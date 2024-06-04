Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240604/rossiya-svo-nazemnyy-bespilotnik-44226277.html
Военнослужащие РФ впервые применили беспилотник "Лягушка" в зоне СВО
Военнослужащие РФ впервые применили беспилотник "Лягушка" в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
С помощью наземного БПЛА уничтожили пулемётный расчёт ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении
2024-06-04T15:55+0500
2024-06-04T15:55+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
в мире
сво
всу
вооружение
безопасность
вооруженные силы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/04/44226017_125:50:1768:974_1920x0_80_0_0_b535cd7b904b2739cd0047fae1f2015a.png
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Военнослужащие группировки войск "Центр" впервые применили в зоне специальной военной операции наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на ней несколько мин. После того, как она достигла окопов противника, ее дистанционно подорвали. В результате уничтожили пулеметную точку.Комплекс "Лягушка" — это четырехколесная платформа на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 кг. Дроном управляет расчет из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. На антенне аппарата установлена камера, которая позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его к цели. Дополнительная антенна комплекса обеспечивает сопровождение устройства на расстоянии более 3 км.
https://uz.sputniknews.ru/20240603/spetsnaz-axmat-perebroska-xarkov-napravleniye-svo-44210400.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/04/44226017_314:0:1673:1019_1920x0_80_0_0_459640cfd4166b1e0db6c5238917e3cb.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия новое оружие сво авдеевское направление
россия новое оружие сво авдеевское направление

Военнослужащие РФ впервые применили беспилотник "Лягушка" в зоне СВО

15:55 04.06.2024
© RIA NovostiРоссийские военные впервые применили беспилотник "Лягушка"
Российские военные впервые применили беспилотник Лягушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2024
© RIA Novosti
Подписаться
С помощью наземного беспилотного роботизированного комплекса уничтожили пулеметный расчет ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Военнослужащие группировки войск "Центр" впервые применили в зоне специальной военной операции наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка", уничтожив пулеметный расчет ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на ней несколько мин. После того, как она достигла окопов противника, ее дистанционно подорвали. В результате уничтожили пулеметную точку.
Комплекс "Лягушка" — это четырехколесная платформа на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 кг. Дроном управляет расчет из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. На антенне аппарата установлена камера, которая позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его к цели. Дополнительная антенна комплекса обеспечивает сопровождение устройства на расстоянии более 3 км.
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2024
Спецоперация России по защите Донбасса
Спецназ "Ахмат" перебросили на самое важное в зоне СВО направление
Вчера, 16:01
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0