https://uz.sputniknews.ru/20240601/remont-proyekt-avtodoroga-karakulskiy-rayon-obrazets-44180906.html

Ремонт по новому проекту: автодорога в Каракульском районе стала образцовой

Ремонт по новому проекту: автодорога в Каракульском районе стала образцовой

Sputnik Узбекистан

Для поддержания качества дороги установят передвижные весы для периодического измерения веса транспортных средств, перевозящих грузы сверх допустимого предела

2024-06-01T11:34+0500

2024-06-01T11:34+0500

2024-06-01T11:34+0500

узбекистан

бухарская область

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

визит

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/01/44180539_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cf68c6954b5114985c4996efe6dc5b00.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В ходе визита в Бухарскую область Шавкат Мирзиёев осмотрел автомобильную дорогу, отремонтированную по новому проекту в Каракульском районе, сообщает пресс-служба главы государства.Часть автомобильной дороги "Самарканд – Бухара – Туркменбаши", проходящей через этот район, привели в образцовый вид.Согласно проекту, четырехполосная дорога покрыта асфальтобетоном нового типа. Благодаря использованию инновационных материалов с высокой прочностью, улучшены качественные характеристики дороги.Глава государства отметил необходимость масштабирования проекта.В новом проекте этому вопросу уделено отдельное внимание. Для поддержания качества дороги будут установлены передвижные весы для периодического измерения веса транспортных средств, перевозящих грузы сверх допустимого предела.Также здесь построена боковая дорога. Установлены новые знаки, электронные табло и освещение на солнечных панелях. Вдоль дороги посажены декоративные деревья.Президент подчеркнул, что посадка деревьев должна проводиться одновременно со строительством дорог.Здесь же представлены проекты в области транспорта и строительства.Если ранее в среднем выполнялось 250–300 километров дорожных работ в год, то только в 2023 году отремонтировали 1255 километров дорог. В этом году в регионе планируется реконструировать и отремонтировать 1316 километров дорог.В продолжение этой работы одобрен проект реконструкции 155 километров дороги от Гиждуванского района до границы с Туркменистаном.В Бухарской области имеется 15 тысяч 400 километров автомобильных дорог, из которых 486 километров имеют международное значение. По ним ежедневно передвигается в среднем 45–50 тысяч транспортных средств.На видеоселекторном совещании, состоявшемся 29 января этого года, глава государства уделил особое внимание этой сфере, дав указания по качественному строительству дорог и развитию сервиса вдоль улиц. Работа в этом направлении начата во всех регионах.Подчеркнута необходимость организации подготовки кадров в области дорожного строительства и повышения квалификации специалистов в развитых странах.Также рассмотрели концепцию развития Бухары. В городе планируется строительство массива и парка "Новый Узбекистан". В парке будет отражена история Бухары с использованием современных подходов. Даны указания по разработке идейного содержания и технико-экономического обоснования проекта.В этот же день Шавкат Мирзиёев посетил массив "Янги Узбекистон" в Каракульском районе.Прежде в этом районе не было столь масштабного строительства. После того, как в соответствии с постановлением главы государства от 13 августа 2021 года создали свободную экономическую зону "Каракуль", промышленность начала быстро развиваться. На здешних заводах в будущем будут трудоустроены тысячи, в том числе специалисты из других регионов страны. Для их удобства и создания достойных условий жизни их семьям вблизи экономической зоны возводится новый жилой массив.Проект состоит из двух этапов и предусматривает строительство 71 многоэтажного дома на 1380 квартир, образовательных и медицинских учреждений, махаллинского центра и объектов обслуживания.В настоящее время на первом этапе введены в эксплуатацию 12 многоэтажных домов, школа, детский сад и поликлиника.Здесь же глава государства побеседовал с представителями махалли.Даны указания касательно благоустройства территории и придорожных участков. В будущем на территории массива появятся парк и бассейны. Свободные участки засадят деревьями и превратят в аллеи.

узбекистан

бухарская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ремонт новый проект автодорога каракульский район образец поддержание качество передвижные весы измерение вес транспорт перевоз груз предел