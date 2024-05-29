https://uz.sputniknews.ru/20240529/uzbekistan-chempionat-mira-futzal-podgotovka-44127640.html

Чемпионат мира по футзалу: как Узбекистан готовится к соревнованиям

Чемпионат мира по футзалу: как Узбекистан готовится к соревнованиям

Sputnik Узбекистан

В числе комплекса мер — разработка специальной онлайн-платформы для идентификации аккредитованных лиц, а также регистрации и проверки билетов с использованием QR-кодов.

2024-05-29T13:12+0500

2024-05-29T13:12+0500

2024-05-29T14:30+0500

спорт

узбекистан

футзал

чемпионат мира

андижан

бухара

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в трех городах Узбекистана: Андижане, Бухаре и Ташкенте.Для организации и проведения соревнований на высоком уровне указом президента утверждены:В июне и августе текущего года разработают и внедрят в республике маршрут тура футзала "Trophy experience", который представит общественности главный приз чемпионата – Кубок мира.Также будет разработана специальная онлайн-платформа для идентификации аккредитованных лиц, регистрации и проверки билетов и с использованием QR-кодов.В период с августа по октябрь 2024 года для аккредитованных на мероприятие лиц, а также зарубежных и отечественных болельщиков, имеющих билеты на матчи чемпионата мира, предоставят 50% скидку на железнодорожные билеты. Помимо этого, они смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом: автобусами и метро.Для справки: в республике развивается спортивная инфраструктура, создаются условия на уровне международных стандартов. С учетом этого FIFA приняла решение о проведении в этом году чемпионата мира по футзалу в Узбекистане.В турнире примут участие 24 сильнейшие команды мира. Ожидается прибытие высоких гостей из стран-участниц и более 30 тыс. болельщиков.Ранее в Самарканде состоялась жеребьевка на предстоящие соревнования. По ее итогам спортсмены из Узбекистана будут соревноваться с командами из Парагвая, Коста-Рики и Нидерландов в категории "А".

https://uz.sputniknews.ru/20240524/uzbekistan-sport-obrazovaniye-prezentatsiya-mirziyoyev-44016830.html

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бухара

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