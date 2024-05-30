Агентство "Узархив" и Национальный архив Венгрии подписали документ о сотрудничестве
© пресс-служба УзАрхив Между агентством "Узархив" и Национальным архивом Венгрии подписан ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
© пресс-служба УзАрхив
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Делегация во главе с директором агентства "Узархив"при Минюсте РУз посетила Национальный архив Венгрии в Будапеште.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Между Узархивом и Национальным архивом Венгрии подписан План практических действий на 2024-2028 годы. Как сообщает пресс-служба агентства, документ был принят в ходе визита узбекской делегации в Венгрию во главе с его руководителем Улугбеком Юсуповым.
Отмечается, что в настоящее время культурно-гуманитарное взаимодействие между организациями осуществляется на основании Протокола от 6 ноября 2019 года.
“В частности, между сторонами была налажена система взаимного документооборота, достигнута договоренность о выявлении хранящихся в архивах сторон документов, связанных с историей Узбекистана и Венгрии, и об обмене их копиями”, — говорится в сообщении.
© пресс-служба УзАрхив Между агентством "Узархив" и Национальным архивом Венгрии подписан ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Между агентством "Узархив" и Национальным архивом Венгрии подписан ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
© пресс-служба УзАрхив
Подписанный план действий предусматривает изучение документов, связанных с узбекско-венгерскими историческими связями, историей двух стран, находящихся в их архивах, и обмен их копиями в двустороннем порядке, обмен опытом в области оцифровки, реставрации и сохранения документов.
Также взаимодействие предполагает организацию научно-практических семинаров, издание книг по выявленным при сотрудничестве архивным документам и другое.
“В Национальном архиве Венгрии хранятся уникальные карты, связанные с историей Центральной Азии. Венгерский национальный архив и Городской архив Будапешта хранят документальную информацию об узбекских солдатах и военнопленных, участвовавших в освобождении Будапешта в годы Второй мировой войны. Также в этих архивах хранятся документы о днях узбекской литературы и искусства, проведенных в Венгрии в 1960 – 1980 годах, и истории культурных связей“, — рассказали в Агентстве.
Отмечается, что изучение этих документов, наряду с освещением истории двух стран, создает основу для определения перспективных планов сотрудничества по сохранению материальных и культурных ресурсов.
© пресс-служба УзАрхив Между агентством "Узархив" и Национальным архивом Венгрии подписан ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Между агентством "Узархив" и Национальным архивом Венгрии подписан ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
© пресс-служба УзАрхив
Вместе с тем подчеркивается, что Национальный архив Венгрии имеет ведущий опыт создания электронной документационной платформы, оцифровки, реставрации и сохранения документов. Изучение данного опыта позволит усовершенствовать работу национального архива Узбекистана.
© пресс-служба УзАрхив Между агентством "Узархив" и Национальным архивом Венгрии подписан ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Между агентством "Узархив" и Национальным архивом Венгрии подписан ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
© пресс-служба УзАрхив
В Венгерском национальном архиве также имеется множество работ по истории Центральной Азии.