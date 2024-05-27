https://uz.sputniknews.ru/20240527/tashkent-27-maya--sputnik-rossiya-gotova-uvelichit-postavki-gaza-v-uzbekistan-soobschil-prezident-rf-44089227.html
Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан — Путин
Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан — Путин
Sputnik Узбекистан
По словам главы РФ, в настоящее время экспорт голубого топлива в республику осуществляется с большим опережением графика
2024-05-27T16:40+0500
2024-05-27T16:40+0500
2024-05-27T16:54+0500
государственный визит путина в узбекистан - 2024
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан, сказал президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном формате.Прокачку российского газа через Казахстан в Узбекистан уже в следующем году планируется нарастить до 11 млрд кубометров, добавил он. Напомним, что президент РФ по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане. В программе пребывания — переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, а также подписание ряда документов.
https://uz.sputniknews.ru/20231007/mirziyoyev-putin-tokayev-start-gaz-39749617.html
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владимир путин переговоры шавкат мирзиёев экспорт голубое топливо республика
владимир путин переговоры шавкат мирзиёев экспорт голубое топливо республика
Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан — Путин
16:40 27.05.2024 (обновлено: 16:54 27.05.2024)
По словам главы РФ, в настоящее время экспорт голубого топлива в республику осуществляется с большим опережением графика.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан, сказал президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном формате.
"Отдельно упомяну, что 7 октября 2023 года мы с Вами и президентом Казахстана (Касым-Жомартом Токаевым) дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", — сообщил Путин.
Прокачку российского газа через Казахстан в Узбекистан уже в следующем году планируется нарастить до 11 млрд кубометров, добавил он.
Напомним, что президент РФ по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находится с государственным визитом в Узбекистане.
В программе пребывания — переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, а также подписание ряда документов.