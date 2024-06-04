https://uz.sputniknews.ru/20240604/overchuk-uzbekistan-interes-mtk-cherez-afganistan-44227400.html
Оверчук: Узбекистан заинтересован развивать МТК через Афганистан
Оверчук: Узбекистан заинтересован развивать МТК через Афганистан
Sputnik Узбекистан
Транспортный коридор Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан является стратегически важным звеном в соединении стран СНГ со странами бассейна Индийского океана через Южную Азию
2024-06-04T16:56+0500
2024-06-04T16:56+0500
2024-06-04T16:56+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан заинтересован развивать международный транспортный коридор (МТК) через Афганистан, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях заседания Евразийского межправсовета, сообщает РИА Новости.Он отметил появление возможностей для реализации проекта МТК Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан.Он также добавил, что Россия поддерживает этот проект.Напомним, что в ноябре 2023 года в Ташкенте на полях первого транспортного форума стран ШОС подписан меморандум о создании и развитии международного транспортного коридора Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Документ подписали транспортные ведомства России, Узбекистана и Казахстана. Данный коридор является стратегически важным звеном в соединении стран СНГ со странами бассейна Индийского океана через Южную Азию.Инициативу о создании нового мультимодального транспортного коридора от Беларуси до Афганистана и Пакистана выдвинул Узбекистан.Ее озвучил премьер республики Абдулла Арипов в ходе встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным в июне прошлого года.Арипов тогда подчеркнул, что транспортно-логистическая сфера выступает ключевым направлением сотрудничества между странами, отметив положительную динамику роста грузоперевозок, и рассказал о заинтересованности в формировании новых международных транспортных коридоров, которые откроют перспективные рынки сбыта.
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оверчук узбекистан международный транспортный коридор беларусь – россия – казахстан – узбекистан – афганистан – пакистан
оверчук узбекистан международный транспортный коридор беларусь – россия – казахстан – узбекистан – афганистан – пакистан
Оверчук: Узбекистан заинтересован развивать МТК через Афганистан
Транспортный коридор Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан является стратегически важным звеном в соединении стран СНГ со странами бассейна Индийского океана через Южную Азию.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан заинтересован развивать международный транспортный коридор (МТК) через Афганистан, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях заседания Евразийского межправсовета, сообщает РИА Новости.
Он отметил появление возможностей для реализации проекта МТК Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан.
"Узбекистан, являющийся наблюдателем при ЕАЭС, проявляет стремление развивать этот международный транспортный коридор. Это очень серьезный проект, он обсуждается уже достаточно много лет, но сегодня о нем говорят все больше и больше, и действительно появляются возможности для его практической реализации", — сказал Оверчук.
Он также добавил, что Россия поддерживает этот проект.
"И мы понимаем, что в случае его реализации у России также появляются лучшие возможности для выхода на рынок такой густонаселенной страны как Пакистан, конечно же, Индия и Афганистан", — пояснил вице-премьер РФ.
Напомним, что в ноябре 2023 года в Ташкенте на полях первого транспортного форума стран ШОС подписан меморандум о создании и развитии международного транспортного коридора Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Документ подписали транспортные ведомства России, Узбекистана и Казахстана. Данный коридор является стратегически важным звеном в соединении стран СНГ со странами бассейна Индийского океана через Южную Азию.
Инициативу о создании нового мультимодального транспортного коридора от Беларуси до Афганистана и Пакистана выдвинул Узбекистан.
Ее озвучил премьер республики Абдулла Арипов в ходе встречи
с российским коллегой Михаилом Мишустиным в июне прошлого года.
Арипов тогда подчеркнул, что транспортно-логистическая сфера выступает ключевым направлением сотрудничества между странами, отметив положительную динамику роста грузоперевозок, и рассказал о заинтересованности в формировании новых международных транспортных коридоров, которые откроют перспективные рынки сбыта.