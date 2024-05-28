https://uz.sputniknews.ru/20240528/mirziyoyev-putin-peregovory-ukraina-44117429.html
Включала ли повестка переговоров Мирзиёева и Путина тему Украины — комментарий Кремля
Включала ли повестка переговоров Мирзиёева и Путина тему Украины — комментарий Кремля
Sputnik Узбекистан
По словам пресс-секретаря президента РФ, российский лидер подробно информирует своих собеседников о ходе СВО и общей обстановке в украинском конфликте
2024-05-28T17:57+0500
2024-05-28T17:57+0500
2024-05-28T18:41+0500
государственный визит путина в узбекистан - 2024
политика
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы, связанные с украинским конфликтом, сообщает РИА Новости.Он также добавил, что эта тема стоит высоко в повестке дня двух президентов.По словам Пескова, предметом обсуждения в ходе переговоров лидеров двух стран стали и вопросы безопасности."Сегодня также они вдвоем продолжают обсуждать все текущие темы. Это причем и прикладные темы, которые касаются торгово-экономического и иного взаимодействия между Россией и Узбекистаном, ну и, конечно, обсуждение достаточно непростой обстановки в области безопасности, которая окружает наши две страны. Регион-то тоже достаточно неспокойный", — добавил пресс-секретарь президента РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20240528/putin-uzbekistan-gosvizit-44116014.html
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мирзиёев путин вопросы обсуждение пресс-секретарь президента рф
мирзиёев путин вопросы обсуждение пресс-секретарь президента рф
Включала ли повестка переговоров Мирзиёева и Путина тему Украины — комментарий Кремля
17:57 28.05.2024 (обновлено: 18:41 28.05.2024)
По словам пресс-секретаря президента РФ, российский лидер подробно информирует своих собеседников о ходе СВО и общей обстановке в украинском конфликте.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы, связанные с украинским конфликтом, сообщает РИА Новости.
Он также добавил, что эта тема стоит высоко в повестке дня двух президентов.
"Разумеется. Каждый раз президент Путин подробно информирует своих собеседников о ходе специальной военной операции и об общей обстановке в украинском конфликте. Это каждый раз происходит. Конечно, эта тема фигурирует высоко и в повестке дня сегодняшних переговоров", — сказал Песков в эфире "Первого канала" отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Узбекистана тему Украины.
По словам Пескова, предметом обсуждения в ходе переговоров лидеров двух стран стали и вопросы безопасности.
"Сегодня также они вдвоем продолжают обсуждать все текущие темы. Это причем и прикладные темы, которые касаются торгово-экономического и иного взаимодействия между Россией и Узбекистаном, ну и, конечно, обсуждение достаточно непростой обстановки в области безопасности, которая окружает наши две страны. Регион-то тоже достаточно неспокойный", — добавил пресс-секретарь президента РФ.