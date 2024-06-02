Ташкент и Доху связал прямой авиарейс — подробности
16:08 02.06.2024 (обновлено: 17:14 02.06.2024)
© Министерство транспорта республики УзбекистанНалажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха
© Министерство транспорта республики Узбекистан
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Полеты на начальном этапе будут выполняться четыре раза в неделю, после планируется наладить ежедневное сообщение.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха. В ташкентском аэропорту состоялась торжественная церемония открытия нового авиамаршрута. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.
Прямое сообщение между столицами Узбекистана и Катара запустила авиакомпания Qatar Airways.
© Министерство транспорта республики УзбекистанНалажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха
Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха
© Министерство транспорта республики Узбекистан
“Важным этапом в отношениях Катара и Узбекистана стало установление прямого регулярного авиасообщения между столицами двух стран“, — отмечает транспортное ведомство.
На начальном этапе авиакомпания будет выполнять рейсы 4 раза в неделю. Полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
Отмечается, что на следующем этапе запланированы ежедневные авиарейсы.
“Открытие регулярного рейса важно тем, что оно вносит значительный вклад в рост туристических обменов между нашими странами и, кроме того, служит развитию многопланового сотрудничества между странами Персидского залива и Центральной Азии”,— считают в Министерстве.
© Министерство транспорта республики УзбекистанНалажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха
Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха
© Министерство транспорта республики Узбекистан
Ранее возможность наладить прямое авиасообщение между двумя государствами рассмотрели на встрече в Дохе посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и гендиректор авиакомпании "Qatar Airways" Бадр Мухаммад Аль-Мийр.
В июне прошлого года запуск регулярных рейсов из Дохи в Ташкент обсуждали министр транспорта Илхом Махкамов на встрече с послом государства Катар в Узбекистане Хасаном Хамзой Асадом Мухаммадом Хошимом.
28 апреля, 10:58