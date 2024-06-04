https://uz.sputniknews.ru/20240604/mirziyoyev-turizm-videoselektor-zadachi-44219236.html

Узбекистан в этом году планирует привлечь 11 млн иностранных туристов

Узбекистан в этом году планирует привлечь 11 млн иностранных туристов

Sputnik Узбекистан

Глава республики отметил необходимость запуска глобальной рекламной кампании, демонстрирующей весь туристический потенциал страны

2024-06-04T09:54+0500

2024-06-04T09:54+0500

2024-06-04T10:35+0500

узбекистан

туризм

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан в этом году намерен привлечь 11 млн иностранных туристов. Такие планы озвучили в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного улучшению туристической инфраструктуры в регионах и увеличению потока иностранных гостей, сообщает пресс-служба президента.Речь шла о потенциале туристической сферы. Как отмечалось, каждый доллар, инвестированный в этот сектор, в будущем приносит 3-4-кратный доход. Каждое новое рабочее место создает еще 2 рабочих места в других отраслях. В октябре 2023-го в Самарканде в рамках форума Всемирной туристической организации были достигнуты инвестиционные соглашения на сумму $2,3 млрд. Среди них много проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры и создание новых объектов. В частности, иностранные инвесторы начали строительство горнолыжного комплекса на площади 3 тыс. гектаров между селами Гелон и Сарчашма в Шахрисабзском районе. Также разрабатывается мастер-план для села Мираки.Этот район интересен как своими историческими, так и природными особенностями. Кроме того, Шахрисабз стал туристической столицей 2024 года Организации экономического сотрудничества.Для того, чтобы в туристическом кластере не было проблем с электричеством, на реке Оксу, проходящей через Гелон, запустят три гидроэлектростанции мощностью 24 МВт. Кроме того, в Шахрисабзском туристическом техникуме по швейцарской программе наладят ежегодную подготовку 100 специалистов.С учетом роста интереса молодежи к экстремальному туризму поставлена задача принять программу по развитию этого направления.Также Шавкат Мирзиёев отметил важность установления постоянных и конкретных дат проведения традиционных фестивалей и дальнейшего упрощения пересечения границы.Строительство аквапарков и бассейнов в регионахВ областях республики, в рамках выделенных средств в отелях строятся бассейны. Но в регионах нет современных аквапарков, которые привлекали бы туристов.Туристические возможности вокруг природных озер также не используют. Например, на берегах озер Сечанкуль и Ачинкуль в Миришкорском районе нет ни одного места для отдыха. Озерная система Айдар-Арнасай очень удобна для рыбалки и экотуризма.Исходя из этого, решено выставить на аукцион земли для строительства аквапарков и проектов на берегах озер.Развитие медицинского и оздоровительного туризмаВ связи с тем, что от экспорта одних только услуг медицинского туризма можно ежегодно получать $300 млн, анонсирован запуск программы "Медицинское гостеприимство" на основе опыта Южной Кореи, Турции и Индии."Отныне расходы частных клиник на прохождение международной сертификации и участие в зарубежных выставках будут покрываться из бюджета. Иностранным пациентам, посещающим клиники, будет возвращаться налог на добавленную стоимость. Врачам, выезжающим за границу для предоставления рекламно-диагностических услуг, будут компенсироваться транспортные и прожиточные расходы", — говорится в сообщении.С этой целью президент дал указания по международной сертификации больниц и санаториев, а также привлечению квалифицированных менеджеров.Решение транспортных проблемЗа рубежом туроператоры покупают билеты как минимум за полгода вперед, поэтому турпакеты обходятся дешевле. В Узбекистане же билеты на самолет и поезд трудно достать за один-два месяца до поездки.Кроме того, Мирзиёев отметил необходимость запуска глобальной рекламной кампании, демонстрирующей весь турпотенциал страны.В рекламной кампании наряду с телевидением широко будут использовать соцсети. Для блогеров с большой аудиторией организуют инфотуры.Президент предложил создать общественный совет по развитию туризма.

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