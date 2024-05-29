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В Узбекистане начнут готовить специалистов по ядерной медицине
В Узбекистане начнут готовить специалистов по ядерной медицине
Sputnik Узбекистан
Для развития ядерной медицины Узбекистана необходимы профессиональные кадры, которые смогут применять ядерные технологии в диагностике и лечении онкологических, кардиологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.
2024-05-29T18:12+0500
2024-05-29T18:12+0500
2024-05-29T18:12+0500
узбекистан
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институт ядерной физики ан узбекистана
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Ташкентский филиал Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ МИФИ) начнет готовить специалистов по ядерной медицине, сообщает агентство "Узатом". Учебная программа "Медицинская физика: ядерная медицина" будет направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для работы в области ядерной медицины, с применением ядерных технологий в диагностике и лечении онкологических, кардиологических, неврологических и других социально значимых заболеваний. Набор студентов начнется уже в этом году. На новое направление ожидается зачисление 50 человек, которые будут обучаться на платно-контрактной основе. На старших курсах обучения студенты смогут проходить практику в Институте ядерной физики АН РУз (ИЯФ), а также в учреждениях Минздрава Узбекистана. В настоящее время в ТФ НИЯУ МИФИ обучается 285 студентов по четырем направлениям: "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника", "Ядерная энергетика и теплофизика", "Ядерные физика и технологии".
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ядерная медицина профессия кадры технологии заболевания диагностика лечение нияу мифи институт ядерной физики
ядерная медицина профессия кадры технологии заболевания диагностика лечение нияу мифи институт ядерной физики
В Узбекистане начнут готовить специалистов по ядерной медицине
Для развития ядерной медицины Узбекистана необходимы профессиональные кадры, которые смогут применять ядерные технологии в диагностике и лечении онкологических, кардиологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Ташкентский филиал Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ МИФИ) начнет готовить специалистов по ядерной медицине, сообщает агентство "Узатом".
Учебная программа "Медицинская физика: ядерная медицина" будет направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для работы в области ядерной медицины, с применением ядерных технологий в диагностике и лечении онкологических, кардиологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.
Набор студентов начнется уже в этом году. На новое направление ожидается зачисление 50 человек, которые будут обучаться на платно-контрактной основе.
"Для развития ядерной медицины в Узбекистане нужны не только врачи, но и профессионалы, которые могут работать на специальных ядерных установках, например, ускорителях. Эти люди должны уметь проводить сложные физические расчеты, чтобы определить мощность дозировки излучением, глубину проникновения в ткань и так далее", – отметил начальник управления атомной энергетики агентства "Узатом" Касым Тохтахунов.
На старших курсах обучения студенты смогут проходить практику в Институте ядерной физики АН РУз (ИЯФ), а также в учреждениях Минздрава Узбекистана.
В настоящее время в ТФ НИЯУ МИФИ обучается 285 студентов по четырем направлениям: "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника", "Ядерная энергетика и теплофизика", "Ядерные физика и технологии".