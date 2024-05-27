https://uz.sputniknews.ru/20240527/rossiya-uzbekistan-aes-malaya-moschnost-44090266.html
Россия построит в Узбекистане АЭС малой мощности
Россия построит в Узбекистане АЭС малой мощности
Sputnik Узбекистан
Соответствующее Соглашение подписано в ходе государственного визита Владимира Путина в Узбекистан, по итогам переговоров с Шавкатом Мирзиёевым
2024-05-27T17:35+0500
2024-05-27T17:35+0500
2024-05-27T17:46+0500
государственный визит путина в узбекистан - 2024
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Россия построит в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ).По итогам переговоров Шавката Мирзиёева и Владимира Путина подписано соответствующее Соглашение. Глава Узбекистана рассказал, что условия и технические аспекты документа о реализации проектов строительства атомных электростанций малой мощности в Узбекистане стороны уже давно обсуждают на уровне экспертов.Ранее распоряжением правительства РФ госкорпорации "Росатом" было предписано подписать протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции.В соответствии с ними, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве "атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт".В свою очередь, Владимир Путин заявил, что технологии, которые будут использовать для создания АЭС в Узбекистане, отвечают строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
https://uz.sputniknews.ru/20240527/tashkent-27-maya--sputnik-rossiya-gotova-uvelichit-postavki-gaza-v-uzbekistan-soobschil-prezident-rf-44089227.html
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аэс россия узбекистан строительство соглашение государственный визит владимир путин
Россия построит в Узбекистане АЭС малой мощности
17:35 27.05.2024 (обновлено: 17:46 27.05.2024)
Соответствующее Соглашение подписано в ходе государственного визита Владимира Путина в Узбекистан по итогам переговоров с Шавкатом Мирзиёевым.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Россия построит в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ).
По итогам переговоров Шавката Мирзиёева и Владимира Путина подписано соответствующее Соглашение.
Глава Узбекистана рассказал, что условия и технические аспекты документа о реализации проектов строительства атомных электростанций малой мощности в Узбекистане стороны уже давно обсуждают на уровне экспертов.
"Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта", — сказал Мирзиёев.
Ранее распоряжением правительства РФ госкорпорации "Росатом" было предписано подписать протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции.
В соответствии с ними, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве "атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт".
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что технологии, которые будут использовать для создания АЭС в Узбекистане, отвечают строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
"Подписанный сегодня протокол о внесении изменений в профильное межпрофсоглашение от 2018 года открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности, по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с узбекским коллегой.