https://uz.sputniknews.ru/20240602/uzbekistan-fond-razvitiya-turistskoy-infrastruktury-44202023.html
В Узбекистане может появиться Фонд развития туристской инфраструктуры
В Узбекистане может появиться Фонд развития туристской инфраструктуры
Sputnik Узбекистан
В Хиве открылась XII сессия Исламской конференции министров туризма под лозунгом "Хива – туристический город исламского мира в 2024 году".
2024-06-02T19:10+0500
2024-06-02T19:10+0500
2024-06-02T19:23+0500
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туристы
конференция
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов предложил создать Фонд развития туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.В Хиве состоялось открытие XII сессии Исламской конференции министров туризма под лозунгом "Хива – туристический город исламского мира в 2024 году".В начале мероприятия председатель XI сессии Исламской конференции министров туризма (ICTM) Организации исламского сотрудничества (ОИС) (Азербайджан) передал председательство Республике Узбекистан.В приветственной речи Азиз Абдухакимов отметил, что в Узбекистане осуществляются масштабные реформы по превращению туризма в одну из стратегических сфер экономики страны.По его словам, в настоящее время в сфере обеспечена занятость 370 тысяч человек. А диверсификация туристических услуг помогла увеличить срок пребывания иностранных туристов в Узбекистане с 3-4 дней в 2017 году до 8-10 дней к сегодняшнему дню.Читайте также Председательство в ОИС в сфере туризма передали УзбекистануВместе с тем министр отметил, что в ходе своего председательства Узбекистан уделит особое внимание формированию "туризма будущего" на территории ОИС, а также предложил:Генеральный секретарь также призвал государства-члены Организации расширять сотрудничество в сфере паломнического туризма и обмениваться передовым опытом.Участникам конференции был презентован туристический потенциал Узбекистана – культурные объекты, святыни, новые туристические объекты и перспективные маршруты.В ходе Конференции представлен доклад председателя заседания высших должностных лиц XII сессии ICTM, и заявления глав делегаций государств-членов, а также принято решение о дальнейшем развитии сферы туризма на пространстве ОИС. Кроме того, участники определили туристические города Организации исламского сотрудничества на 2025, 2026 и 2027 года.
https://uz.sputniknews.ru/20240602/xiva-vystavka-kartin-stran-chlenov-ois-44193893.html
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узбекистан хива оис туризм конференция минэкологии
В Узбекистане может появиться Фонд развития туристской инфраструктуры
19:10 02.06.2024 (обновлено: 19:23 02.06.2024)
В Хиве открылась XII сессия Исламской конференции министров туризма под лозунгом "Хива – туристический город исламского мира в 2024 году".
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов предложил создать Фонд развития туристической инфраструктуры, сообщает
пресс-служба ведомства.
В Хиве состоялось открытие XII сессии Исламской конференции министров туризма под лозунгом "Хива – туристический город исламского мира в 2024 году".
В начале мероприятия председатель XI сессии Исламской конференции министров туризма (ICTM) Организации исламского сотрудничества (ОИС) (Азербайджан) передал председательство Республике Узбекистан.
В приветственной речи Азиз Абдухакимов отметил, что в Узбекистане осуществляются масштабные реформы по превращению туризма в одну из стратегических сфер экономики страны.
"В конце 2023 года сфера туризма в Узбекистане полностью восстановлена. Нашу страну посетили 7 млн туристов. Совершено 21 млн поездок по направлению внутреннего туризма. Экспорт туристических услуг превысил $2,1 млрд, составив 40% от общего объема экспорта услуг, – сказал министр.
По его словам, в настоящее время в сфере обеспечена занятость 370 тысяч человек. А диверсификация туристических услуг помогла увеличить срок пребывания иностранных туристов в Узбекистане с 3-4 дней в 2017 году до 8-10 дней к сегодняшнему дню.
Вместе с тем министр отметил, что в ходе своего председательства Узбекистан уделит особое внимание формированию "туризма будущего" на территории ОИС, а также предложил:
реализовать программы "Smart-туристские дестинации";
реализовать программы "Исламские туристские центры" и мега-инфотурам по ним;
создать "Фонд развития туристской инфраструктуры ОИС";
усилить спонсорскую и благотворительную деятельность по реставрации и консервации ценных для исламской цивилизации объектов наследия;
сформировать "Сети экотуризма ОИС";
наладить сотрудничество между Туристической организацией ООН и Международной академией туризма в Самарканде.
"Растущий интерес к исламскому туризму дает государствам-членам значительные преимущества в развитии этой отрасли и лидерстве в ней. Коллективная координация по использованию цепочки поставок халяль имеет важное значение для продвижения исламского туризма, поскольку в настоящее время он стал одним из наиболее влиятельных секторов, стимулирующих экономический рост, а также дает возможность значительно улучшить туризм внутри ОИС. Это представляет собой прекрасную возможность для государств-членов воспользоваться экономическими, культурными и социальными преимуществами этого быстро растущего сектора", – отметил в своем выступлении Генсек ОИС Хусейн Ибрахим Таха.
Генеральный секретарь также призвал государства-члены Организации расширять сотрудничество в сфере паломнического туризма и обмениваться передовым опытом.
Участникам конференции был презентован туристический потенциал Узбекистана – культурные объекты, святыни, новые туристические объекты и перспективные маршруты.
В ходе Конференции представлен доклад председателя заседания высших должностных лиц XII сессии ICTM, и заявления глав делегаций государств-членов, а также принято решение о дальнейшем развитии сферы туризма на пространстве ОИС.
Кроме того, участники определили туристические города Организации исламского сотрудничества на 2025, 2026 и 2027 года.