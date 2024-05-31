Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240531/uzbekistan-otkrytiye-predstavitelstvo-icesco-44164523.html
В Узбекистане могут открыть региональное представительство ICESCO
В Узбекистане могут открыть региональное представительство ICESCO
Sputnik Узбекистан
Вопрос открытия регионального представительства Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) будет проработан в целях дальнейшего расширения практического взаимодействия и продвижения совместных проектов
2024-05-31T11:15+0500
2024-05-31T11:25+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
оис
организация
встреча
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1f/44164801_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_799973d0f6f2e50ab6d7bf9a1aa95bfc.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане могут открыть региональное представительство Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO). Этот и другие вопросы сотрудничества обсудили на прошедших переговорах Шавкат Мирзиёев и генеральный директор этой организации Салим аль-Малик, прибывший в Узбекистан для участия во встрече министров туризма Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая пройдет в Хиве, сообщает пресс-служба главы государства. Рассмотрели также практические аспекты развития конструктивного диалога и плодотворного взаимодействия с этой авторитетной региональной структурой в области науки, культуры, образования и туризма.Генеральный директор ICESCO, выразив глубокую признательность за теплый прием, высоко оценил результаты осуществляемой в Узбекистане политики по бережному отношению, всестороннему изучению, сохранению и популяризации богатейшего научного и культурного наследия.Глава государства с особым удовлетворением отметил нынешний уровень взаимовыгодного и динамичного сотрудничества с организацией.В 2007 году город Ташкент был объявлен столицей исламской культуры, город Бухара получил этот статус в 2020 году, город Самарканд – в 2025 году.Хива является туристической столицей исламского мира в этом году. В Международной исламской академии в городе Ташкенте действует специальная кафедра ICESCO по изучению исламской цивилизации.В качестве новых направлений сотрудничества обозначили обмен опытом и реализацию проектов по сохранению и реставрации рукописей и других памятников истории, подготовку и повышение квалификации преподавателей арабского языка, организацию международных научных и культурных мероприятий.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1f/44164801_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_75268a5b7fa22b75072ebf79b0495ce1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан открытие региональное представительство icesco организация образование наука культура исламский мир расширение взаимодействие продвижение проект
узбекистан открытие региональное представительство icesco организация образование наука культура исламский мир расширение взаимодействие продвижение проект

В Узбекистане могут открыть региональное представительство ICESCO

11:15 31.05.2024 (обновлено: 11:25 31.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салима аль-Малика
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салима аль-Малика - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Вопрос открытия регионального представительства Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) будет проработан в целях дальнейшего расширения практического взаимодействия и продвижения совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане могут открыть региональное представительство Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO).
Этот и другие вопросы сотрудничества обсудили на прошедших переговорах Шавкат Мирзиёев и генеральный директор этой организации Салим аль-Малик, прибывший в Узбекистан для участия во встрече министров туризма Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая пройдет в Хиве, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салима аль-Малика - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаГенеральный директор Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салим аль-Малик
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салима аль-Малика - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
Генеральный директор Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салим аль-Малик
© Пресс-служба президента Узбекистана
Рассмотрели также практические аспекты развития конструктивного диалога и плодотворного взаимодействия с этой авторитетной региональной структурой в области науки, культуры, образования и туризма.
Генеральный директор ICESCO, выразив глубокую признательность за теплый прием, высоко оценил результаты осуществляемой в Узбекистане политики по бережному отношению, всестороннему изучению, сохранению и популяризации богатейшего научного и культурного наследия.
Глава государства с особым удовлетворением отметил нынешний уровень взаимовыгодного и динамичного сотрудничества с организацией.
В 2007 году город Ташкент был объявлен столицей исламской культуры, город Бухара получил этот статус в 2020 году, город Самарканд – в 2025 году.
Хива является туристической столицей исламского мира в этом году. В Международной исламской академии в городе Ташкенте действует специальная кафедра ICESCO по изучению исламской цивилизации.
В качестве новых направлений сотрудничества обозначили обмен опытом и реализацию проектов по сохранению и реставрации рукописей и других памятников истории, подготовку и повышение квалификации преподавателей арабского языка, организацию международных научных и культурных мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГенеральный директор Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салим аль-Малик и президент РУз Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салима аль-Малика - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
Генеральный директор Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салим аль-Малик и президент РУз Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0