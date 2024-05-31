https://uz.sputniknews.ru/20240531/shavkat-mirziyoev-otpravilsya-v-buxarskuyu-oblast-44166685.html

Шавкат Мирзиёев отправился в Бухарскую область

Шавкат Мирзиёев отправился в Бухарскую область

Sputnik Узбекистан

Поездка начнется с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда, ожидается также ознакомление с экономическими проектами региона

2024-05-31T12:42+0500

2024-05-31T12:42+0500

2024-05-31T14:07+0500

узбекистан

бухара

визит

проект

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухарскую область, сообщает пресс-служба главы государства. В программе визита – знакомство с реализуемыми проектами в разных отраслях экономики, церемония старта строительства крупных объектов, а также посещение махаллей. В ходе поездки запланировано определение дальнейших задач социально-экономического развития региона. Последний раз Шавкат Мирзиёев посещал Бухару в августе 2023 года. Тогда президент провел совещание по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, а также знакомился с жизнью махаллей и промпредприятиями области.

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бухара

бухарская область

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