https://uz.sputniknews.ru/20240602/tashkent-doxa-pryamoy-aviareys-44198038.html

Ташкент и Доху связал прямой авиарейс — подробности

Ташкент и Доху связал прямой авиарейс — подробности

Sputnik Узбекистан

Полеты на начальном этапе будут выполняться четыре раза в неделю, после планируется наладить ежедневное сообщение.

2024-06-02T16:08+0500

2024-06-02T16:08+0500

2024-06-02T17:14+0500

ташкент

доха

авиасообщение

узбекистан

катар

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха. В ташкентском аэропорту состоялась торжественная церемония открытия нового авиамаршрута. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.Прямое сообщение между столицами Узбекистана и Катара запустила авиакомпания Qatar Airways.На начальном этапе авиакомпания будет выполнять рейсы 4 раза в неделю. Полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Отмечается, что на следующем этапе запланированы ежедневные авиарейсы.Ранее возможность наладить прямое авиасообщение между двумя государствами рассмотрели на встрече в Дохе посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и гендиректор авиакомпании "Qatar Airways" Бадр Мухаммад Аль-Мийр.В июне прошлого года запуск регулярных рейсов из Дохи в Ташкент обсуждали министр транспорта Илхом Махкамов на встрече с послом государства Катар в Узбекистане Хасаном Хамзой Асадом Мухаммадом Хошимом.

https://uz.sputniknews.ru/20240428/tashkent-i-doxu-svyajet-pryamoy-aviareys--podrobnosti-43637079.html

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доха

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