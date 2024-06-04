Узбекистан в этом году планирует привлечь 11 млн иностранных туристов
09:54 04.06.2024 (обновлено: 10:35 04.06.2024)
© UNWTOТуристический комплекс "Silk Road Samarkand" в Самарканде.
© UNWTO
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Глава республики отметил необходимость запуска глобальной рекламной кампании, демонстрирующей весь туристический потенциал страны.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан в этом году намерен привлечь 11 млн иностранных туристов. Такие планы озвучили в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного улучшению туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных гостей, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПод председательством президента Шавката Мирзиёева 3 июня состоялось видеоселекторное совещание по мерам улучшения туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов.
Под председательством президента Шавката Мирзиёева 3 июня состоялось видеоселекторное совещание по мерам улучшения туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Ответственные лица, заявив о возможностях для привлечения 11 миллионов иностранных туристов в этом году и увеличения экспорта туризма до 2,5 миллиардов долларов, представили планы работы в этом направлении", — говорится в сообщении.
Речь шла о потенциале туристической сферы. Как отмечалось, каждый доллар, инвестированный в этот сектор, в будущем приносит 3-4-кратный доход. Каждое новое рабочее место создает еще 2 рабочих места в других отраслях.
В октябре 2023-го в Самарканде в рамках форума Всемирной туристической организации были достигнуты инвестиционные соглашения на сумму $2,3 млрд. Среди них много проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры и создание новых объектов.
В частности, иностранные инвесторы начали строительство горнолыжного комплекса на площади 3 тыс. гектаров между селами Гелон и Сарчашма в Шахрисабзском районе. Также разрабатывается мастер-план для села Мираки.
Этот район интересен как своими историческими, так и природными особенностями. Кроме того, Шахрисабз стал туристической столицей 2024 года Организации экономического сотрудничества.
"Поэтому для развития туризма в этом районе определен ряд мер. В первую очередь, в городе Шахрисабзе и Шахрисабзском районе будет создан туристический кластер. Будет расширена и отремонтирована дорога Хисорак-Гелон и Хисорак-Сарчашма протяженностью 33 километра. Будет отремонтирована автомобильная дорога Чиракчи-Шуркудук, что сократит время пути от Самарканда до Шахрисабза", — говорится в сообщении.
Для того, чтобы в туристическом кластере не было проблем с электричеством, на реке Оксу, проходящей через Гелон, запустят три гидроэлектростанции мощностью 24 МВт. Кроме того, в Шахрисабзском туристическом техникуме по швейцарской программе наладят ежегодную подготовку 100 специалистов.
"Отмечено, что подобную работу можно организовать и в 20 других районах с высоким туристическим потенциалом, таких как Ахангаран, Ургут, Нурата, Янгикурган, Пап, Чартак, Байсун, Сарыасия, Бахмал, Фергана. Ответственным лицам поручено разработать мастер-план с привлечением иностранных консультантов", — говорится в сообщении.
С учетом роста интереса молодежи к экстремальному туризму поставлена задача принять программу по развитию этого направления.
Также Шавкат Мирзиёев отметил важность установления постоянных и конкретных дат проведения традиционных фестивалей и дальнейшего упрощения пересечения границы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПод председательством президента Шавката Мирзиёева 3 июня состоялось видеоселекторное совещание по мерам улучшения туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов.
Под председательством президента Шавката Мирзиёева 3 июня состоялось видеоселекторное совещание по мерам улучшения туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных туристов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Строительство аквапарков и бассейнов в регионах
В областях республики, в рамках выделенных средств в отелях строятся бассейны. Но в регионах нет современных аквапарков, которые привлекали бы туристов.
Туристические возможности вокруг природных озер также не используют. Например, на берегах озер Сечанкуль и Ачинкуль в Миришкорском районе нет ни одного места для отдыха. Озерная система Айдар-Арнасай очень удобна для рыбалки и экотуризма.
Исходя из этого, решено выставить на аукцион земли для строительства аквапарков и проектов на берегах озер.
Развитие медицинского и оздоровительного туризма
В связи с тем, что от экспорта одних только услуг медицинского туризма можно ежегодно получать $300 млн, анонсирован запуск программы "Медицинское гостеприимство" на основе опыта Южной Кореи, Турции и Индии.
"Отныне расходы частных клиник на прохождение международной сертификации и участие в зарубежных выставках будут покрываться из бюджета. Иностранным пациентам, посещающим клиники, будет возвращаться налог на добавленную стоимость. Врачам, выезжающим за границу для предоставления рекламно-диагностических услуг, будут компенсироваться транспортные и прожиточные расходы", — говорится в сообщении.
С этой целью президент дал указания по международной сертификации больниц и санаториев, а также привлечению квалифицированных менеджеров.
Решение транспортных проблем
За рубежом туроператоры покупают билеты как минимум за полгода вперед, поэтому турпакеты обходятся дешевле. В Узбекистане же билеты на самолет и поезд трудно достать за один-два месяца до поездки.
"В связи с этим Министерству транспорта поручено увеличить количество международных рейсов и запустить единую онлайн-платформу, предоставляющую информацию обо всех рейсах и возможность покупки билетов", — говорится в сообщении.
Кроме того, Мирзиёев отметил необходимость запуска глобальной рекламной кампании, демонстрирующей весь турпотенциал страны.
"Будет проведен конкурс на создание контента, посвященного национальному туристическому бренду. В этом году в Ташкенте, а в следующем году в Хиве будут организованы международные гастрономические фестивали, на которых будет продвигаться узбекская кухня, насчитывающая более 300 национальных блюд. Поручено усовершенствовать систему выдачи электронных виз и запустить её мобильное приложение", — говорится в сообщении.
В рекламной кампании наряду с телевидением широко будут использовать соцсети. Для блогеров с большой аудиторией организуют инфотуры.
"На совещании глава государства провел открытый диалог с предпринимателями отрасли. Исходя из их проблем и предложений даны указания по вопросам финансовой поддержки операторов туристических услуг, продления срока возврата НДС в виде субсидии, расширения географии экспорта, создания отечественных, подготовки специалистов среднего звена и повышения их квалификации за рубежом", — говорится в сообщении.
Президент предложил создать общественный совет по развитию туризма.