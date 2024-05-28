https://uz.sputniknews.ru/20240528/mirziyoyev-putin-peregovory-ukraina-44117429.html

Включала ли повестка переговоров Мирзиёева и Путина тему Украины — комментарий Кремля

Включала ли повестка переговоров Мирзиёева и Путина тему Украины — комментарий Кремля

Sputnik Узбекистан

По словам пресс-секретаря президента РФ, российский лидер подробно информирует своих собеседников о ходе СВО и общей обстановке в украинском конфликте

2024-05-28T17:57+0500

2024-05-28T17:57+0500

2024-05-28T18:41+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы, связанные с украинским конфликтом, сообщает РИА Новости.Он также добавил, что эта тема стоит высоко в повестке дня двух президентов.По словам Пескова, предметом обсуждения в ходе переговоров лидеров двух стран стали и вопросы безопасности."Сегодня также они вдвоем продолжают обсуждать все текущие темы. Это причем и прикладные темы, которые касаются торгово-экономического и иного взаимодействия между Россией и Узбекистаном, ну и, конечно, обсуждение достаточно непростой обстановки в области безопасности, которая окружает наши две страны. Регион-то тоже достаточно неспокойный", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20240528/putin-uzbekistan-gosvizit-44116014.html

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