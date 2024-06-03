https://uz.sputniknews.ru/20240603/uzbekistan-molodej-teatr-forum-almaty-44204811.html

Узбекистан примет участие в Пятом Молодежном театральном форуме стран СНГ в Казахстане

Узбекистан примет участие в Пятом Молодежном театральном форуме стран СНГ в Казахстане

Sputnik Узбекистан

Алматы станет центром притяжения более 200 режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков в возрасте до 35 лет из 9 стран

2024-06-03T09:46+0500

2024-06-03T09:46+0500

2024-06-03T10:42+0500

узбекистан

театр

алматы

казахстан

форум

снг

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Казахстане сегодня стартует Пятый Молодежный театральный форум стран СНГ, сообщает пресс-служба Чеховского театрального фестиваля.С 3 по 9 июня в Алматы соберутся более 200 режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков в возрасте до 35 лет из 9 стран: Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.В программе масштабного мероприятия — показ спектаклей, презентации каталогов художников и сборников пьес молодых драматургов, мастер-классы, семинары, лекции от известных театральных деятелей.Профессиональное жюри определит победителей, которым вручат денежные премии и памятные призы в виде золотого, серебряного и бронзового зонта — объединяющего символа Молодежного театрального форума стран СНГ. Лучший спектакль Форума станет участником XVII Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, который пройдет в Москве в 2025 году.Председатель жюри – народный артист России, художественный руководитель Театра Пушкина Евгений Писарев, почетный член жюри — режиссер Мотои Миура из Японии, худрук театра "Читен", режиссеры Денис Азаров и Олег Липовецкий, актер театра и кино Андрей Кузичев другие.Организатор форума — Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.Для справки: Молодежный театральный Форум стран СНГ, Балтии и Грузии проходит в формате триеннале — раз в три года. В 2012 году он состоялся в Кишиневе (Молдова), в 2015 году — в Минске (Беларусь), в 2018-м — в Ереване (Армения), а в 2021-м — в Ташкенте (Узбекистан). Общее количество участников за 12 лет существования Форума превысило тысячу, а зрителей — более 20 000. По масштабу и объединению молодых театральных деятелей это событие не имеет аналогов в культурной сфере на пространстве стран Содружества. Молодежный театральный форум — долгосрочный проект в области гуманитарного сотрудничества.

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