Лавров: Пока Киеву безразличны интересы народа, надо продолжать СВО
12:30 30.05.2024 (обновлено: 12:44 30.05.2024)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИнтервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
© Sputnik / Алексей Филиппов/
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Глава МИД РФ также назвал условие ускорения политического урегулирования на Украине, рассказал к чему приведет развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и передача ВСУ истребителей F-16.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Пока Киеву безразличны интересы народа, надо продолжать СВО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
При этом глава МИД РФ выразил надежду, что ситуация изменится.
"Надеюсь, рано или поздно в Киеве появятся силы, которым небезразличны интересы народа, пока нет варианта, кроме как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей", — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, есть ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины, министр указал, что "теоретически - да", а также назвал условия, при которых это осуществимо.
"Для этого необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Украину оружием, а Киев прекратил боевые действия. Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование", — подчеркнул глава МИД РФ.
Он также назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине: будущие договоренности об урегулировании конфликта должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом реалий "на земле".
"Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии "на земле", — сказал дипломат.
Лавров подчеркнул, что Россия остается открытой для переговоров по Украине, но речь идет именно о мире, а не перемирии.
"Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения", — отметил он.
Также глава российской дипломатии объяснил, почему трудно представить диалог о мире на Украине: главная причина — правление "партии войны" в Киеве.
"В Киеве правит "партия войны", и она стремится, как минимум на словах, одержать победу над Россией "на поле боя". В таких условиях диалог о мире трудно себе представить", — сказал он.
Министр напомнил, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с РФ.
О взаимодействии с Китаем
Россия и Китай разделяют мнение относительно важности наращивания оборонного сотрудничества не только на двусторонней основе, но и в рамках многосторонних форматов.
"В конкретном плане речь идет о расширении масштабов совместных учений и боевой подготовки, проведении морских и воздушных патрулирований, развитии потенциала совместного реагирования", — объяснил Лавров.
Он также подчеркнул, что Москва высоко оценивает "конструктивную линию Пекина в контексте украинского кризиса": китайские друзья понимают природу его возникновения и суть происходящего.
По словам министра иностранных дел РФ, Россия считает идею о гипотетическом созыве мирной международной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием и Москвы, и Киева возможным продолжением усилий Китая по созданию условий для решения этого кризиса.
Кроме того, глава российского МИД в интервью рассказал о том, что РФ будет рассматривать передачу союзниками с разрешения США Украине самолетов F-16, а также участие американской стороны в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания как сигнал в ядерной сфере.
"Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все", — сказал он.
По словам Лаврова, поставка боевых истребителей F-16 никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.
"Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину", — предупредил глава МИД РФ.
Он также высказал надежду, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием должны вразумить Запад, продолжающий накачку киевского режима все более разрушительными видами вооружений.
"Тем не менее рассчитываем, что проводимые в эти дни российско-белорусские учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия вразумят наших оппонентов, напомнив им о катастрофических последствиях дальнейшего продвижения по лестнице ядерной эскалации", — отметил Лавров.
Он также сообщил, как Москва отреагирует на развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
По словам Лаврова, в этом случае Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания; решение по этому вопросу будет принимать президент РФ.
"Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил. Решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Российской Федерации", — заявил Лавров.
О заявлениях США
США, публично заявляя о приверженности справедливому решению палестинской проблемы, на самом деле подливают масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке.
Опыт нашего общения с американцами красноречиво говорит о том, что доверять заявлениям США не стоит, добавил министр, напомнив о проведенных американской стороной переговорах и заключенных договоренностях.
"Но впоследствии оказывалось, что все свои обещания, которые в том числе фиксировались на бумаге и в резолюциях Совета Безопасности ООН, Вашингтон выполнять не собирался", — указал Лавров.
Он также напомнил, что в американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанести РФ "стратегическое поражение". В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима.