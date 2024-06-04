https://uz.sputniknews.ru/20240604/volchansk--konveyer-dlya-unichtojeniya-vsu-44222476.html

Волчанск – конвейер для уничтожения ВСУ

Волчанск – конвейер для уничтожения ВСУ

Sputnik Узбекистан

Судьба всех ранее объявленных киевским режимом "фортеций" не оставляет украинским войскам в Волчанске ни одного шанса на успех

2024-06-04T12:10+0500

2024-06-04T12:10+0500

2024-06-04T12:36+0500

колумнисты

россия

украина

спецоперация

вооружение

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/04/44222148_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_996b8fb9798418d75b64874c995f8396.jpg

Генштаб ВСУ настолько интенсивно сжигает резервы на рубеже реки Волчья, что после освобождения российской армией города Волчанска сил на оборону Харькова уже не останется, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Российские войска планомерно, методично и эффективно уничтожают украинские полки и бригады в Харьковской области, где с начала мая освобождено 13 населенных пунктов и около 300 кв. км территории.Продолжается зачистка позиций ВСУ в центральной части Волчанска – в районе Агрегатного завода и квартала многоэтажек. Необходимая как медийный фон для "мирной конференции" в Швейцарии волчанская "фортеция" объективно стала эпицентром уничтожения живой силы и боевой техники ВСУ на украинском ТВД. Здесь особенно эффективно действуют российские артиллеристы, расчеты ТОС-1А "Солнцепек", ОТРК "Искандер", летчики. И в целом, на Харьковском направлении за май ВСУ потеряли пехоты и боевой техники столько же, сколько за 224 дня в "бахмутской мясорубке".Группировки российских войск "Север" и "Запад" продолжают продвигаться в глубину обороны противника, уничтожая силы и средства 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны близ населенных пунктов Нескучное, Гранов, Константиновка, зачищая позиции 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка (Харьковской области) и Стельмаховка (ЛНР). За минувшие сутки отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ близ села Липцы и в городе Волчанске.Высокоточным ударом 2 июня поражено скопление украинских войск в селе Зарожное — в 16 км от Харькова. За день сбиты два истребителя МиГ-29, а всего с начала спецоперации уничтожено 609 самолетов и 274 вертолета ВСУ. Освобождено село Уманское — в 10 км к западу от Авдеевки. Военнослужащие ВДВ взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра. Западнее Очеретино российские войска штурмуют село Сокол, в котором создан мощный опорный пункт украинской армии — командование ВСУ признало сложное положение войск. За сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России утилизировали подразделения и боевую технику противника в 118 районах, включая объект в Одесском порту.Пентагон буксует без стратегии и GPSПрокси-характер войны с Россией не скрывает главных заказчиков, организаторов, поставщиков оружия, финансистов украинского конфликта – США и НАТО (с 90-процентным "контрольным пакетом" Пентагона). А майское наступление российских войск на Харьковском направлении и других участках фронта делает совершенно очевидными бессмысленность гигантских "инвестиций" Запада в бандеровское войско, стратегический провал "проекции силы" США и НАТО в зоне СВО.Американское издание Responsible Statecraft сообщило, что конфликт на Украине стал "катастрофой для военной машины США", безжалостно обнажил "глубинные недостатки нашей системы обороны". Действительно, последовательно отправленные в бой на украинском театре американские дроны Switchblade, танки Abrams, ЗРК Patriot, гаубицы M777, управляемые 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur, высокоточные ракеты HIMARS, бомбы с GPS-наведением и дроны Skydio с ИИ не оправдали ожиданий, не изменили "правила игры", потерпели поражение и технологическое унижение.Дрон Switchblade стоимостью $60 тыс. оказался бесполезным против бронированных целей и был отвергнут украинскими войсками – в пользу китайских коммерческих моделей стоимостью $700 (купленных через Интернет).Танк "Абрамс" стоимостью $10 млн оказался крайне уязвим для российских ударных дронов и занял свое место на "параде позора" в Москве.Гаубицы М777 быстро выходят из строя, снаряды Excalibur теряются в измененной российскими средствами РЭБ системе координат GPS – точность попадания снижена с 70% до 6% (реактивные снаряды HIMARS и оперативно-тактические ракеты ATACMS — аналогично).При этом высшее военное командование США не смогло или не захотело предвидеть ни одного из упомянутых военно-технологических провалов, вероятно, рассчитывая не на победу ВСУ, а на прибыльные места в совете директоров ВПК после выхода на пенсию. И сегодня какая-либо стратегия Пентагона (альянса) на украинском ТВД отсутствует. План "Б" не предусмотрен. США и НАТО способны лишь обещать Киеву длительную поддержку войны — до последнего украинского солдата, без преувеличения. Польский еженедельник Do Rzeczy сухо констатировал: "Ситуация де-факто является шизофренической". Американский журнал The American Conservative глубокомысленно резюмировал: "Украина становится слабее". Военные успехи России становятся темами лекций в военных академиях стран НАТО.Между тем, командование российской группировки войск "Север" вводит в бой на Харьковском направлении главные силы, и это не обещает ВСУ (Западу) ничего хорошего.Близка кульминация конфликта.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

волчанск конвейр уничтожение всу