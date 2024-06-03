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https://uz.sputniknews.ru/20240603/uzbekistan-molodej-teatr-forum-almaty-44204811.html
Узбекистан примет участие в Пятом Молодежном театральном форуме стран СНГ в Казахстане
Узбекистан примет участие в Пятом Молодежном театральном форуме стран СНГ в Казахстане
Sputnik Узбекистан
Алматы станет центром притяжения более 200 режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков в возрасте до 35 лет из 9 стран
2024-06-03T09:46+0500
2024-06-03T10:42+0500
узбекистан
театр
алматы
казахстан
форум
снг
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Казахстане сегодня стартует Пятый Молодежный театральный форум стран СНГ, сообщает пресс-служба Чеховского театрального фестиваля.С 3 по 9 июня в Алматы соберутся более 200 режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков в возрасте до 35 лет из 9 стран: Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.В программе масштабного мероприятия — показ спектаклей, презентации каталогов художников и сборников пьес молодых драматургов, мастер-классы, семинары, лекции от известных театральных деятелей.Профессиональное жюри определит победителей, которым вручат денежные премии и памятные призы в виде золотого, серебряного и бронзового зонта — объединяющего символа Молодежного театрального форума стран СНГ. Лучший спектакль Форума станет участником XVII Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, который пройдет в Москве в 2025 году.Председатель жюри – народный артист России, художественный руководитель Театра Пушкина Евгений Писарев, почетный член жюри — режиссер Мотои Миура из Японии, худрук театра "Читен", режиссеры Денис Азаров и Олег Липовецкий, актер театра и кино Андрей Кузичев другие.Организатор форума — Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.Для справки: Молодежный театральный Форум стран СНГ, Балтии и Грузии проходит в формате триеннале — раз в три года. В 2012 году он состоялся в Кишиневе (Молдова), в 2015 году — в Минске (Беларусь), в 2018-м — в Ереване (Армения), а в 2021-м — в Ташкенте (Узбекистан). Общее количество участников за 12 лет существования Форума превысило тысячу, а зрителей — более 20 000. По масштабу и объединению молодых театральных деятелей это событие не имеет аналогов в культурной сфере на пространстве стран Содружества. Молодежный театральный форум — долгосрочный проект в области гуманитарного сотрудничества.
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молодежь театральный форум страны снг казахстан алматы
молодежь театральный форум страны снг казахстан алматы

Узбекистан примет участие в Пятом Молодежном театральном форуме стран СНГ в Казахстане

09:46 03.06.2024 (обновлено: 10:42 03.06.2024)
© Международный театральный фестиваль им. А.П. ЧеховаПятый Молодежный театральный форум стран СНГ пройдет в Алматы в июне 2024 года
Пятый Молодежный театральный форум стран СНГ пройдет в Алматы в июне 2024 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2024
© Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова
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С 3 по 9 июня Алматы станет центром притяжения более 200 режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков в возрасте до 35 лет из 9 стран.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Казахстане сегодня стартует Пятый Молодежный театральный форум стран СНГ, сообщает пресс-служба Чеховского театрального фестиваля.

"Форум выполняет важную задачу – сохранение и развитие культурных связей на постсоветском пространстве. Проект обеспечивает поддержку творческой молодежи, вносит весомый вклад в развитие театрального искусства и открывает новые горизонты международного культурного взаимодействия. Создавая площадку для общения, Форум дает возможность молодому поколению, определяющему будущее театра, обмениваться идеями и опытом, дает импульс к творческому росту и развитию", — отметила Ольга Любимова, министр культуры РФ.

С 3 по 9 июня в Алматы соберутся более 200 режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков в возрасте до 35 лет из 9 стран: Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.
© Международный театральный фестиваль им. А.П. ЧеховаПятый Молодежный театральный форум стран СНГ пройдет в Алматы в июне 2024 года
Пятый Молодежный театральный форум стран СНГ пройдет в Алматы в июне 2024 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2024
Пятый Молодежный театральный форум стран СНГ пройдет в Алматы в июне 2024 года
© Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова
"Притягательность Форума во многом определяется его задачами — сохранять и развивать культурные связи на постсоветском пространстве, выявлять и объединять молодых театральных лидеров, тем самым способствуя расширению форм сотрудничества творческой молодежи стран СНГ в сфере культуры и искусства", — говорится в сообщении.
© Международный театральный фестиваль им. А.П. ЧеховаПятый Молодежный театральный форум стран СНГ пройдет в Алматы в июне 2024 года
Пятый Молодежный театральный форум стран СНГ пройдет в Алматы в июне 2024 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2024
Пятый Молодежный театральный форум стран СНГ пройдет в Алматы в июне 2024 года
© Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова
В программе масштабного мероприятия — показ спектаклей, презентации каталогов художников и сборников пьес молодых драматургов, мастер-классы, семинары, лекции от известных театральных деятелей.
© Международный театральный фестиваль им. А.П. ЧеховаПятый Молодежный театральный форум стран СНГ пройдет в Алматы в июне 2024 года
Пятый Молодежный театральный форум стран СНГ пройдет в Алматы в июне 2024 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2024
Пятый Молодежный театральный форум стран СНГ пройдет в Алматы в июне 2024 года
© Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова
Профессиональное жюри определит победителей, которым вручат денежные премии и памятные призы в виде золотого, серебряного и бронзового зонта — объединяющего символа Молодежного театрального форума стран СНГ. Лучший спектакль Форума станет участником XVII Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, который пройдет в Москве в 2025 году.
Председатель жюри – народный артист России, художественный руководитель Театра Пушкина Евгений Писарев, почетный член жюри — режиссер Мотои Миура из Японии, худрук театра "Читен", режиссеры Денис Азаров и Олег Липовецкий, актер театра и кино Андрей Кузичев другие.
Организатор форума — Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
Для справки: Молодежный театральный Форум стран СНГ, Балтии и Грузии проходит в формате триеннале — раз в три года. В 2012 году он состоялся в Кишиневе (Молдова), в 2015 году — в Минске (Беларусь), в 2018-м — в Ереване (Армения), а в 2021-м — в Ташкенте (Узбекистан). Общее количество участников за 12 лет существования Форума превысило тысячу, а зрителей — более 20 000. По масштабу и объединению молодых театральных деятелей это событие не имеет аналогов в культурной сфере на пространстве стран Содружества. Молодежный театральный форум — долгосрочный проект в области гуманитарного сотрудничества.
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