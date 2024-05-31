https://uz.sputniknews.ru/20240531/uzbekistan-uchastiye-voyennyye-ucheniya-kazaxstan-44166533.html

Узбекистан примет участие в военных учениях в Казахстане

Узбекистан примет участие в военных учениях в Казахстане

Sputnik Узбекистан

Воинские контингенты четырех стран вместе отработают учебно-боевые задачи, связанные с локализацией вооруженного конфликта и противодействием незаконным формированиям

2024-05-31T13:16+0500

2024-05-31T13:16+0500

2024-05-31T14:09+0500

узбекистан

казахстан

учения

военные учения

азербайджан

кыргызстан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Воинские контингенты Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана примут участие в учениях "Бирлестик", которые пройдут в июле 2024 года на западе Казахстана, сообщает Минобороны РК.Этот и другие вопросы обсудили в ходе состоявшейся в Алма-Ате встречи министры обороны Казахстана и России Руслан Жаксылыков и Андрей Белоусов, который прибыл для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего военного сотрудничества, затронув вопросы подготовки кадров и проведения совместных мероприятий, включая учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.Речь также шла о взаимодействии в рамках региональных организаций: в 2024 году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС, а Россия – в СНГ. Стороны подчеркнули, что сотрудничество в межгосударственных объединениях способствует укреплению региональной безопасности. По итогам встречи руководители оборонных ведомств выразили заинтересованность в продолжении многопланового взаимодействия.

узбекистан

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