Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20240530/xrap-produkty-vliyaniye-vrach-mneniye-44138258.html
Какие продукты провоцируют храп — врач
Какие продукты провоцируют храп — врач
Sputnik Узбекистан
Тем, кто столкнулся с проблемой храпа, диетолог рекомендует пересмотреть вечерний рацион
2024-05-30T22:05+0500
2024-05-30T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
сон
здоровье
продукты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0f/26235527_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_ecb0911dad2a96bf3f4edb3f0c5544e0.jpg
Некоторые люди сталкиваются с проблемой храпа из-за генетических факторов или анатомических особенностей строения носоглотки. Вместе с тем храп, если он не вызван этими двумя факторами, может возникать при употреблении определенных продуктов, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, реабилитолог Ольга Перевалова.По ее словам, в первую очередь это молочные продукты.Она добавила, что сладкое, углеводы – это питательная среда для разного рода инфекций и грибков. Поэтому среди храпунов немало сладкоежек.В числе других "провокаторов" храпа — соленая пища и алкоголь.Тем, кто столкнулся с проблемой храпа, врач рекомендует пересмотреть вечерний рацион."Есть смысл перейти на продукты, которые не вызывают скопления слизи в дыхательных путях. Это нежирные сорта рыбы, мяса, птицы с овощами. И поменьше лить масла, меньше солить", – посоветовала Перевалова.
https://uz.sputniknews.ru/20240529/poxudeniye-data-otpusk-mneniye-ekspert-44126901.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0f/26235527_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9effc71c2d1c220d20609ca8857e27e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
врач храп продукты
врач храп продукты

Какие продукты провоцируют храп — врач

22:05 30.05.2024
© Foto : Pexels/ Kampus ProductionПричины храпа
Причины храпа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2024
© Foto : Pexels/ Kampus Production
Подписаться
Тем, кто столкнулся с проблемой храпа, диетолог рекомендует пересмотреть вечерний рацион.
Некоторые люди сталкиваются с проблемой храпа из-за генетических факторов или анатомических особенностей строения носоглотки. Вместе с тем храп, если он не вызван этими двумя факторами, может возникать при употреблении определенных продуктов, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, реабилитолог Ольга Перевалова.
По ее словам, в первую очередь это молочные продукты.
"Продукты, которые образуют в носоглотке большое количество слизи, – это прежде всего молочка: кефир, ряженка, простокваша, молоко, особенно с чем-то сладким – йогурты с ягодами, фруктами, сухофруктами. Если люди решили заменить ужин на сладкий йогурт, дальше пошли спать – в носоглотке скопилась сладкая слизь, а это среда для размножения грибковой флоры. Образующееся препятствие в виде слизи и местного воспаления приводит к тому, что проходимость дыхательных путей уменьшается, отсюда свист и храп", – пояснила врач.
Она добавила, что сладкое, углеводы – это питательная среда для разного рода инфекций и грибков. Поэтому среди храпунов немало сладкоежек.
В числе других "провокаторов" храпа — соленая пища и алкоголь.
"Также провоцируют храп некоторые полуфабрикаты. Не очень качественный мясной продукт в обвалке — это большое количество крахмала, и в любом случае — дополнительные углеводы. Алкоголь и соленое задерживают жидкость, вызывают отек. Вечером человек выпил алкоголь, закусил соленой, жирной рыбой, на утро встает отечный. Отекает не только лицо, отекает все тело, в том числе и дыхательные пути", — отметила диетолог.
Тем, кто столкнулся с проблемой храпа, врач рекомендует пересмотреть вечерний рацион.
"Есть смысл перейти на продукты, которые не вызывают скопления слизи в дыхательных путях. Это нежирные сорта рыбы, мяса, птицы с овощами. И поменьше лить масла, меньше солить", – посоветовала Перевалова.
Женщина измеряет размер талии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2024
Это интересно
Диетолог: Чем может быть опасно похудение к определенной дате
Вчера, 22:03
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0