https://uz.sputniknews.ru/20240605/mirziyoyev-muftiy-telefonnyy-razgovor-palomnichestvo-44244399.html

Мирзиёев созвонился с муфтием Узбекистана — подробности

Мирзиёев созвонился с муфтием Узбекистана — подробности

Sputnik Узбекистан

В настоящее время около 12 тысяч узбекистанцев находятся в Саудовской Аравии с целью паломничества

2024-06-05T17:34+0500

2024-06-05T17:34+0500

2024-06-05T17:34+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

муфтий

телефонный разговор

саудовская аравия

паломничество

хадж

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9400dc3d3be4b9378a0a8be08b1f1c28.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с председателем Управления мусульман, муфтием шейхом Нуриддином Холикназаром, сообщает пресс-служба президента.Глава республики поинтересовался ходом подготовки к священному паломничеству Хадж, условиями, созданными для соотечественников, их здоровьем и настроением.Как отмечалось, и в этом году мероприятия Хаджа организованы на высоком уровне, проходят упорядоченно. Слаженно работают региональные центры Хаджа. При поддержке Кабмина, Комитета по делам религии, министерств иностранных дел, транспорта, здравоохранения и других организаций созданы все условия для паломников.По его словам, нововведением этого года стало совершение хатма — чтения Корана, организованного религиозными деятелями и чтецами, находящимися в Саудовской Аравии. До настоящего времени было совершено 1 515 чтений с молитвами за мир в республике и благополучие народа."Президент пожелал соотечественникам благополучного завершения священного паломничества и безопасного возвращения на родину. Он выразил надежду, что после возвращения паломники будут способствовать укреплению атмосферы добра и заботы в нашем обществе, борьбе с невежеством через просвещение, воспитанию молодежи и укреплению семейных ценностей", — говорится в сообщении.

узбекистан

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев муфтий узбекистан обсуждение