Узбекистан примет участие в военных учениях в Казахстане
13:16 31.05.2024 (обновлено: 14:09 31.05.2024)
© Министерство обороны Узбекистана Узбекско-турецкие военные учения на полигоне "Термез". Архивное фото
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Воинские контингенты четырех стран вместе отработают учебно-боевые задачи, связанные с локализацией вооруженного конфликта и противодействием незаконным формированиям.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Воинские контингенты Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана примут участие в учениях "Бирлестик", которые пройдут в июле 2024 года на западе Казахстана, сообщает Минобороны РК.
Этот и другие вопросы обсудили в ходе состоявшейся в Алма-Ате встречи министры обороны Казахстана и России Руслан Жаксылыков и Андрей Белоусов, который прибыл для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.
© Минобороны Республики Казахстан В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего военного сотрудничества, затронув вопросы подготовки кадров и проведения совместных мероприятий, включая учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
© Минобороны Республики Казахстан В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
© Минобороны Республики Казахстан В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
В Алма-Ате прошла встреча министров обороны Казахстана и России Руслана Жаксылыкова и Андрея Белоусова
Речь также шла о взаимодействии в рамках региональных организаций: в 2024 году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС, а Россия – в СНГ. Стороны подчеркнули, что сотрудничество в межгосударственных объединениях способствует укреплению региональной безопасности.
По итогам встречи руководители оборонных ведомств выразили заинтересованность в продолжении многопланового взаимодействия.