В Узбекистане могут открыть региональное представительство ICESCO
11:15 31.05.2024 (обновлено: 11:25 31.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салима аль-Малика
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Вопрос открытия регионального представительства Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) будет проработан в целях дальнейшего расширения практического взаимодействия и продвижения совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане могут открыть региональное представительство Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO).
Этот и другие вопросы сотрудничества обсудили на прошедших переговорах Шавкат Мирзиёев и генеральный директор этой организации Салим аль-Малик, прибывший в Узбекистан для участия во встрече министров туризма Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая пройдет в Хиве, сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента УзбекистанаГенеральный директор Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салим аль-Малик
Генеральный директор Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салим аль-Малик
Рассмотрели также практические аспекты развития конструктивного диалога и плодотворного взаимодействия с этой авторитетной региональной структурой в области науки, культуры, образования и туризма.
Генеральный директор ICESCO, выразив глубокую признательность за теплый прием, высоко оценил результаты осуществляемой в Узбекистане политики по бережному отношению, всестороннему изучению, сохранению и популяризации богатейшего научного и культурного наследия.
Глава государства с особым удовлетворением отметил нынешний уровень взаимовыгодного и динамичного сотрудничества с организацией.
В 2007 году город Ташкент был объявлен столицей исламской культуры, город Бухара получил этот статус в 2020 году, город Самарканд – в 2025 году.
Хива является туристической столицей исламского мира в этом году. В Международной исламской академии в городе Ташкенте действует специальная кафедра ICESCO по изучению исламской цивилизации.
В качестве новых направлений сотрудничества обозначили обмен опытом и реализацию проектов по сохранению и реставрации рукописей и других памятников истории, подготовку и повышение квалификации преподавателей арабского языка, организацию международных научных и культурных мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГенеральный директор Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салим аль-Малик и президент РУз Шавкат Мирзиёев
Генеральный директор Организации образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салим аль-Малик и президент РУз Шавкат Мирзиёев