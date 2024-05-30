https://uz.sputniknews.ru/20240530/agentstvo-uzarxiv-i-natsionalnyy-arxiv-vengrii-podpisali-dokument-o-sotrudnichestve--44142857.html

Агентство "Узархив" и Национальный архив Венгрии подписали документ о сотрудничестве

Агентство "Узархив" и Национальный архив Венгрии подписали документ о сотрудничестве

Sputnik Узбекистан

Делегация во главе с директором агентства "Узархив" Улугбеком Юсуповым посетила Национальный архив Венгрии в Будапеште.

2024-05-30T11:25+0500

2024-05-30T11:25+0500

2024-05-30T11:25+0500

узбекистан

венгрия

соглашение

сотрудничество

документы

история

план

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Между Узархивом и Национальным архивом Венгрии подписан План практических действий на 2024-2028 годы. Как сообщает пресс-служба агентства, документ был принят в ходе визита узбекской делегации в Венгрию во главе с его руководителем Улугбеком Юсуповым. Отмечается, что в настоящее время культурно-гуманитарное взаимодействие между организациями осуществляется на основании Протокола от 6 ноября 2019 года.Подписанный план действий предусматривает изучение документов, связанных с узбекско-венгерскими историческими связями, историей двух стран, находящихся в их архивах, и обмен их копиями в двустороннем порядке, обмен опытом в области оцифровки, реставрации и сохранения документов. Также взаимодействие предполагает организацию научно-практических семинаров, издание книг по выявленным при сотрудничестве архивным документам и другое.Отмечается, что изучение этих документов, наряду с освещением истории двух стран, создает основу для определения перспективных планов сотрудничества по сохранению материальных и культурных ресурсов.Вместе с тем подчеркивается, что Национальный архив Венгрии имеет ведущий опыт создания электронной документационной платформы, оцифровки, реставрации и сохранения документов. Изучение данного опыта позволит усовершенствовать работу национального архива Узбекистана.В Венгерском национальном архиве также имеется множество работ по истории Центральной Азии.

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