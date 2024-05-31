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https://uz.sputniknews.ru/20240531/uzbekistan-uchastiye-voyennyye-ucheniya-kazaxstan-44166533.html
Узбекистан примет участие в военных учениях в Казахстане
Узбекистан примет участие в военных учениях в Казахстане
Sputnik Узбекистан
Воинские контингенты четырех стран вместе отработают учебно-боевые задачи, связанные с локализацией вооруженного конфликта и противодействием незаконным формированиям
2024-05-31T13:16+0500
2024-05-31T14:09+0500
узбекистан
казахстан
учения
военные учения
азербайджан
кыргызстан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Воинские контингенты Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана примут участие в учениях "Бирлестик", которые пройдут в июле 2024 года на западе Казахстана, сообщает Минобороны РК.Этот и другие вопросы обсудили в ходе состоявшейся в Алма-Ате встречи министры обороны Казахстана и России Руслан Жаксылыков и Андрей Белоусов, который прибыл для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего военного сотрудничества, затронув вопросы подготовки кадров и проведения совместных мероприятий, включая учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.Речь также шла о взаимодействии в рамках региональных организаций: в 2024 году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС, а Россия – в СНГ. Стороны подчеркнули, что сотрудничество в межгосударственных объединениях способствует укреплению региональной безопасности. По итогам встречи руководители оборонных ведомств выразили заинтересованность в продолжении многопланового взаимодействия.
узбекистан
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узбекистан участие военные учения казахстан контингент боевой задача локализация вооруженный конфликт противодействие незаконный формирование
узбекистан участие военные учения казахстан контингент боевой задача локализация вооруженный конфликт противодействие незаконный формирование

Узбекистан примет участие в военных учениях в Казахстане

13:16 31.05.2024 (обновлено: 14:09 31.05.2024)
© Министерство обороны Узбекистана Узбекско-турецкие военные учения на полигоне "Термез". Архивное фото
Узбекско-турецкие военные учения на полигоне Термез. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
© Министерство обороны Узбекистана
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Воинские контингенты четырех стран вместе отработают учебно-боевые задачи, связанные с локализацией вооруженного конфликта и противодействием незаконным формированиям.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Воинские контингенты Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана примут участие в учениях "Бирлестик", которые пройдут в июле 2024 года на западе Казахстана, сообщает Минобороны РК.
Этот и другие вопросы обсудили в ходе состоявшейся в Алма-Ате встречи министры обороны Казахстана и России Руслан Жаксылыков и Андрей Белоусов, который прибыл для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.
© Минобороны Республики Казахстан В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
 В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
© Минобороны Республики Казахстан
Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего военного сотрудничества, затронув вопросы подготовки кадров и проведения совместных мероприятий, включая учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
© Минобороны Республики Казахстан В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
 В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
© Минобороны Республики Казахстан
© Минобороны Республики Казахстан В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
 В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
© Минобороны Республики Казахстан
Речь также шла о взаимодействии в рамках региональных организаций: в 2024 году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС, а Россия – в СНГ. Стороны подчеркнули, что сотрудничество в межгосударственных объединениях способствует укреплению региональной безопасности.
По итогам встречи руководители оборонных ведомств выразили заинтересованность в продолжении многопланового взаимодействия.
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