферам.
"В год российского председательства мы продолжим делать все необходимое для повышения авторитета Содружества, расширения связей с другими интеграционными объединениями. Уверен, что решения глав правительств СНГ станут способствовать плодотворному сотрудничеству наших стран и, конечно, послужат повышению качества жизни наших граждан", — подчеркнул Мишустин.
Напомним, что 24 мая в Ашхабаде прошло
заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Премьеры обсудили торгово-экономическое взаимодействие, в том числе расширение сотрудничества в энергетике, промышленности и других сферах.
По итогам встречи достигли важных договоренностей по усилению кооперации в сферах энергетики, транспорта, химической промышленности, обращения с опасными отходами, ликвидации объектов накопленного вреда.
Также в странах СНГ будут совместно принимать меры для защиты интеллектуальной собственности и развития национальных телемедицинских систем.