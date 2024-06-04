https://uz.sputniknews.ru/20240604/rossiya-svo-nazemnyy-bespilotnik-44226277.html

Военнослужащие РФ впервые применили беспилотник "Лягушка" в зоне СВО

Военнослужащие РФ впервые применили беспилотник "Лягушка" в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

С помощью наземного БПЛА уничтожили пулемётный расчёт ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении

2024-06-04T15:55+0500

2024-06-04T15:55+0500

2024-06-04T15:55+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Военнослужащие группировки войск "Центр" впервые применили в зоне специальной военной операции наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на ней несколько мин. После того, как она достигла окопов противника, ее дистанционно подорвали. В результате уничтожили пулеметную точку.Комплекс "Лягушка" — это четырехколесная платформа на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 кг. Дроном управляет расчет из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. На антенне аппарата установлена камера, которая позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его к цели. Дополнительная антенна комплекса обеспечивает сопровождение устройства на расстоянии более 3 км.

https://uz.sputniknews.ru/20240603/spetsnaz-axmat-perebroska-xarkov-napravleniye-svo-44210400.html

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