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https://uz.sputniknews.ru/20240531/shavkat-mirziyoev-otpravilsya-v-buxarskuyu-oblast-44166685.html
Шавкат Мирзиёев отправился в Бухарскую область
Шавкат Мирзиёев отправился в Бухарскую область
Sputnik Узбекистан
Поездка начнется с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда, ожидается также ознакомление с экономическими проектами региона
2024-05-31T12:42+0500
2024-05-31T14:07+0500
узбекистан
бухара
визит
проект
бухарская область
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухарскую область, сообщает пресс-служба главы государства. В программе визита – знакомство с реализуемыми проектами в разных отраслях экономики, церемония старта строительства крупных объектов, а также посещение махаллей. В ходе поездки запланировано определение дальнейших задач социально-экономического развития региона. Последний раз Шавкат Мирзиёев посещал Бухару в августе 2023 года. Тогда президент провел совещание по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, а также знакомился с жизнью махаллей и промпредприятиями области.
узбекистан
бухара
бухарская область
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шавкат мирзиёев визит бухарская область поездка посещение мавзолей бахоуддина накшбанда ознакомление экономические проекты регион
шавкат мирзиёев визит бухарская область поездка посещение мавзолей бахоуддина накшбанда ознакомление экономические проекты регион

Шавкат Мирзиёев отправился в Бухарскую область

12:42 31.05.2024 (обновлено: 14:07 31.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
Программа мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Поездка начнется с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда, ожидается также ознакомление с экономическими проектами региона.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухарскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
В программе визита – знакомство с реализуемыми проектами в разных отраслях экономики, церемония старта строительства крупных объектов, а также посещение махаллей.
В ходе поездки запланировано определение дальнейших задач социально-экономического развития региона.
Последний раз Шавкат Мирзиёев посещал Бухару в августе 2023 года. Тогда президент провел совещание по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, а также знакомился с жизнью махаллей и промпредприятиями области.
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