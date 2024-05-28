Страны Центральной Азии и Китай будут вместе реагировать на ЧС
© AFP 2023 / STRСпасатели выносят пострадавшего
© AFP 2023 / STR
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В планах — подписание меморандума, а также учения по экстренной локализации и ликвидации аварий на нефте- и газопроводах.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Пять стран Центральной Азии и Китай в ближайшее время подпишут меморандум о взаимопонимании по созданию механизма сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями, сообщает Синьхуа.
Ранее об этом на пресс-конференции в Пекине рассказал начальник департамента международного сотрудничества министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР Ван Маньда.
Он также уточнил, что подписание меморандума ожидается в ходе министерской встречи Китая и стран ЦА по вопросам управления чрезвычайными ситуациями, которая пройдет 30 мая в городе Урумчи.
"И Китай, и пять стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, подвержены высокому риску стихийных бедствий, включая землетрясения, наводнения, лесные и степные пожары. На предстоящей встрече будет рассмотрено сотрудничество сторон в таких областях, как предупреждение, смягчение ущерба и ликвидация последствий стихийный бедствий, надзор за безопасностью на производстве и комплексные аварийно-спасательные работы, а также выдвинуты новые предложения по углублению практического взаимодействия", — отметил Ван Маньда.
Также, по его словам, стороны проведут учения по экстренному реагированию на аварии на нефте- и газопроводах.
Для справки: После первого саммита "Китай — Центральная Азия" в мае 2023 года ведомства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР и пяти государств ЦА взяли на себя обязательства по созданию новой платформы для регионального сотрудничества в профильной сфере и по углублению трансграничной кооперации в области спасательных операций.