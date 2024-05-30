Какие продукты провоцируют храп — врач
© Foto : Pexels/ Kampus ProductionПричины храпа
© Foto : Pexels/ Kampus Production
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Тем, кто столкнулся с проблемой храпа, диетолог рекомендует пересмотреть вечерний рацион.
Некоторые люди сталкиваются с проблемой храпа из-за генетических факторов или анатомических особенностей строения носоглотки. Вместе с тем храп, если он не вызван этими двумя факторами, может возникать при употреблении определенных продуктов, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, реабилитолог Ольга Перевалова.
По ее словам, в первую очередь это молочные продукты.
"Продукты, которые образуют в носоглотке большое количество слизи, – это прежде всего молочка: кефир, ряженка, простокваша, молоко, особенно с чем-то сладким – йогурты с ягодами, фруктами, сухофруктами. Если люди решили заменить ужин на сладкий йогурт, дальше пошли спать – в носоглотке скопилась сладкая слизь, а это среда для размножения грибковой флоры. Образующееся препятствие в виде слизи и местного воспаления приводит к тому, что проходимость дыхательных путей уменьшается, отсюда свист и храп", – пояснила врач.
Она добавила, что сладкое, углеводы – это питательная среда для разного рода инфекций и грибков. Поэтому среди храпунов немало сладкоежек.
В числе других "провокаторов" храпа — соленая пища и алкоголь.
"Также провоцируют храп некоторые полуфабрикаты. Не очень качественный мясной продукт в обвалке — это большое количество крахмала, и в любом случае — дополнительные углеводы. Алкоголь и соленое задерживают жидкость, вызывают отек. Вечером человек выпил алкоголь, закусил соленой, жирной рыбой, на утро встает отечный. Отекает не только лицо, отекает все тело, в том числе и дыхательные пути", — отметила диетолог.
Тем, кто столкнулся с проблемой храпа, врач рекомендует пересмотреть вечерний рацион.
"Есть смысл перейти на продукты, которые не вызывают скопления слизи в дыхательных путях. Это нежирные сорта рыбы, мяса, птицы с овощами. И поменьше лить масла, меньше солить", – посоветовала Перевалова.