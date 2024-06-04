https://uz.sputniknews.ru/20240604/overchuk-uzbekistan-interes-mtk-cherez-afganistan-44227400.html

Оверчук: Узбекистан заинтересован развивать МТК через Афганистан

Оверчук: Узбекистан заинтересован развивать МТК через Афганистан

Sputnik Узбекистан

Транспортный коридор Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан является стратегически важным звеном в соединении стран СНГ со странами бассейна Индийского океана через Южную Азию

2024-06-04T16:56+0500

2024-06-04T16:56+0500

2024-06-04T16:56+0500

узбекистан

транспортный коридор

беларусь

россия

казахстан

узбекистан

афганистан

пакистан

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан заинтересован развивать международный транспортный коридор (МТК) через Афганистан, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях заседания Евразийского межправсовета, сообщает РИА Новости.Он отметил появление возможностей для реализации проекта МТК Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан.Он также добавил, что Россия поддерживает этот проект.Напомним, что в ноябре 2023 года в Ташкенте на полях первого транспортного форума стран ШОС подписан меморандум о создании и развитии международного транспортного коридора Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Документ подписали транспортные ведомства России, Узбекистана и Казахстана. Данный коридор является стратегически важным звеном в соединении стран СНГ со странами бассейна Индийского океана через Южную Азию.Инициативу о создании нового мультимодального транспортного коридора от Беларуси до Афганистана и Пакистана выдвинул Узбекистан.Ее озвучил премьер республики Абдулла Арипов в ходе встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным в июне прошлого года.Арипов тогда подчеркнул, что транспортно-логистическая сфера выступает ключевым направлением сотрудничества между странами, отметив положительную динамику роста грузоперевозок, и рассказал о заинтересованности в формировании новых международных транспортных коридоров, которые откроют перспективные рынки сбыта.

узбекистан

беларусь

россия

казахстан

афганистан

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оверчук узбекистан международный транспортный коридор беларусь – россия – казахстан – узбекистан – афганистан – пакистан