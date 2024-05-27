https://uz.sputniknews.ru/20240527/uzbekistan-naseleniye-yedinyy-elektronnyy-reyestr-44081474.html
В Узбекистане появится единый электронный реестр населения — подробности
В Узбекистане появится единый электронный реестр населения — подробности
Sputnik Узбекистан
Он станет единой электронной базой персональных данных граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране
2024-05-27T16:30+0500
2024-05-27T16:30+0500
2024-05-27T16:30+0500
узбекистан
общество
указ
президент узбекистана
персональные данные
электронная система
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2025 года появится единый электронный реестр населения. Это определено соответствующим Указом президента.Он станет единой электронной базой персональных данных граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике.Единый электронный реестр населения:
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узбекистан единый электронный реестр население
узбекистан единый электронный реестр население
В Узбекистане появится единый электронный реестр населения — подробности
Он станет единой электронной базой персональных данных граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
В Узбекистане с 1 января 2025 года появится единый электронный реестр населения. Это определено соответствующим Указом
президента.
"Внедрить с 1 января 2025 года Единый электронный реестр населения, включающий в себя гражданское состояние физических лиц и другие их персональные данные", — указано в тексте документа.
Он станет единой электронной базой персональных данных граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике.
Единый электронный реестр населения:
интегрируется с информационными системами соответствующих государственных органов и организаций и используется при оказании госуслуг гражданам, оформлении нотариальных действий, предоставлении банковских, коммунальных, страховых и других массовых услуг;
ведется Агентством персонализации при министерстве юстиции.