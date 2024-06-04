https://uz.sputniknews.ru/20240604/otravleniye-lecheniye-vrach-rekomendatsii-44225546.html

Гастроэнтеролог: Как справиться с симптомами отравления без лекарств

Гастроэнтеролог: Как справиться с симптомами отравления без лекарств

Sputnik Узбекистан

В случае отравления, при отсутствии медикаментов, лучше отказаться от приема пищи в первые часы

2024-06-04T22:05+0500

2024-06-04T22:05+0500

2024-06-04T22:05+0500

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Лето — сезон фруктов и овощей, пикников и поездок на шашлыки. К сожалению, именно в это время наблюдается подъем заболеваемости рота- и энтеровирусами, а также увеличение количества банальных отравлений.Обильное питье, сладкий чай и бульон помогут справиться с симптомами отравления при отсутствии медикаментов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова.При наличии аптечки врач рекомендовала принимать препараты для восстановления водно-электролитного баланса.Аналог регидрона можно приготовить и самостоятельно: вскипятить один литр воды, добавить в него одну чайную ложку соли без горки и одну столовую ложку сахара. Принимать также — в течение дня.

https://uz.sputniknews.ru/20240530/xrap-produkty-vliyaniye-vrach-mneniye-44138258.html

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