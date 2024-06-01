https://uz.sputniknews.ru/20240601/energoproyekt-zapusk-moskva-tashkent-44186178.html

Марцинкевич о визите Путина в РУз: какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент?

Марцинкевич о визите Путина в РУз: какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент?

Sputnik Узбекистан

В конце мая президент России Владимир Путин по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил республику с государственным визитом

2024-06-01T18:02+0500

2024-06-01T18:02+0500

2024-06-01T18:02+0500

узбекистан

россия

владимир путин

визит

итоги

энергетика

аэс

гидроэнергетика

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Россия и Узбекистан утвердили около 20 документов — соглашений, меморандумов и протоколов.В их числе соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности.Подробнее о том, какие энергопроекты запустят Москва и Ташкент — в видео Sputnik Узбекистан.

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энергопроект запуск россия узбекистан конец мая президент владимир путин приглашение глава шавкат мирзиёев республика государственный визит