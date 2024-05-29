https://uz.sputniknews.ru/20240529/v-uzbekistane-nachnut-gotovit-spetsialistov-po-yadernoy-meditsine-44133633.html

В Узбекистане начнут готовить специалистов по ядерной медицине

В Узбекистане начнут готовить специалистов по ядерной медицине

Sputnik Узбекистан

Для развития ядерной медицины Узбекистана необходимы профессиональные кадры, которые смогут применять ядерные технологии в диагностике и лечении онкологических, кардиологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.

2024-05-29T18:12+0500

2024-05-29T18:12+0500

2024-05-29T18:12+0500

узбекистан

образование

медицина

диагностика

лечение

технологии

ядерная физика

наука

институт ядерной физики ан узбекистана

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Ташкентский филиал Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ МИФИ) начнет готовить специалистов по ядерной медицине, сообщает агентство "Узатом". Учебная программа "Медицинская физика: ядерная медицина" будет направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для работы в области ядерной медицины, с применением ядерных технологий в диагностике и лечении онкологических, кардиологических, неврологических и других социально значимых заболеваний. Набор студентов начнется уже в этом году. На новое направление ожидается зачисление 50 человек, которые будут обучаться на платно-контрактной основе. На старших курсах обучения студенты смогут проходить практику в Институте ядерной физики АН РУз (ИЯФ), а также в учреждениях Минздрава Узбекистана. В настоящее время в ТФ НИЯУ МИФИ обучается 285 студентов по четырем направлениям: "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника", "Ядерная энергетика и теплофизика", "Ядерные физика и технологии".

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