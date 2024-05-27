https://uz.sputniknews.ru/20240527/uzbekistan-naseleniye-yedinyy-elektronnyy-reyestr-44081474.html

В Узбекистане появится единый электронный реестр населения — подробности

В Узбекистане появится единый электронный реестр населения — подробности

Sputnik Узбекистан

Он станет единой электронной базой персональных данных граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране

2024-05-27T16:30+0500

2024-05-27T16:30+0500

2024-05-27T16:30+0500

узбекистан

общество

указ

президент узбекистана

персональные данные

электронная система

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2025 года появится единый электронный реестр населения. Это определено соответствующим Указом президента.Он станет единой электронной базой персональных данных граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике.Единый электронный реестр населения:

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