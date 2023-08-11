https://uz.sputniknews.ru/20230811/mirziyoyev-zapusk-kompleksy-romitan-37759235.html

Мирзиёев открыл 10 объектов в Бухарской области — перечень

Мирзиёев открыл 10 объектов в Бухарской области — перечень

В Ромитанском районе состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития региона. В его рамках прошла церемония запуска новых объектов.

2023-08-11T09:53+0500

2023-08-11T09:53+0500

2023-08-11T10:09+0500

узбекистан

бухарская область

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

запуск

предприятия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0b/37757565_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a34164d6ec23c52bfb2faa482da6ac5.jpg

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ввел в строй около десяти комплексов в Бухарской области, сообщает пресс-служба президента.Церемония запуска новых объектов промышленности, обслуживания и социальной сферы в Ромитанском районе прошла в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.Также речь шла о социально-экономическом развитии Бухарской области. Соответствующие отчеты представили хокимы области, городов и районов.За 6 месяцев текущего года рост промышленность в Бухаре выросла на 5,3%. Экспорт составил $124 млн. За этот период было привлечено $250 млн прямых инвестиций, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в отдельных городах и районах этот показатель снизился.До конца года здесь планируют реализовать 858 проектов и создать 15 тыс. рабочих мест. В целом предстоит обеспечить занятость 250 тыс. человек.Поставлена задача сократить импорт в промышленности на $150 млн и довести экспорт до $400 млн. Отмечено, что полное задействование туристического потенциала области позволит обеспечить занятость 25 тыс. человек и получить $300 млн выручки от экспорта. Накануне Мирзиёев встретился с жителями одной из махаллей в Ромитане и посетил агрокластер в Бухаре.

узбекистан

бухарская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан бухарская область видеоселектроное совещание президент узбекистана шавкат мирзиёев запуск предприятия экономика