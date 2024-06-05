https://uz.sputniknews.ru/20240605/mirziyoyev-muftiy-telefonnyy-razgovor-palomnichestvo-44244399.html
Мирзиёев созвонился с муфтием Узбекистана — подробности
Мирзиёев созвонился с муфтием Узбекистана — подробности
Sputnik Узбекистан
В настоящее время около 12 тысяч узбекистанцев находятся в Саудовской Аравии с целью паломничества
2024-06-05T17:34+0500
2024-06-05T17:34+0500
2024-06-05T17:34+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
муфтий
телефонный разговор
саудовская аравия
паломничество
хадж
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с председателем Управления мусульман, муфтием шейхом Нуриддином Холикназаром, сообщает пресс-служба президента.Глава республики поинтересовался ходом подготовки к священному паломничеству Хадж, условиями, созданными для соотечественников, их здоровьем и настроением.Как отмечалось, и в этом году мероприятия Хаджа организованы на высоком уровне, проходят упорядоченно. Слаженно работают региональные центры Хаджа. При поддержке Кабмина, Комитета по делам религии, министерств иностранных дел, транспорта, здравоохранения и других организаций созданы все условия для паломников.По его словам, нововведением этого года стало совершение хатма — чтения Корана, организованного религиозными деятелями и чтецами, находящимися в Саудовской Аравии. До настоящего времени было совершено 1 515 чтений с молитвами за мир в республике и благополучие народа."Президент пожелал соотечественникам благополучного завершения священного паломничества и безопасного возвращения на родину. Он выразил надежду, что после возвращения паломники будут способствовать укреплению атмосферы добра и заботы в нашем обществе, борьбе с невежеством через просвещение, воспитанию молодежи и укреплению семейных ценностей", — говорится в сообщении.
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мирзиёев муфтий узбекистан обсуждение
мирзиёев муфтий узбекистан обсуждение
Мирзиёев созвонился с муфтием Узбекистана — подробности
В настоящее время около 12 тыс. узбекистанцев находятся в Саудовской Аравии с целью паломничества.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с председателем Управления мусульман, муфтием шейхом Нуриддином Холикназаром, сообщает
пресс-служба президента.
Глава республики поинтересовался ходом подготовки к священному паломничеству Хадж, условиями, созданными для соотечественников, их здоровьем и настроением.
Как отмечалось, и в этом году мероприятия Хаджа организованы на высоком уровне, проходят упорядоченно. Слаженно работают региональные центры Хаджа. При поддержке Кабмина, Комитета по делам религии, министерств иностранных дел, транспорта, здравоохранения и других организаций созданы все условия для паломников.
"В настоящее время около 12 тысяч наших соотечественников находятся в Саудовской Аравии. Паломничество смогут совершить в общей сложности 15 130 граждан. Их сопровождают 300 руководителей групп, 50 врачей высшей категории, повара, переводчики и другие помощники", — сообщил председатель Управления мусульман, муфтий шейх Нуриддин Холикназар.
По его словам, нововведением этого года стало совершение хатма — чтения Корана, организованного религиозными деятелями и чтецами, находящимися в Саудовской Аравии. До настоящего времени было совершено 1 515 чтений с молитвами за мир в республике и благополучие народа.
"Президент пожелал соотечественникам благополучного завершения священного паломничества и безопасного возвращения на родину. Он выразил надежду, что после возвращения паломники будут способствовать укреплению атмосферы добра и заботы в нашем обществе, борьбе с невежеством через просвещение, воспитанию молодежи и укреплению семейных ценностей", — говорится в сообщении.