Эксперт: В чем опасность перекусов

"В идеале питание должно быть трехразовым. Дело в том, что в промежутках между приемами пищи в организме происходят процессы аутофагии, самоочищения. Когда пища постоянно поступает, это плохо. Обменным процессам нужно давать время, чтобы они происходили циклически. А если мы начинаем есть беспорядочно, то повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и, безусловно, ожирения. Недавно в Америке было проведено исследование на тему, сколько же человек получает калорий из несвоевременных перекусов. Оказалось, что до 500 килокалорий в день. Это треть всего суточного рациона среднестатистической женщины или четверть для мужчины", — объяснил Малоземов.