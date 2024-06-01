https://uz.sputniknews.ru/20240601/buxara-stroitelstvo-aeroport-44177124.html

В Бухарской области построят новый международный аэропорт

В Бухарской области построят новый международный аэропорт

Sputnik Узбекистан

Поездки президента РУз в регионы традиционно сопровождаются запуском новых проектов. Так, в Бухарской области началось строительство крупных энергетических и транспортных комплексов

2024-06-01T09:48+0500

2024-06-01T09:48+0500

2024-06-01T09:58+0500

узбекистан

бухарская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

визит

строительство

запуск

проект

аэропорт

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев дал старт строительству трех крупных сооружений — газохимического комплекса, солнечной электростанции и международного аэропорта в Бухарской области, сообщает пресс-служба главы государства.Газохимический комплекс, который будет построен в свободной экономической зоне "Каракуль", станет первым заводом в Узбекистане, работающим по технологии "метанол в олефины" (MTO).Здесь будут перерабатываться 1,3 миллиарда кубометров природного газа и 430 тысяч тонн нафты в год с производством 1,1 миллиона тонн полимерной продукции, востребованной как на внутреннем, так и на мировом рынке. Согласно расчетам, добавленная стоимость этой продукции будет превышать стоимость газа в пять раз.В рамках проекта будут привлечены около 5 миллиардов долларов инвестиций и передовые технологии из США, Германии, Дании, Австрии, Италии и Китая.На новом заводе будет занято 2 тысячи человек. Кроме того, он даст импульс созданию десятков предприятий в строительной, текстильной, кожевенно-обувной, автомобильной, электротехнической и других смежных отраслях, приведет к появлению еще 4 тысячи рабочих мест.Запуск этих проектов превратит Бухару в "драйвер" не только туризма, но и промышленности.Стабильный рост экономики увеличивает спрос на электроэнергию в среднем на 6% в год. Поэтому в регионах создаются новые генерирующие мощности.В этом году к сети подключат первые 2,6 гигаватта из 14 солнечных и ветровых станций. В результате доля возобновляемой энергии в общем объеме производства электроэнергии в стране увеличится с 9 до 15%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 40%.В этом, конечно, особое место занимает солнечная Бухара. В настоящее время в области реализуются 9 крупных проектов мощностью 4 гигаватта на сумму около 4,5 миллиардов долларов иностранных инвестиций.Теперь к ним добавится солнечная электростанция мощностью 250 мегаватт, которую построит компания "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов. Для этого проекта в Алатском районе выделено 648 гектаров земли. Станцию планируется подключить к единой энергосети в декабре 2025 года.Кроме того, в Бухарской области строятся комплексы возобновляемой энергии компаниями "ACWA Power" из Саудовской Аравии и "Gezhouba" из Китая. К 2030 году мощности области увеличатся в 9 раз — до 12,5 миллиарда киловатт-часов "зеленой" энергии в год.Еще один стартовавший проект – новый международный аэропорт.В Узбекистане введен безвизовый режим для граждан более 90 стран.Так, в 2023 году в Бухару приехали около 1,4 миллиона иностранных туристов.Такие факторы требуют увеличения количества рейсов в международном аэропорту области. Поэтому на условиях частного партнерства планируется строительство нового международного аэропорта в Бухарском районе.Здесь же состоялась презентация проектов, запланированных к строительству в Бухарской области, в том числе нового аэропорта.

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