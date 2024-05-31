https://uz.sputniknews.ru/20240531/uzbekistan-otkrytiye-predstavitelstvo-icesco-44164523.html

В Узбекистане могут открыть региональное представительство ICESCO

В Узбекистане могут открыть региональное представительство ICESCO

Sputnik Узбекистан

Вопрос открытия регионального представительства Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) будет проработан в целях дальнейшего расширения практического взаимодействия и продвижения совместных проектов

2024-05-31T11:15+0500

2024-05-31T11:15+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане могут открыть региональное представительство Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO). Этот и другие вопросы сотрудничества обсудили на прошедших переговорах Шавкат Мирзиёев и генеральный директор этой организации Салим аль-Малик, прибывший в Узбекистан для участия во встрече министров туризма Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая пройдет в Хиве, сообщает пресс-служба главы государства. Рассмотрели также практические аспекты развития конструктивного диалога и плодотворного взаимодействия с этой авторитетной региональной структурой в области науки, культуры, образования и туризма.Генеральный директор ICESCO, выразив глубокую признательность за теплый прием, высоко оценил результаты осуществляемой в Узбекистане политики по бережному отношению, всестороннему изучению, сохранению и популяризации богатейшего научного и культурного наследия.Глава государства с особым удовлетворением отметил нынешний уровень взаимовыгодного и динамичного сотрудничества с организацией.В 2007 году город Ташкент был объявлен столицей исламской культуры, город Бухара получил этот статус в 2020 году, город Самарканд – в 2025 году.Хива является туристической столицей исламского мира в этом году. В Международной исламской академии в городе Ташкенте действует специальная кафедра ICESCO по изучению исламской цивилизации.В качестве новых направлений сотрудничества обозначили обмен опытом и реализацию проектов по сохранению и реставрации рукописей и других памятников истории, подготовку и повышение квалификации преподавателей арабского языка, организацию международных научных и культурных мероприятий.

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