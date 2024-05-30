https://uz.sputniknews.ru/20240530/xrap-produkty-vliyaniye-vrach-mneniye-44138258.html

Какие продукты провоцируют храп — врач

Какие продукты провоцируют храп — врач

Sputnik Узбекистан

Тем, кто столкнулся с проблемой храпа, диетолог рекомендует пересмотреть вечерний рацион

2024-05-30T22:05+0500

2024-05-30T22:05+0500

2024-05-30T22:05+0500

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Некоторые люди сталкиваются с проблемой храпа из-за генетических факторов или анатомических особенностей строения носоглотки. Вместе с тем храп, если он не вызван этими двумя факторами, может возникать при употреблении определенных продуктов, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, реабилитолог Ольга Перевалова.По ее словам, в первую очередь это молочные продукты.Она добавила, что сладкое, углеводы – это питательная среда для разного рода инфекций и грибков. Поэтому среди храпунов немало сладкоежек.В числе других "провокаторов" храпа — соленая пища и алкоголь.Тем, кто столкнулся с проблемой храпа, врач рекомендует пересмотреть вечерний рацион."Есть смысл перейти на продукты, которые не вызывают скопления слизи в дыхательных путях. Это нежирные сорта рыбы, мяса, птицы с овощами. И поменьше лить масла, меньше солить", – посоветовала Перевалова.

https://uz.sputniknews.ru/20240529/poxudeniye-data-otpusk-mneniye-ekspert-44126901.html

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