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Марцинкевич о визите Путина в РУз: какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент?
Марцинкевич о визите Путина в РУз: какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент?
Sputnik Узбекистан
В конце мая президент России Владимир Путин по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил республику с государственным визитом
2024-06-01T18:02+0500
2024-06-01T18:02+0500
2024-06-01T18:02+0500
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Россия и Узбекистан утвердили около 20 документов — соглашений, меморандумов и протоколов.В их числе соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности.Подробнее о том, какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент — в видео Sputnik Узбекистан.
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энергопроект запуск россия узбекистан конец мая президент владимир путин приглашение глава шавкат мирзиёев республика государственный визит
энергопроект запуск россия узбекистан конец мая президент владимир путин приглашение глава шавкат мирзиёев республика государственный визит
Марцинкевич о визите Путина в РУз: какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент?
Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил республику с государственным визитом.
Россия и Узбекистан утвердили около 20 документов — соглашений, меморандумов и протоколов.
В их числе соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности.
"Это большой рывок для атомной энергетики не только России и Узбекистана, но и в общем-то первый в мире проект строительства атомной станции малой мощности в составе сразу шести атомных энергоблоков", — отметил главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.
Подробнее о том, какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент — в видео Sputnik Узбекистан.