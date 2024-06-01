https://uz.sputniknews.ru/20240601/uzbekistan-senator-pomosch-semya-detskiy-dom-44182735.html
В Узбекистане сенаторы будут помогать семейным детским домам
В Узбекистане сенаторы будут помогать семейным детским домам
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В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана прошла встреча, посвященная Международному дню защиты детей, на которую пригласили представителей семейных детских домов
2024-06-01T13:32+0500
2024-06-01T13:32+0500
2024-06-01T13:32+0500
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международный день защиты детей
опека
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане сенаторы будут оказывать всестороннюю помощь семейным детским домам, расположенным в округах, откуда они избраны.Такая договоренность достигнута в рамках встречи, прошедшей в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана, по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Во встрече приняли участие организаторы семейных домов с детьми, которые остались без родительской опеки.
https://uz.sputniknews.ru/20240530/detskie-ozdorovitelnye-lagerya-uzbekistan-deti-44154322.html
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сенатор узбекистан помощь семейный детский дом сенат олий мажлис встреча международный день защиты детей представитель
сенатор узбекистан помощь семейный детский дом сенат олий мажлис встреча международный день защиты детей представитель
В Узбекистане сенаторы будут помогать семейным детским домам
В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана прошла встреча, посвященная Международному дню защиты детей, на которую пригласили представителей семейных детских домов.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане сенаторы будут оказывать всестороннюю помощь семейным детским домам, расположенным в округах, откуда они избраны.
Такая договоренность достигнута в рамках встречи, прошедшей в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана, по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей, сообщает пресс-служба
верхней палаты парламента.
Во встрече приняли участие организаторы семейных домов с детьми, которые остались без родительской опеки.
"Намечено осуществлять строгий парламентский контроль за соответствием рассматриваемых нормативно-правовых актов интересам детей, исполнением на практике законодательных актов, принятых в этом направлении", — подчеркнули в сообщении.