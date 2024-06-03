https://uz.sputniknews.ru/20240603/spetsnaz-axmat-perebroska-xarkov-napravleniye-svo-44210400.html
Спецназ "Ахмат" перебросили на самое важное в зоне СВО направление
Спецназ "Ахмат" перебросили на самое важное в зоне СВО направление
Sputnik Узбекистан
Бойцы уже приступили к выполнению задач, в том числе штурмовых
2024-06-03T16:01+0500
2024-06-03T16:01+0500
2024-06-03T16:01+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Спецназ "Ахмат" перебросили на самое важное в зоне СВО Харьковское направление, заявил командир отряда, замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов. Об этом сообщает РИА Новости.Ахматовцам предстоит создать буферную зону близ российского приграничья. Алаудинов рассказал, что бойцы уже приступили к выполнению задач.По данным Минобороны РФ, группировка войск "Север" продолжает продвигаться в глубину обороны противника в Харьковской области. За неделю она нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад теробороны, а также отбила 20 контратак. ВСУ потеряли там примерно 1 740 солдат, 3 танка, 9 боевых машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин РСЗО "Град" и Vampire и 29 орудий полевой артиллерии.
https://uz.sputniknews.ru/20240602/rossiyskie-voennye-osvobodili-umanskoe-dnr-44197079.html
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спецназ ахмат переброска харьковское направление зона сво
спецназ ахмат переброска харьковское направление зона сво
Спецназ "Ахмат" перебросили на самое важное в зоне СВО направление
Бойцы уже приступили к выполнению задач, в том числе штурмовых.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Спецназ "Ахмат" перебросили на самое важное в зоне СВО Харьковское направление, заявил командир отряда, замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Спецназ "Ахмат" — это подразделение, которое с первых дней стояло в первом эшелоне. Никогда мы не были во втором эшелоне. Никогда мы не стояли ни за кем. И в данном случае, конечно, очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на этот участок, который сегодня является наиболее важным", — сказал он журналистам.
Ахматовцам предстоит создать буферную зону близ российского приграничья.
Алаудинов рассказал, что бойцы уже приступили к выполнению задач.
"В принципе, мы уже адаптировались. Тут основная задача бывает сняться с того участка, где ты находишься. Перебросить подразделения. Зайти на те позиции, которые ты должен под себя уже забрать. Развернуть сеть связи. Все это уже сделано. Наши подразделения уже где-то занимаются штурмовыми действиями. Ну и приняли те участки, которые нам надо было прикрыть для того, чтобы там противник не вел диверсионно-террористическую работу", — добавил командир "Ахмата".
По данным Минобороны РФ, группировка войск "Север" продолжает продвигаться в глубину обороны противника в Харьковской области. За неделю она нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад теробороны, а также отбила 20 контратак. ВСУ потеряли там примерно 1 740 солдат, 3 танка, 9 боевых машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин РСЗО "Град" и Vampire и 29 орудий полевой артиллерии.