https://uz.sputniknews.ru/20240530/detskie-ozdorovitelnye-lagerya-uzbekistan-deti-44154322.html
В детских оздоровительных лагерях Узбекистана смогут отдыхать больше детей — документ
В детских оздоровительных лагерях Узбекистана смогут отдыхать больше детей — документ
Sputnik Узбекистан
Президент республики подписал постановление, направленное на расширение охвата детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях.
2024-05-30T17:40+0500
2024-05-30T17:40+0500
2024-05-30T17:40+0500
узбекистан
постановление
президент узбекистана
лагерь
оздоровление
строительство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40842468_0:71:1572:955_1920x0_80_0_0_f56d8cbdf30159804ed0fc0105ec4039.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Теперь предприниматели в Узбекистане смогут арендовать территории зон отдыха. Это предусмотрено соответствующим решением, принятым главой государства.Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах, направленных на расширение охвата детей отдыхом в детских оздоровительных лагерях”.Согласно документу, на базе установленных стационарных детских оздоровительных лагерей будут реализованы проекты взаимовыгодного сотрудничества с субъектами предпринимательства и хозяйствующими субъектами.Для этого предпринимателям и партнерам на разные сроки будут сдавать в аренду части зданий и сооружений лагерей и земельных участков.В частности, на срок:Предусмотренные проекты сотрудничества будут предлагать партнерам через электронную торговую платформу “E-auksion”, на условиях, разрабатываемых Федерацией профсоюзов Узбекистана. На систему самофинансирования переведут здания и сооружения, а также земельные участки указанных лагерей за счет сдачи их в аренду партнерам вне летнего сезона.
https://uz.sputniknews.ru/20230307/pravitelstvo-razrabotalo-kontseptsiyu-raboty-detskix-lagerey--32696110.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40842468_77:0:1517:1080_1920x0_80_0_0_e333778edc6ae99e10b71c5aaa155e23.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан дети оздоровительный лагерь постановление предприниматель аренда e-auksion
узбекистан дети оздоровительный лагерь постановление предприниматель аренда e-auksion
В детских оздоровительных лагерях Узбекистана смогут отдыхать больше детей — документ
Президент республики подписал постановление, направленное на расширение охвата детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Теперь предприниматели в Узбекистане смогут арендовать территории зон отдыха. Это предусмотрено соответствующим решением, принятым главой государства.
Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах, направленных на расширение охвата детей отдыхом в детских оздоровительных лагерях”.
Согласно документу, на базе установленных стационарных детских оздоровительных лагерей будут реализованы проекты взаимовыгодного сотрудничества с субъектами предпринимательства и хозяйствующими субъектами.
Для этого предпринимателям и партнерам на разные сроки будут сдавать в аренду части зданий и сооружений лагерей и земельных участков.
до 15 лет
– при условии строительства новых зданий на части территории лагерей либо ремонта и оснащения существующих зданий;
до 10 лет
– для использования вне летнего сезона при условии строительства на территории лагерей новых зданий или ремонта и оснащения существующих зданий;
до 10 лет
– на строительство новых зданий на территории лагерей или ремонт и оснащение существующих зданий, а также сдача в аренду зданий и сооружений лагерей и земельных участков, при условии организации лагерей в период летнего сезона.
Предусмотренные проекты сотрудничества будут предлагать партнерам через электронную торговую платформу “E-auksion”, на условиях, разрабатываемых Федерацией профсоюзов Узбекистана.
На систему самофинансирования переведут здания и сооружения, а также земельные участки указанных лагерей за счет сдачи их в аренду партнерам вне летнего сезона.