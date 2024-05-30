https://uz.sputniknews.ru/20240530/detskie-ozdorovitelnye-lagerya-uzbekistan-deti-44154322.html

В детских оздоровительных лагерях Узбекистана смогут отдыхать больше детей — документ

В детских оздоровительных лагерях Узбекистана смогут отдыхать больше детей — документ

Sputnik Узбекистан

Президент республики подписал постановление, направленное на расширение охвата детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях.

2024-05-30T17:40+0500

2024-05-30T17:40+0500

2024-05-30T17:40+0500

узбекистан

постановление

президент узбекистана

лагерь

оздоровление

строительство

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Теперь предприниматели в Узбекистане смогут арендовать территории зон отдыха. Это предусмотрено соответствующим решением, принятым главой государства.Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах, направленных на расширение охвата детей отдыхом в детских оздоровительных лагерях”.Согласно документу, на базе установленных стационарных детских оздоровительных лагерей будут реализованы проекты взаимовыгодного сотрудничества с субъектами предпринимательства и хозяйствующими субъектами.Для этого предпринимателям и партнерам на разные сроки будут сдавать в аренду части зданий и сооружений лагерей и земельных участков.В частности, на срок:Предусмотренные проекты сотрудничества будут предлагать партнерам через электронную торговую платформу “E-auksion”, на условиях, разрабатываемых Федерацией профсоюзов Узбекистана. На систему самофинансирования переведут здания и сооружения, а также земельные участки указанных лагерей за счет сдачи их в аренду партнерам вне летнего сезона.

https://uz.sputniknews.ru/20230307/pravitelstvo-razrabotalo-kontseptsiyu-raboty-detskix-lagerey--32696110.html

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