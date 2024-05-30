https://uz.sputniknews.ru/20240530/mirziyoyev-banki-prezentatsiya-44137704.html

Президент Узбекистана поручил организовать работу банков по-новому

Президент Узбекистана поручил организовать работу банков по-новому

Sputnik Узбекистан

Глава республики подчеркнул, что банки должны работать адресно со всеми клиентами и оказывать помощь на каждом этапе проекта, что послужит созданию новых рабочих мест и сокращению бедности в махаллях

2024-05-30T09:25+0500

2024-05-30T09:25+0500

2024-05-30T09:36+0500

узбекистан

банки

презентация

инвестиции

малый бизнес

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1e/44137165_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_9944beb78681539241a8e4067ffcb7a5.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил организовать работу банков по-новому, чтобы они не превратились лишь в центры по предоставлению кредитов, сообщает пресс-служба президента.Главе республики представили с презентацию о деятельности Асакабанка и Банка развития бизнеса по привлечению инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса.Согласно озвученным планам, Асакабанк планирует привлечь на проекты и полностью освоить в этом году $2,1 млрд. Банком сформированы проекты на $3 млрд в фармацевтической отрасли и автомобильной промышленности.Также с участием Асакабанка планируется вовлечь в предпринимательство 285 тыс. человек, поддержав их бизнес-инициативы.В свою очередь Банк развития бизнеса в 2024 году на программы поддержки предпринимателей и инвестпроекты привлечет в общей сложности $1,5 млрд. Из них $225 млн — от международных финансовых институтов. За счет освоения этих средств к концу года будет реализовано более 47 тыс. микропроектов.Также, за счет финансирования бизнес-идей населения планируется наладить деятельность 380 тыс. самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Программы обучения банка охватят более 70 тыс. человек."Благодаря активной внешней политике государства были достигнуты многочисленные соглашения со странами-партнерами и международными структурами. В частности, с участием Асакабанка будет реализовано 87 инвестиционных проектов на сумму 772 миллиона долларов, а Банком развития бизнеса - 45 проектов на сумму 485 миллионов долларов", — говорится в сообщении.Президенту также представили информацию о ходе реализации этих важных проектов.Он подчеркнул, что банки должны работать адресно со всеми клиентами и оказывать помощь на каждом этапе проекта, что послужит созданию новых рабочих мест и сокращению бедности в махаллях.В ходе презентации также рассмотрены вопросы цифровизации процессов поддержки малого и среднего бизнеса, повышения их прозрачности, внедрения современных программных решений и инноваций.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана поручение организация работа банков