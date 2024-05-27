https://uz.sputniknews.ru/20240527/putin-press-konferentsiya-itogi-peregovory-mirziyoyev-44088051.html
Пресс-конференция Путина по итогам полноформатных переговоров с Мирзиёевым — видео
Пресс-конференция Путина по итогам полноформатных переговоров с Мирзиёевым — видео
Sputnik Узбекистан
Глава РФ находится с двухдневным госвизитом в Ташкенте. В программе пребывания — переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, а также подписание ряда документов
2024-05-27T17:25+0500
2024-05-27T17:25+0500
2024-05-27T18:47+0500
государственный визит путина в узбекистан - 2024
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, прошедших в узком и расширенном форматах. Напомним, что российский лидер 26-27 мая находится с визитом в Узбекистане по приглашению главы республики.Это третья зарубежная поездка Путина и первый визит в Центральную Азию после начала нового президентского срока. Визит носит статус государственного, то есть высшего по дипломатическому уровню. В программе пребывания — переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, а также подписание ряда документов.
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путин пресс-конференция итоги переговоры мирзиёев
путин пресс-конференция итоги переговоры мирзиёев
Пресс-конференция Путина по итогам полноформатных переговоров с Мирзиёевым — видео
17:25 27.05.2024 (обновлено: 18:47 27.05.2024)
Глава РФ находится с двухдневным госвизитом в Ташкенте. В программе пребывания — переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, а также подписание ряда документов.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, прошедших в узком и расширенном форматах.
Напомним, что российский лидер 26-27 мая находится с визитом в Узбекистане по приглашению главы республики.
Это третья зарубежная поездка Путина и первый визит в Центральную Азию после начала нового президентского срока. Визит носит статус государственного, то есть высшего по дипломатическому уровню.
В программе пребывания — переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, а также подписание ряда документов.