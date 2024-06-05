Врач рассказал, от чего зависит продолжительность сна
© © Pexels/Vlada Karpovichсон
© © Pexels/Vlada Karpovich
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На качество сна могут влиять возраст и образ жизни человека.
Одни люди спят восемь часов в сутки, другие – двенадцать, а кому-то хватает и четырех. Норма сна у каждого человека своя, рассказал радио Sputnik сомнолог, заслуженный врач РФ, профессор Роман Бузунов.
По словам специалиста, определяющим здесь является генетический фактор.
"На потребность в сне влияет некоторое количество циркадных генов, наши внутренние биологические часы, доставшиеся нам от папы с мамой. У одних рождаются совы, у других – жаворонки, у короткоспящих родителей – короткоспящие дети, а у длинноспящих – длинноспящие. Это все генетически определенные особенности", — объяснил Бузунов.
Он также добавил, что потребность в сне зависит от состояния здоровья. Есть заболевания, снижающие качество сна, поэтому человеку требуется больше времени для восстановления.
"Если человеку раньше хватало восьми часов сна, а потом перестает хватать девяти-десяти, тут надо разбираться. Это, скорее всего, какие-то болезни, патологические процессы, которые ухудшают качество сна. Сон становится менее освежающим, и человеку нужно больше времени, чтобы выспаться. При апноэ, при синдроме беспокойных ног развивается повышенная сонливость", — рассказал сомнолог.
Он предупредил, что на качество сна влияют возраст и образ жизни, а также развеял миф об уменьшении продолжительности сна с возрастом.
"Это миф, что пожилые люди начинают спать меньше. Пожилым это только кажется, потому что качество сна у них снижается, количество пробуждений увеличивается. Еще бывает так называемая пенсионная бессонница, когда человек поел – подремал, почитал книжку – подремал, даже не замечая этого. Так за день человек может дремать до двух часов, а потом, естественно, не может заснуть ночью", — пояснил Бузунов.
В норме человек должен засыпать за 15 минут, предупредил он.
"Человек должен за день устать так, чтобы за 15 минут заснуть. Суммарно за ночь не должно быть больше 15 минут пробуждений. Человек должен встать утром и за те же 15 минут включиться в обычную жизнь – учебу, работу – и не испытывать выраженной сонливости днем, которая мешает жить", – резюмировал специалист.