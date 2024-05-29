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Диетолог: Чем может быть опасно похудение к определенной дате

Диетолог: Чем может быть опасно похудение к определенной дате

Sputnik Узбекистан

По словам специалиста, все изменения должны происходить мягко, чтобы человек не набрал вес в будущем

2024-05-29T22:03+0500

2024-05-29T22:03+0500

2024-05-29T22:03+0500

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похудение

диета

опасность

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Некоторые люди начинают худеть к определенной дате или перед отпуском. Чем это может быть чревато, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова.Она убеждена, что такой метод является нездоровым и малоэффективными. Резкая попытка похудеть обычно приводит к еще большему набору веса. Специалист советует не экстремальное голодание, а плавное изменение привычек и мягкий переход к здоровому образу жизни.Она также добавила, что диеты — это выход из зоны комфорта, который может быть болезненным и вызывать дополнительный стресс. Отсюда и вероятность сорваться или быстро вернуть сброшенный вес после достижения цели, а это плохо сказывается на здоровье. Поэтому она рекомендовала придерживаться здорового образа жизни не только перед каким-то событием, а сделать его своей реальностью.По словам специалиста, лучше отказаться от экстремальных методов в пользу полезных привычек, которые поспособствуют похудению.Так, хорошая выполнимая задача, цель которую легко измерить — ежедневно ходить по пять тысяч шагов.Очень важно при этом понимать, какое питание подходит, какие продукты человек любит и так далее. Похудение условно на семь килограммов ко дню рождения сложно измеряется, поскольку при одинаковых усилиях люди могут худеть с разной скоростью, добавила специалист.

https://uz.sputniknews.ru/20240429/kak-vyvesti-toksiny-bez-diety-i-lekarstv-43651168.html

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