Узбекистан станет участником международных киберучений в ходе ПМЭФ-2024
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
© Sputnik / Алексей Мальгавко/
Подписаться
Специалисты по информационной безопасности из двух десятков стран проверят защищенность компаний из разных отраслей экономики на примере виртуального государства.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекистан в числе 43 команд из 20 стран примет участие в международных киберучениях, которые пройдут во время 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд "Росконгресс".
Среди остальных стран-участниц — Бангладеш, Вьетнам, Венесуэла, Оман, Азербайджан, Индонезия, Казахстан и другие.
"Киберучения Standoff от компании Positive Technologies, лидера рынка результативной кибербезопасности, пройдут во время 27-го Петербургского международного экономического форума в онлайн- и оффлайн-форматах в рамках "Территории инноваций" — проекта фонда "Росконгресс" в сфере высоких технологий, науки и венчурных инвестиций", — говорится в сообщении.
В ходе Standoff специалисты по информационной безопасности смогут испытать свои навыки надежной защиты компаний и целых отраслей экономики в странах, которые они представляют.
Для наглядности киберучения пройдут на специальном макете виртуального государства, где воспроизведены системы различных организаций, в том числе из финсектора, сферы промышленности, электроэнергетики, нефтегаза и ЖКХ. Кроме того, каждый участник сможет протестировать свои гипотезы и стратегии, чтобы в дальнейшем использовать этот опыт в повседневной работе.
Участников разделят на "красные" и "синие" команды.
В числе "красных" команд (атакующих) будут группы до 10 исследователей безопасности с опытом тестов на проникновение. Они смогут проверить свои навыки выявления уязвимостей на примере систем, максимально приближенных к реальным. "Синие" команды (защитники) – это группы до 10 специалистов по информационной безопасности. Они смогут попрактиковаться в выявлении и расследовании атак, а также проверить различные инструменты защиты.
Также на учениях представят группы реагирования (CERT) — команды до пяти человек от национальных центров по координации отражения кибератак. Им предстоит продемонстрировать свои навыки анализа и исследования угроз.
"В условиях растущих киберугроз и недостатка специалистов регулярные учения на киберполигоне становятся ключевым элементом построения системы результативной кибербезопасности. За восемь лет в Standoff приняли участие тысячи специалистов по ИБ со всего мира. Они учились друг у друга и повышали уровень своей экспертизы, чтобы эффективно защищать организации в реальной жизни. Такой международный обмен очень важен, потому что у киберпреступности нет национальности, и сообщество белых хакеров не должно замыкаться в границах своих стран. Нужно сообща противостоять этому глобальному вызову", — подчеркнул управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков.
За ходом киберучений будут наблюдать независимые эксперты и руководители функциональных направлений бизнеса. Они увидят, как кибератаки влияют на деятельность компаний и какой ущерб они могут причинить.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". На данный момент свое участие в нем подтвердили 17 тыс. человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран и территорий. Организатор масштабного мероприятия — Фонд Росконгресс.