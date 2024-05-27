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Эксперт: В чем опасность перекусов
Эксперт: В чем опасность перекусов
Sputnik Узбекистан
Дополнительные приемы пищи могут стать причиной развития серьезных заболеваний
2024-05-27T22:04+0500
2024-05-27T22:04+0500
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Перебивающие аппетит перекусы между завтраком и обедом или перед ужином – довольно распространенное явление. Однако такое пищевое поведение отрицательно влияет на здоровье, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.По словам эксперта, дополнительные приемы пищи могут привести к развитию серьезных заболеваний.Он также предупредил о большом вреде сладких перекусов. И рекомендовал при большом желании поесть в промежутке между основными приемами пищи, выпить стакан воды.В крайнем случае можно утолить легкий голод овощами, например, огурцами или морковью, заключил эксперт.
https://uz.sputniknews.ru/20240526/veypy-vrach-vred-legkiye-44045190.html
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эксперт перекусы опасность развитие заболевания
эксперт перекусы опасность развитие заболевания

Эксперт: В чем опасность перекусов

22:04 27.05.2024
© unsplash/Shanice GarciaЧай с бутербродами.
Чай с бутербродами. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2024
© unsplash/Shanice Garcia
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Дополнительные приемы пищи могут стать причиной развития серьезных заболеваний.
Перебивающие аппетит перекусы между завтраком и обедом или перед ужином – довольно распространенное явление. Однако такое пищевое поведение отрицательно влияет на здоровье, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.
"Это большая проблема – перекусы не вовремя. Часто бывает так, что от скуки или оттого, что еда попалась на глаза, у человека рука сама тянется взять и пожевать. Если мы перебиваем аппетит чем-то вроде печенья или конфет, то потом, во время нормального обеда, не получаем в достаточном количестве полезных и насыщающих ингредиентов, прежде всего белка. И это повышает риск того, что потом мы не дотянем до ужина и опять что-то перехватим", — предупредил он.
По словам эксперта, дополнительные приемы пищи могут привести к развитию серьезных заболеваний.
"В идеале питание должно быть трехразовым. Дело в том, что в промежутках между приемами пищи в организме происходят процессы аутофагии, самоочищения. Когда пища постоянно поступает, это плохо. Обменным процессам нужно давать время, чтобы они происходили циклически. А если мы начинаем есть беспорядочно, то повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и, безусловно, ожирения. Недавно в Америке было проведено исследование на тему, сколько же человек получает калорий из несвоевременных перекусов. Оказалось, что до 500 килокалорий в день. Это треть всего суточного рациона среднестатистической женщины или четверть для мужчины", — объяснил Малоземов.
Он также предупредил о большом вреде сладких перекусов. И рекомендовал при большом желании поесть в промежутке между основными приемами пищи, выпить стакан воды.
В крайнем случае можно утолить легкий голод овощами, например, огурцами или морковью, заключил эксперт.
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