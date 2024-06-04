https://uz.sputniknews.ru/20240604/otravleniye-lecheniye-vrach-rekomendatsii-44225546.html
Гастроэнтеролог: Как справиться с симптомами отравления без лекарств
Гастроэнтеролог: Как справиться с симптомами отравления без лекарств
Sputnik Узбекистан
В случае отравления, при отсутствии медикаментов, лучше отказаться от приема пищи в первые часы
2024-06-04T22:05+0500
2024-06-04T22:05+0500
2024-06-04T22:05+0500
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Лето — сезон фруктов и овощей, пикников и поездок на шашлыки. К сожалению, именно в это время наблюдается подъем заболеваемости рота- и энтеровирусами, а также увеличение количества банальных отравлений.Обильное питье, сладкий чай и бульон помогут справиться с симптомами отравления при отсутствии медикаментов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова.При наличии аптечки врач рекомендовала принимать препараты для восстановления водно-электролитного баланса.Аналог регидрона можно приготовить и самостоятельно: вскипятить один литр воды, добавить в него одну чайную ложку соли без горки и одну столовую ложку сахара. Принимать также — в течение дня.
https://uz.sputniknews.ru/20240530/xrap-produkty-vliyaniye-vrach-mneniye-44138258.html
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гастроэнтеролог отравление отказ прием пища
гастроэнтеролог отравление отказ прием пища
Гастроэнтеролог: Как справиться с симптомами отравления без лекарств
В случае отравления при отсутствии медикаментов лучше отказаться от приема пищи в первые часы.
Лето — сезон фруктов и овощей, пикников и поездок на шашлыки. К сожалению, именно в это время наблюдается подъем заболеваемости рота- и энтеровирусами, а также увеличение количества банальных отравлений.
Обильное питье, сладкий чай и бульон помогут справиться с симптомами отравления при отсутствии медикаментов, рассказала РИА Новости
врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова.
"При отравлении самая лучшая рекомендация — это обильное питье, 2-2,5 литра воды. Если с собой ничего из медикаментозной терапии нет, отказаться от приема пищи в первые часы. Затем понемногу вводить в рацион бульон, сладкий чай, но при этом ограничить в рационе молочные продукты, свежие овощи и фрукты. То есть все это исключаем, пьем обильное количество воды и в течение пары дней это все должно разрешиться", — объяснила специалист.
При наличии аптечки врач рекомендовала принимать препараты для восстановления водно-электролитного баланса.
"Регидрон можно развести в литре воды и выпивать один растворенный в воде пакетик в течение дня", — добавила Багатова.
Аналог регидрона можно приготовить и самостоятельно: вскипятить один литр воды, добавить в него одну чайную ложку соли без горки и одну столовую ложку сахара. Принимать также — в течение дня.