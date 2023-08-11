Мирзиёев открыл 10 объектов в Бухарской области — перечень
09:53 11.08.2023 (обновлено: 10:09 11.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ромитанском районе состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Ромитанском районе состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития региона. В его рамках прошла церемония запуска новых объектов.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ввел в строй около десяти комплексов в Бухарской области, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ромитанском районе состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
В Ромитанском районе состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Церемония запуска новых объектов промышленности, обслуживания и социальной сферы в Ромитанском районе прошла в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
“Это предприятия “Вобкент тола кластер” в Вабкентском районе, “Коракул кумуш калава” в Каракульском районе, “Бухоро реал мото” в Каравулбазарском районе, “Экваториал чодак” в городе Бухаре, “Кончи” и “Пром текстил” в городе Кагане, масложировые предприятия в Гиждуванском и Пешкунском районе, гостиница в городе Бухаре и медицинское объединение в Бухарском районе. Нажав символическую кнопку, глава государства ввел эти комплексы в строй”, — говорится в сообщении.
Также речь шла о социально-экономическом развитии Бухарской области. Соответствующие отчеты представили хокимы области, городов и районов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ромитанском районе состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
В Ромитанском районе состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
За 6 месяцев текущего года рост промышленность в Бухаре выросла на 5,3%. Экспорт составил $124 млн. За этот период было привлечено $250 млн прямых инвестиций, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в отдельных городах и районах этот показатель снизился.
До конца года здесь планируют реализовать 858 проектов и создать 15 тыс. рабочих мест. В целом предстоит обеспечить занятость 250 тыс. человек.
Поставлена задача сократить импорт в промышленности на $150 млн и довести экспорт до $400 млн. Отмечено, что полное задействование туристического потенциала области позволит обеспечить занятость 25 тыс. человек и получить $300 млн выручки от экспорта.
Накануне Мирзиёев встретился с жителями одной из махаллей в Ромитане и посетил агрокластер в Бухаре.