https://uz.sputniknews.ru/20240603/uzbekistan-uchastiye-kiberucheniya-pmef-2024-44213260.html

Узбекистан станет участником международных киберучений в ходе ПМЭФ-2024

Узбекистан станет участником международных киберучений в ходе ПМЭФ-2024

Sputnik Узбекистан

Специалисты по информационной безопасности из двух десятков стран проверят защищенность компаний из разных отраслей экономики на примере виртуального государства.

2024-06-03T18:09+0500

2024-06-03T18:09+0500

2024-06-03T18:09+0500

россия

санкт-петербург

кибербезопасность

учения

пмэф

узбекистан

участие

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекистан в числе 43 команд из 20 стран примет участие в международных киберучениях, которые пройдут во время 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд "Росконгресс".Среди остальных стран-участниц — Бангладеш, Вьетнам, Венесуэла, Оман, Азербайджан, Индонезия, Казахстан и другие.В ходе Standoff специалисты по информационной безопасности смогут испытать свои навыки надежной защиты компаний и целых отраслей экономики в странах, которые они представляют.Для наглядности киберучения пройдут на специальном макете виртуального государства, где воспроизведены системы различных организаций, в том числе из финсектора, сферы промышленности, электроэнергетики, нефтегаза и ЖКХ. Кроме того, каждый участник сможет протестировать свои гипотезы и стратегии, чтобы в дальнейшем использовать этот опыт в повседневной работе.Участников разделят на "красные" и "синие" команды.В числе "красных" команд (атакующих) будут группы до 10 исследователей безопасности с опытом тестов на проникновение. Они смогут проверить свои навыки выявления уязвимостей на примере систем, максимально приближенных к реальным. "Синие" команды (защитники) – это группы до 10 специалистов по информационной безопасности. Они смогут попрактиковаться в выявлении и расследовании атак, а также проверить различные инструменты защиты.Также на учениях представят группы реагирования (CERT) — команды до пяти человек от национальных центров по координации отражения кибератак. Им предстоит продемонстрировать свои навыки анализа и исследования угроз.За ходом киберучений будут наблюдать независимые эксперты и руководители функциональных направлений бизнеса. Они увидят, как кибератаки влияют на деятельность компаний и какой ущерб они могут причинить.Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". На данный момент свое участие в нем подтвердили 17 тыс. человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран и территорий. Организатор масштабного мероприятия — Фонд Росконгресс.

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