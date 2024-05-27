https://uz.sputniknews.ru/20240527/putin-press-konferentsiya-itogi-peregovory-mirziyoyev-44088051.html

Пресс-конференция Путина по итогам полноформатных переговоров с Мирзиёевым — видео

Пресс-конференция Путина по итогам полноформатных переговоров с Мирзиёевым — видео

Sputnik Узбекистан

Глава РФ находится с двухдневным госвизитом в Ташкенте. В программе пребывания — переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, а также подписание ряда документов

2024-05-27T17:25+0500

2024-05-27T17:25+0500

2024-05-27T18:47+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

россия

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шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, прошедших в узком и расширенном форматах. Напомним, что российский лидер 26-27 мая находится с визитом в Узбекистане по приглашению главы республики.Это третья зарубежная поездка Путина и первый визит в Центральную Азию после начала нового президентского срока. Визит носит статус государственного, то есть высшего по дипломатическому уровню. В программе пребывания — переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, а также подписание ряда документов.

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