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https://uz.sputniknews.ru/20240601/uzbekistan-senator-pomosch-semya-detskiy-dom-44182735.html
В Узбекистане сенаторы будут помогать семейным детским домам
В Узбекистане сенаторы будут помогать семейным детским домам
Sputnik Узбекистан
В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана прошла встреча, посвященная Международному дню защиты детей, на которую пригласили представителей семейных детских домов
2024-06-01T13:32+0500
2024-06-01T13:32+0500
узбекистан
сенат республики узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
дети
международный день защиты детей
опека
семья
встреча
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане сенаторы будут оказывать всестороннюю помощь семейным детским домам, расположенным в округах, откуда они избраны.Такая договоренность достигнута в рамках встречи, прошедшей в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана, по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Во встрече приняли участие организаторы семейных домов с детьми, которые остались без родительской опеки.
https://uz.sputniknews.ru/20240530/detskie-ozdorovitelnye-lagerya-uzbekistan-deti-44154322.html
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сенатор узбекистан помощь семейный детский дом сенат олий мажлис встреча международный день защиты детей представитель
сенатор узбекистан помощь семейный детский дом сенат олий мажлис встреча международный день защиты детей представитель

В Узбекистане сенаторы будут помогать семейным детским домам

13:32 01.06.2024
© Сенат Олий МажлисаВ Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов
В Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2024
© Сенат Олий Мажлиса
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В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана прошла встреча, посвященная Международному дню защиты детей, на которую пригласили представителей семейных детских домов.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане сенаторы будут оказывать всестороннюю помощь семейным детским домам, расположенным в округах, откуда они избраны.
Такая договоренность достигнута в рамках встречи, прошедшей в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана, по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
© Сенат Олий МажлисаВ Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов
В Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2024
В Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов
© Сенат Олий Мажлиса
Во встрече приняли участие организаторы семейных домов с детьми, которые остались без родительской опеки.
© Сенат Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева
В Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2024
Председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева
© Сенат Олий Мажлиса
"Намечено осуществлять строгий парламентский контроль за соответствием рассматриваемых нормативно-правовых актов интересам детей, исполнением на практике законодательных актов, принятых в этом направлении", — подчеркнули в сообщении.
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