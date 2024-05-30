Президент Узбекистана поручил организовать работу банков по-новому
09:25 30.05.2024 (обновлено: 09:36 30.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о деятельности банков по привлечению инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики подчеркнул, что банки должны работать адресно со всеми клиентами и оказывать помощь на каждом этапе проекта, что послужит созданию новых рабочих мест и сокращению бедности в махаллях.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил организовать работу банков по-новому, чтобы они не превратились лишь в центры по предоставлению кредитов, сообщает пресс-служба президента.
Главе республики представили с презентацию о деятельности Асакабанка и Банка развития бизнеса по привлечению инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представили презентацию о деятельности банков по привлечению инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса
Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о деятельности банков по привлечению инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно озвученным планам, Асакабанк планирует привлечь на проекты и полностью освоить в этом году $2,1 млрд. Банком сформированы проекты на $3 млрд в фармацевтической отрасли и автомобильной промышленности.
Также с участием Асакабанка планируется вовлечь в предпринимательство 285 тыс. человек, поддержав их бизнес-инициативы.
В свою очередь Банк развития бизнеса в 2024 году на программы поддержки предпринимателей и инвестпроекты привлечет в общей сложности $1,5 млрд. Из них $225 млн — от международных финансовых институтов. За счет освоения этих средств к концу года будет реализовано более 47 тыс. микропроектов.
Также, за счет финансирования бизнес-идей населения планируется наладить деятельность 380 тыс. самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Программы обучения банка охватят более 70 тыс. человек.
"Благодаря активной внешней политике государства были достигнуты многочисленные соглашения со странами-партнерами и международными структурами. В частности, с участием Асакабанка будет реализовано 87 инвестиционных проектов на сумму 772 миллиона долларов, а Банком развития бизнеса - 45 проектов на сумму 485 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Президенту также представили информацию о ходе реализации этих важных проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о деятельности банков по привлечению инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о деятельности банков по привлечению инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он подчеркнул, что банки должны работать адресно со всеми клиентами и оказывать помощь на каждом этапе проекта, что послужит созданию новых рабочих мест и сокращению бедности в махаллях.
"Отмечено, что необходимо организовать работу банков по-новому, чтобы они превратились не просто в центры по предоставлению кредитов, но и в современные инвестиционно-коммерческие структуры, осуществляющие перспективные проекты и реализующие их предпринимателям в виде готового бизнеса", — говорится в сообщении.
В ходе презентации также рассмотрены вопросы цифровизации процессов поддержки малого и среднего бизнеса, повышения их прозрачности, внедрения современных программных решений и инноваций.