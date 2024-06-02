https://uz.sputniknews.ru/20240602/uzbekistan-fond-razvitiya-turistskoy-infrastruktury-44202023.html

В Узбекистане может появиться Фонд развития туристской инфраструктуры

В Узбекистане может появиться Фонд развития туристской инфраструктуры

Sputnik Узбекистан

В Хиве открылась XII сессия Исламской конференции министров туризма под лозунгом "Хива – туристический город исламского мира в 2024 году".

2024-06-02T19:10+0500

2024-06-02T19:10+0500

2024-06-02T19:23+0500

узбекистан

хива

туризм

азиз абдухакимов

оис

туристы

конференция

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов предложил создать Фонд развития туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.В Хиве состоялось открытие XII сессии Исламской конференции министров туризма под лозунгом "Хива – туристический город исламского мира в 2024 году".В начале мероприятия председатель XI сессии Исламской конференции министров туризма (ICTM) Организации исламского сотрудничества (ОИС) (Азербайджан) передал председательство Республике Узбекистан.В приветственной речи Азиз Абдухакимов отметил, что в Узбекистане осуществляются масштабные реформы по превращению туризма в одну из стратегических сфер экономики страны.По его словам, в настоящее время в сфере обеспечена занятость 370 тысяч человек. А диверсификация туристических услуг помогла увеличить срок пребывания иностранных туристов в Узбекистане с 3-4 дней в 2017 году до 8-10 дней к сегодняшнему дню.Читайте также Председательство в ОИС в сфере туризма передали УзбекистануВместе с тем министр отметил, что в ходе своего председательства Узбекистан уделит особое внимание формированию "туризма будущего" на территории ОИС, а также предложил:Генеральный секретарь также призвал государства-члены Организации расширять сотрудничество в сфере паломнического туризма и обмениваться передовым опытом.Участникам конференции был презентован туристический потенциал Узбекистана – культурные объекты, святыни, новые туристические объекты и перспективные маршруты.В ходе Конференции представлен доклад председателя заседания высших должностных лиц XII сессии ICTM, и заявления глав делегаций государств-членов, а также принято решение о дальнейшем развитии сферы туризма на пространстве ОИС. Кроме того, участники определили туристические города Организации исламского сотрудничества на 2025, 2026 и 2027 года.

https://uz.sputniknews.ru/20240602/xiva-vystavka-kartin-stran-chlenov-ois-44193893.html

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