В Узбекистане регулировать алкогольный и табачный рынок будет специальная инспекция
© iStock.com / Vicky GosselinБутылки крепких спиртных напитков
© iStock.com / Vicky Gosselin
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За каждым предприятием-производителем пищевого этилового спирта и алкогольной продукции закрепят сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Узбекистане по указу президента создадут Инспекцию по регулированию алкогольного и табачного рынка при Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры, сообщает Минюст.
Она будет участвовать в проведении единой государственной политики по производству и реализации пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, а также в обеспечении контроля за этими процессами.
С 1 октября 2024 года внедрят следующие дополнительные лицензионные требования к производству пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции:
соблюдение определенных законодательством требований по своевременной уплате годовых лицензионных платежей, налогов и иных обязательных платежей;
соблюдение требований качества при производстве и торговле алкогольной продукцией, а также процедур использования акцизных марок, обязательной цифровой маркировки посредством средств идентификации;
установка средств видеонаблюдения, предоставляющих возможность ведения мониторинга и контроля за процессами производства алкогольной продукции.
Кроме того, с 1 октября 2024 года:
при выявлении случаев теневого производства, производства без акцизной марки, без цифровой маркировки либо некачественной алкогольной продукции производственное оборудование будет обращаться в доход государства;
алкогольную и табачную продукцию с поддельной акцизной маркой, без акцизной марки, немаркированную средствами цифровой идентификации, маркированную поддельными кодами маркировки контролирующие органы будут изымать из оборота, и лицензию (документы разрешительного характера) на право торговли данной продукцией будут аннулировать в установленном порядке;
договоры оптовой торговли пищевым и техническим этиловым спиртом, алкогольной и табачной продукцией будут подлежать обязательной постановке на учет в налоговых органах.
В случаях, когда показатель задействования имеющихся производственных мощностей при производстве водки, а также водки и ликероводочной продукции из пищевого этилового спирта будет составлять менее 60%, на невыполненную часть от установленных 60% будут начислять финансовые санкции в размере 50% суммы акцизного налога по итогам каждого полугодия.
Кроме того, за каждым предприятием-производителем пищевого этилового спирта и алкогольной продукции закрепят сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
В течение 10 рабочих дней со дня уведомления производителя о приостановлении либо прекращении действия лицензии посредством информационной системы "Лицензия" будет проводиться инвентаризация оплаты в полном размере налогов и сборов, а также остатков пищевого этилового спирта и алкогольной продукции.
При выявлении нарушений, к примеру, перевозки спирта транспортом без GPS-трекеров, электронного счета-фактуры или накладной, инспекция имеет право приостанавливать действие лицензии на производство этилового спирта.
Максимальный срок приостановки — 10 дней. При повторном нарушении в течение года компанию оштрафуют на 500 БРВ (170 млн сумов).
Кроме того, в соответствии с указом, с 1 января 2025 года в республике внедрят:
информационную систему учета производства и объема оборота пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции;
систему анализа рисков по контролю за производством и оборотом пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции;
геоинформационную систему с возможностью централизованного мониторинга и контроля движения автотранспортных средств, осуществляющих транспортировку пищевого и технического этилового спирта.
Их интегрируют с информационными системами Налогового и Таможенного комитетов, Агентства по кадастру, АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа", Национальной информационной системой мониторинга маркировки и отслеживания продукции "Asl belgisi" и иных заинтересованных ведомств.