https://uz.sputniknews.ru/20240605/pmef-2024-peterburg-44235242.html

В Санкт-Петербурге стартует ПМЭФ-2024 — что в программе

В Санкт-Петербурге стартует ПМЭФ-2024 — что в программе

Sputnik Узбекистан

Главная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста"

2024-06-05T11:35+0500

2024-06-05T11:35+0500

2024-06-05T11:35+0500

пмэф

санкт-петербург

россия

владимир путин

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Сегодня стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). Масштабное событие в мире экономики и бизнеса продлится до 8 июня, а его темой в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста", сообщает РИА Новости.Деловая программа включает четыре тематических блока, отвечающих основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.Участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста. Сессия "Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность" станет одним из основных мероприятий 6 июня. На ней ожидают участие министра финансов РФ Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Решетникова, главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, представителей бизнес-объединений и экспертов.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на полях Петербургского международного экономического форума ожидаются встречи Владимира Путина с лидерами других стран.Помимо основной деловой программы, традиционно пройдут молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор" и другие мероприятия. Вместе с тем, на площадке Urban Hub обсудят концепции развития городов и новые технологии. Также будет работать тематическое пространство "Здоровое общество".Запланированы и бизнес-диалоги с партнерами из арабских стран, также стран СНГ, Латинской Америки, Индии, Китая. В частности, новые соглашения и переговоры планирует "Росатом". Серия контактов с зарубежными партнерами запланирована у главы МИД РФ Сергея Лаврова, который также примет участие в форуме.Из международных гостей в этом году ожидают делегации Турции, Ирана, Вьетнама, премьера Центральноафриканской республики Феликса Молуа, президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакора, главу МИД Венгрии Петера Сийярто,В общей сложности форум посетят делегаты из более чем 130 стран.

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