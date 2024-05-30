https://uz.sputniknews.ru/20240530/lavrov-intervyu-situatsiya-ukraina-ssha-44145647.html

Лавров: Пока Киеву безразличны интересы народа, надо продолжать СВО

Лавров: Пока Киеву безразличны интересы народа, надо продолжать СВО

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РФ также назвал условие ускорения политического урегулирования на Украине, рассказал к чему приведет развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и передача ВСУ истребителей F-16

2024-05-30T12:30+0500

2024-05-30T12:30+0500

2024-05-30T12:44+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Пока Киеву безразличны интересы народа, надо продолжать СВО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.При этом глава МИД РФ выразил надежду, что ситуация изменится.Отвечая на вопрос о том, есть ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины, министр указал, что "теоретически - да", а также назвал условия, при которых это осуществимо.Он также назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине: будущие договоренности об урегулировании конфликта должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом реалий "на земле".Лавров подчеркнул, что Россия остается открытой для переговоров по Украине, но речь идет именно о мире, а не перемирии.Также глава российской дипломатии объяснил, почему трудно представить диалог о мире на Украине: главная причина — правление "партии войны" в Киеве.Министр напомнил, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с РФ.О взаимодействии с КитаемОн также подчеркнул, что Москва высоко оценивает "конструктивную линию Пекина в контексте украинского кризиса": китайские друзья понимают природу его возникновения и суть происходящего.По словам министра иностранных дел РФ, Россия считает идею о гипотетическом созыве мирной международной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием и Москвы, и Киева возможным продолжением усилий Китая по созданию условий для решения этого кризиса.Кроме того, глава российского МИД в интервью рассказал о том, что РФ будет рассматривать передачу союзниками с разрешения США Украине самолетов F-16, а также участие американской стороны в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания как сигнал в ядерной сфере.По словам Лаврова, поставка боевых истребителей F-16 никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.Он также высказал надежду, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием должны вразумить Запад, продолжающий накачку киевского режима все более разрушительными видами вооружений.Он также сообщил, как Москва отреагирует на развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД).По словам Лаврова, в этом случае Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания; решение по этому вопросу будет принимать президент РФ."Реализация американцами планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил. Решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Российской Федерации", — заявил Лавров.О заявлениях СШАОпыт нашего общения с американцами красноречиво говорит о том, что доверять заявлениям США не стоит, добавил министр, напомнив о проведенных американской стороной переговорах и заключенных договоренностях.Он также напомнил, что в американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанести РФ "стратегическое поражение". В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима.

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