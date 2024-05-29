https://uz.sputniknews.ru/20240529/uzbekistan-chempionat-mira-futzal-podgotovka-44127640.html
Чемпионат мира по футзалу: как Узбекистан готовится к соревнованиям
Чемпионат мира по футзалу: как Узбекистан готовится к соревнованиям
Sputnik Узбекистан
В числе комплекса мер — разработка специальной онлайн-платформы для идентификации аккредитованных лиц, а также регистрации и проверки билетов с использованием QR-кодов.
2024-05-29T13:12+0500
2024-05-29T13:12+0500
2024-05-29T14:30+0500
спорт
узбекистан
футзал
чемпионат мира
андижан
бухара
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в трех городах Узбекистана: Андижане, Бухаре и Ташкенте.Для организации и проведения соревнований на высоком уровне указом президента утверждены:В июне и августе текущего года разработают и внедрят в республике маршрут тура футзала "Trophy experience", который представит общественности главный приз чемпионата – Кубок мира.Также будет разработана специальная онлайн-платформа для идентификации аккредитованных лиц, регистрации и проверки билетов и с использованием QR-кодов.В период с августа по октябрь 2024 года для аккредитованных на мероприятие лиц, а также зарубежных и отечественных болельщиков, имеющих билеты на матчи чемпионата мира, предоставят 50% скидку на железнодорожные билеты. Помимо этого, они смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом: автобусами и метро.Для справки: в республике развивается спортивная инфраструктура, создаются условия на уровне международных стандартов. С учетом этого FIFA приняла решение о проведении в этом году чемпионата мира по футзалу в Узбекистане.В турнире примут участие 24 сильнейшие команды мира. Ожидается прибытие высоких гостей из стран-участниц и более 30 тыс. болельщиков.Ранее в Самарканде состоялась жеребьевка на предстоящие соревнования. По ее итогам спортсмены из Узбекистана будут соревноваться с командами из Парагвая, Коста-Рики и Нидерландов в категории "А".
https://uz.sputniknews.ru/20240524/uzbekistan-sport-obrazovaniye-prezentatsiya-mirziyoyev-44016830.html
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чемпионат мира футзал узбекистан подготовка
чемпионат мира футзал узбекистан подготовка
Чемпионат мира по футзалу: как Узбекистан готовится к соревнованиям
13:12 29.05.2024 (обновлено: 14:30 29.05.2024)
В числе комплекса мер — разработка специальной онлайн-платформы для идентификации аккредитованных лиц, а также регистрации и проверки билетов с использованием QR-кодов.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в трех городах Узбекистана: Андижане, Бухаре и Ташкенте.
Для организации и проведения соревнований на высоком уровне указом
президента утверждены:
состав оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футзалу 2024 года;
комплекс мер по подготовке и проведению чемпионата мира по футзалу 2024 года.
В июне и августе текущего года разработают и внедрят в республике маршрут тура футзала "Trophy experience", который представит общественности главный приз чемпионата – Кубок мира.
Также будет разработана специальная онлайн-платформа для идентификации аккредитованных лиц, регистрации и проверки билетов и с использованием QR-кодов.
В период с августа по октябрь 2024 года для аккредитованных на мероприятие лиц, а также зарубежных и отечественных болельщиков, имеющих билеты на матчи чемпионата мира, предоставят 50% скидку на железнодорожные билеты. Помимо этого, они смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом: автобусами и метро.
Для справки: в республике развивается спортивная инфраструктура, создаются условия на уровне международных стандартов. С учетом этого FIFA приняла решение о проведении в этом году чемпионата мира по футзалу в Узбекистане.
В турнире примут участие 24 сильнейшие команды мира. Ожидается прибытие высоких гостей из стран-участниц и более 30 тыс. болельщиков.
Ранее в Самарканде состоялась жеребьевка на предстоящие соревнования. По ее итогам спортсмены из Узбекистана будут соревноваться с командами из Парагвая, Коста-Рики и Нидерландов в категории "А".