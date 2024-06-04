https://uz.sputniknews.ru/20240604/rossiya-svo-nazemnyy-bespilotnik-44226277.html
Военнослужащие РФ впервые применили беспилотник "Лягушка" в зоне СВО
Военнослужащие РФ впервые применили беспилотник "Лягушка" в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
С помощью наземного БПЛА уничтожили пулемётный расчёт ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении
2024-06-04T15:55+0500
2024-06-04T15:55+0500
2024-06-04T15:55+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Военнослужащие группировки войск "Центр" впервые применили в зоне специальной военной операции наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на ней несколько мин. После того, как она достигла окопов противника, ее дистанционно подорвали. В результате уничтожили пулеметную точку.Комплекс "Лягушка" — это четырехколесная платформа на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 кг. Дроном управляет расчет из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. На антенне аппарата установлена камера, которая позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его к цели. Дополнительная антенна комплекса обеспечивает сопровождение устройства на расстоянии более 3 км.
https://uz.sputniknews.ru/20240603/spetsnaz-axmat-perebroska-xarkov-napravleniye-svo-44210400.html
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россия новое оружие сво авдеевское направление
россия новое оружие сво авдеевское направление
Военнослужащие РФ впервые применили беспилотник "Лягушка" в зоне СВО
С помощью наземного беспилотного роботизированного комплекса уничтожили пулеметный расчет ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Военнослужащие группировки войск "Центр" впервые применили в зоне специальной военной операции наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка", сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка", уничтожив пулеметный расчет ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на ней несколько мин. После того, как она достигла окопов противника, ее дистанционно подорвали. В результате уничтожили пулеметную точку.
Комплекс "Лягушка" — это четырехколесная платформа на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 кг. Дроном управляет расчет из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. На антенне аппарата установлена камера, которая позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его к цели. Дополнительная антенна комплекса обеспечивает сопровождение устройства на расстоянии более 3 км.