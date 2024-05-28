https://uz.sputniknews.ru/20240528/sentralnaya-aziya-kitay-chs-sotrudnichestvo-44114096.html

Страны Центральной Азии и Китай будут вместе реагировать на ЧС

Страны Центральной Азии и Китай будут вместе реагировать на ЧС

Sputnik Узбекистан

В планах — подписание меморандума, а также учения по экстренной локализации и ликвидации аварий на нефте- и газопроводах.

2024-05-28T16:10+0500

2024-05-28T16:10+0500

2024-05-28T16:10+0500

ца

узбекистан

казахстан

кыргызстан

таджикистан

туркменистан

китай

сотрудничество

предотвращение чс

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Пять стран Центральной Азии и Китай в ближайшее время подпишут меморандум о взаимопонимании по созданию механизма сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями, сообщает Синьхуа.Ранее об этом на пресс-конференции в Пекине рассказал начальник департамента международного сотрудничества министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР Ван Маньда. Он также уточнил, что подписание меморандума ожидается в ходе министерской встречи Китая и стран ЦА по вопросам управления чрезвычайными ситуациями, которая пройдет 30 мая в городе Урумчи.Также, по его словам, стороны проведут учения по экстренному реагированию на аварии на нефте- и газопроводах.Для справки: После первого саммита "Китай — Центральная Азия" в мае 2023 года ведомства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР и пяти государств ЦА взяли на себя обязательства по созданию новой платформы для регионального сотрудничества в профильной сфере и по углублению трансграничной кооперации в области спасательных операций.

ца

узбекистан

казахстан

туркменистан

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