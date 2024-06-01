Ремонт по новому проекту: автодорога в Каракульском районе стала образцовой
© Пресс-служба президента УзбекистанаЧасть автомобильной дороги "Самарканд – Бухара – Туркменбаши", проходящая через Каракульский район
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Для поддержания качества дороги установят передвижные весы для периодического измерения веса транспортных средств, перевозящих грузы сверх допустимого предела.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В ходе визита в Бухарскую область Шавкат Мирзиёев осмотрел автомобильную дорогу, отремонтированную по новому проекту в Каракульском районе, сообщает пресс-служба главы государства.
Часть автомобильной дороги "Самарканд – Бухара – Туркменбаши", проходящей через этот район, привели в образцовый вид.
Согласно проекту, четырехполосная дорога покрыта асфальтобетоном нового типа. Благодаря использованию инновационных материалов с высокой прочностью, улучшены качественные характеристики дороги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с типовым проектом по строительству автомобильных дорог.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с типовым проектом по строительству автомобильных дорог.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Например, если асфальтовые дороги на основе традиционной технологии ремонтируются примерно каждые пятнадцать лет, то дороги нового проекта будут служить до двадцати лет. Интервал текущего ремонта также увеличится. Еще одним преимуществом является возможность переработки и обновления дорожных слоев непосредственно на месте во время ремонта", — говорится в сообщении.
Глава государства отметил необходимость масштабирования проекта.
"Главная задача — обеспечение качества и культуры на дорогах", — сказал Шавкат Мирзиёев.
В новом проекте этому вопросу уделено отдельное внимание. Для поддержания качества дороги будут установлены передвижные весы для периодического измерения веса транспортных средств, перевозящих грузы сверх допустимого предела.
Также здесь построена боковая дорога. Установлены новые знаки, электронные табло и освещение на солнечных панелях. Вдоль дороги посажены декоративные деревья.
Президент подчеркнул, что посадка деревьев должна проводиться одновременно со строительством дорог.
Здесь же представлены проекты в области транспорта и строительства.
Если ранее в среднем выполнялось 250–300 километров дорожных работ в год, то только в 2023 году отремонтировали 1255 километров дорог. В этом году в регионе планируется реконструировать и отремонтировать 1316 километров дорог.
В продолжение этой работы одобрен проект реконструкции 155 километров дороги от Гиждуванского района до границы с Туркменистаном.
В Бухарской области имеется 15 тысяч 400 километров автомобильных дорог, из которых 486 километров имеют международное значение. По ним ежедневно передвигается в среднем 45–50 тысяч транспортных средств.
На видеоселекторном совещании, состоявшемся 29 января этого года, глава государства уделил особое внимание этой сфере, дав указания по качественному строительству дорог и развитию сервиса вдоль улиц. Работа в этом направлении начата во всех регионах.
Подчеркнута необходимость организации подготовки кадров в области дорожного строительства и повышения квалификации специалистов в развитых странах.
Также рассмотрели концепцию развития Бухары. В городе планируется строительство массива и парка "Новый Узбекистан". В парке будет отражена история Бухары с использованием современных подходов. Даны указания по разработке идейного содержания и технико-экономического обоснования проекта.
В этот же день Шавкат Мирзиёев посетил массив "Янги Узбекистон" в Каракульском районе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил массив "Янги Узбекистон" в Каракульском районе.
Шавкат Мирзиёев посетил массив "Янги Узбекистон" в Каракульском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Прежде в этом районе не было столь масштабного строительства. После того, как в соответствии с постановлением главы государства от 13 августа 2021 года создали свободную экономическую зону "Каракуль", промышленность начала быстро развиваться. На здешних заводах в будущем будут трудоустроены тысячи, в том числе специалисты из других регионов страны. Для их удобства и создания достойных условий жизни их семьям вблизи экономической зоны возводится новый жилой массив.
Проект состоит из двух этапов и предусматривает строительство 71 многоэтажного дома на 1380 квартир, образовательных и медицинских учреждений, махаллинского центра и объектов обслуживания.
В настоящее время на первом этапе введены в эксплуатацию 12 многоэтажных домов, школа, детский сад и поликлиника.
Здесь же глава государства побеседовал с представителями махалли.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил массив "Янги Узбекистон" в Каракульском районе.
Шавкат Мирзиёев посетил массив "Янги Узбекистон" в Каракульском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В махалле, где "семерка" мыслит и действует как единая команда, не будет ни безработицы, ни преступности. Для этого у нее достаточно полномочий. Необходимо привлекать ответственные организации и помогать людям зарабатывать. Важно быть в курсе качества образования в школах и ориентировать выпускников на получение высшего образования и приобретение востребованной профессии", — отметил президент.
Даны указания касательно благоустройства территории и придорожных участков. В будущем на территории массива появятся парк и бассейны. Свободные участки засадят деревьями и превратят в аллеи.