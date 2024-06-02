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https://uz.sputniknews.ru/20240602/tashkent-doxa-pryamoy-aviareys-44198038.html
Ташкент и Доху связал прямой авиарейс — подробности
Ташкент и Доху связал прямой авиарейс — подробности
Sputnik Узбекистан
Полеты на начальном этапе будут выполняться четыре раза в неделю, после планируется наладить ежедневное сообщение.
2024-06-02T16:08+0500
2024-06-02T17:14+0500
ташкент
доха
авиасообщение
узбекистан
катар
туризм
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха. В ташкентском аэропорту состоялась торжественная церемония открытия нового авиамаршрута. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.Прямое сообщение между столицами Узбекистана и Катара запустила авиакомпания Qatar Airways.На начальном этапе авиакомпания будет выполнять рейсы 4 раза в неделю. Полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Отмечается, что на следующем этапе запланированы ежедневные авиарейсы.Ранее возможность наладить прямое авиасообщение между двумя государствами рассмотрели на встрече в Дохе посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и гендиректор авиакомпании "Qatar Airways" Бадр Мухаммад Аль-Мийр.В июне прошлого года запуск регулярных рейсов из Дохи в Ташкент обсуждали министр транспорта Илхом Махкамов на встрече с послом государства Катар в Узбекистане Хасаном Хамзой Асадом Мухаммадом Хошимом.
https://uz.sputniknews.ru/20240428/tashkent-i-doxu-svyajet-pryamoy-aviareys--podrobnosti-43637079.html
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узбекистан катар полеты туризм авиарейсы сотрудничество
узбекистан катар полеты туризм авиарейсы сотрудничество

Ташкент и Доху связал прямой авиарейс — подробности

16:08 02.06.2024 (обновлено: 17:14 02.06.2024)
© Министерство транспорта республики УзбекистанНалажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха
Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2024
© Министерство транспорта республики Узбекистан
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Полеты на начальном этапе будут выполняться четыре раза в неделю, после планируется наладить ежедневное сообщение.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха. В ташкентском аэропорту состоялась торжественная церемония открытия нового авиамаршрута. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.
Прямое сообщение между столицами Узбекистана и Катара запустила авиакомпания Qatar Airways.
© Министерство транспорта республики УзбекистанНалажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха
Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2024
Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха
© Министерство транспорта республики Узбекистан

“Важным этапом в отношениях Катара и Узбекистана стало установление прямого регулярного авиасообщения между столицами двух стран“, — отмечает транспортное ведомство.

На начальном этапе авиакомпания будет выполнять рейсы 4 раза в неделю. Полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
Отмечается, что на следующем этапе запланированы ежедневные авиарейсы.

“Открытие регулярного рейса важно тем, что оно вносит значительный вклад в рост туристических обменов между нашими странами и, кроме того, служит развитию многопланового сотрудничества между странами Персидского залива и Центральной Азии”,— считают в Министерстве.

© Министерство транспорта республики УзбекистанНалажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха
Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2024
Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха – Ташкент – Доха
© Министерство транспорта республики Узбекистан
Ранее возможность наладить прямое авиасообщение между двумя государствами рассмотрели на встрече в Дохе посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и гендиректор авиакомпании "Qatar Airways" Бадр Мухаммад Аль-Мийр.
В июне прошлого года запуск регулярных рейсов из Дохи в Ташкент обсуждали министр транспорта Илхом Махкамов на встрече с послом государства Катар в Узбекистане Хасаном Хамзой Асадом Мухаммадом Хошимом.
Посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и глава авиакомпании Qatar Airways Бадр Мухаммад Аль-Мийр. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2024
Ташкент и Доху свяжет прямой авиарейс — подробности
28 апреля, 10:58
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