https://uz.sputniknews.ru/20240605/son-prodoljitelnost-vrach-mneniye-44237508.html

Врач рассказал, от чего зависит продолжительность сна

Врач рассказал, от чего зависит продолжительность сна

Sputnik Узбекистан

На качество сна могут влиять возраст и образ жизни человека

2024-06-05T22:06+0500

2024-06-05T22:06+0500

2024-06-05T22:06+0500

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Одни люди спят восемь часов в сутки, другие – двенадцать, а кому-то хватает и четырех. Норма сна у каждого человека своя, рассказал радио Sputnik сомнолог, заслуженный врач РФ, профессор Роман Бузунов.По словам специалиста, определяющим здесь является генетический фактор. Он также добавил, что потребность в сне зависит от состояния здоровья. Есть заболевания, снижающие качество сна, поэтому человеку требуется больше времени для восстановления.Он предупредил, что на качество сна влияют возраст и образ жизни, а также развеял миф об уменьшении продолжительности сна с возрастом.В норме человек должен засыпать за 15 минут, предупредил он."Человек должен за день устать так, чтобы за 15 минут заснуть. Суммарно за ночь не должно быть больше 15 минут пробуждений. Человек должен встать утром и за те же 15 минут включиться в обычную жизнь – учебу, работу – и не испытывать выраженной сонливости днем, которая мешает жить", – резюмировал специалист.

https://uz.sputniknews.ru/20240604/otravleniye-lecheniye-vrach-rekomendatsii-44225546.html

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