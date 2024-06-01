Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240601/energoproyekt-zapusk-moskva-tashkent-44186178.html
Марцинкевич о визите Путина в РУз: какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент?
Марцинкевич о визите Путина в РУз: какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент?
Sputnik Узбекистан
В конце мая президент России Владимир Путин по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил республику с государственным визитом
2024-06-01T18:02+0500
2024-06-01T18:02+0500
узбекистан
россия
владимир путин
визит
итоги
энергетика
аэс
гидроэнергетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1f/44175658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_846ad24add3c9444b4e1df44fb889c10.jpg
Россия и Узбекистан утвердили около 20 документов — соглашений, меморандумов и протоколов.В их числе соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности.Подробнее о том, какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1f/44175658_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_ee1e0ceba8098a924efbb26dcddfb7a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
энергопроект запуск россия узбекистан конец мая президент владимир путин приглашение глава шавкат мирзиёев республика государственный визит
энергопроект запуск россия узбекистан конец мая президент владимир путин приглашение глава шавкат мирзиёев республика государственный визит

Марцинкевич о визите Путина в РУз: какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент?

18:02 01.06.2024
Подписаться
Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил республику с государственным визитом.
Россия и Узбекистан утвердили около 20 документов — соглашений, меморандумов и протоколов.
В их числе соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности.

"Это большой рывок для атомной энергетики не только России и Узбекистана, но и в общем-то первый в мире проект строительства атомной станции малой мощности в составе сразу шести атомных энергоблоков", — отметил главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.

Подробнее о том, какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент — в видео Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0