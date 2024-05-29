https://uz.sputniknews.ru/20240529/poxudeniye-data-otpusk-mneniye-ekspert-44126901.html
Диетолог: Чем может быть опасно похудение к определенной дате
Диетолог: Чем может быть опасно похудение к определенной дате
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, все изменения должны происходить мягко, чтобы человек не набрал вес в будущем
2024-05-29T22:03+0500
2024-05-29T22:03+0500
2024-05-29T22:03+0500
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мнение эксперта
лишний вес
похудение
диета
опасность
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Некоторые люди начинают худеть к определенной дате или перед отпуском. Чем это может быть чревато, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова.Она убеждена, что такой метод является нездоровым и малоэффективными. Резкая попытка похудеть обычно приводит к еще большему набору веса. Специалист советует не экстремальное голодание, а плавное изменение привычек и мягкий переход к здоровому образу жизни.Она также добавила, что диеты — это выход из зоны комфорта, который может быть болезненным и вызывать дополнительный стресс. Отсюда и вероятность сорваться или быстро вернуть сброшенный вес после достижения цели, а это плохо сказывается на здоровье. Поэтому она рекомендовала придерживаться здорового образа жизни не только перед каким-то событием, а сделать его своей реальностью.По словам специалиста, лучше отказаться от экстремальных методов в пользу полезных привычек, которые поспособствуют похудению.Так, хорошая выполнимая задача, цель которую легко измерить — ежедневно ходить по пять тысяч шагов.Очень важно при этом понимать, какое питание подходит, какие продукты человек любит и так далее. Похудение условно на семь килограммов ко дню рождения сложно измеряется, поскольку при одинаковых усилиях люди могут худеть с разной скоростью, добавила специалист.
https://uz.sputniknews.ru/20240429/kak-vyvesti-toksiny-bez-diety-i-lekarstv-43651168.html
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диетолог похудение дата опасность
диетолог похудение дата опасность
Диетолог: Чем может быть опасно похудение к определенной дате
По словам специалиста, все изменения должны происходить мягко, чтобы человек не набрал вес в будущем.
Некоторые люди начинают худеть к определенной дате или перед отпуском. Чем это может быть чревато, рассказала РИА Новости
диетолог Альбина Комиссарова.
Она убеждена, что такой метод является нездоровым и малоэффективными. Резкая попытка похудеть обычно приводит к еще большему набору веса. Специалист советует не экстремальное голодание, а плавное изменение привычек и мягкий переход к здоровому образу жизни.
"(Диеты) - это нездоровое пищевое поведение, и в большинстве случаев похудения к какой-то определенной дате имеют очень краткосрочные эффекты, в долгосрочной перспективе они неэффективные. Поэтому надо все-таки стараться ставить себе не сроки похудеть на сколько-то килограмм к какой-то дате, а ставить себе более реальные цели по изменению пищевого поведения, приобретению пищевых привычек", — объяснила Комиссарова.
Она также добавила, что диеты — это выход из зоны комфорта, который может быть болезненным и вызывать дополнительный стресс. Отсюда и вероятность сорваться или быстро вернуть сброшенный вес после достижения цели, а это плохо сказывается на здоровье. Поэтому она рекомендовала придерживаться здорового образа жизни не только перед каким-то событием, а сделать его своей реальностью.
По словам специалиста, лучше отказаться от экстремальных методов в пользу полезных привычек, которые поспособствуют похудению.
Так, хорошая выполнимая задача, цель которую легко измерить — ежедневно ходить по пять тысяч шагов.
Очень важно при этом понимать, какое питание подходит, какие продукты человек любит и так далее.
Похудение условно на семь килограммов ко дню рождения сложно измеряется, поскольку при одинаковых усилиях люди могут худеть с разной скоростью, добавила специалист.
"Пользы (от похудения к определенной дате - ред.) нет однозначно никакой. Если мы решаем снижать вес, то мы должны в целом менять свой образ жизни, делать его более здоровым. Это должно быть максимально комфортно психологически", — объяснила Комиссарова.