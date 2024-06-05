https://uz.sputniknews.ru/20240605/uzbekistan-rynok-alkogol-tabak-regulirovaniye-44241476.html

В Узбекистане регулировать алкогольный и табачный рынок будет специальная инспекция

В Узбекистане регулировать алкогольный и табачный рынок будет специальная инспекция

Sputnik Узбекистан

За каждым предприятием-производителем пищевого этилового спирта и алкогольной продукции закрепят сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре

2024-06-05T15:51+0500

2024-06-05T15:51+0500

2024-06-05T15:51+0500

общество

узбекистан

алкогольная продукция

табак

указ

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/01/40557485_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_39ebb80fd9b87a7abeabab83a8eec378.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Узбекистане по указу президента создадут Инспекцию по регулированию алкогольного и табачного рынка при Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры, сообщает Минюст.Она будет участвовать в проведении единой государственной политики по производству и реализации пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, а также в обеспечении контроля за этими процессами.С 1 октября 2024 года внедрят следующие дополнительные лицензионные требования к производству пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции:Кроме того, с 1 октября 2024 года:В случаях, когда показатель задействования имеющихся производственных мощностей при производстве водки, а также водки и ликероводочной продукции из пищевого этилового спирта будет составлять менее 60%, на невыполненную часть от установленных 60% будут начислять финансовые санкции в размере 50% суммы акцизного налога по итогам каждого полугодия.Кроме того, за каждым предприятием-производителем пищевого этилового спирта и алкогольной продукции закрепят сотрудников Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.В течение 10 рабочих дней со дня уведомления производителя о приостановлении либо прекращении действия лицензии посредством информационной системы "Лицензия" будет проводиться инвентаризация оплаты в полном размере налогов и сборов, а также остатков пищевого этилового спирта и алкогольной продукции.При выявлении нарушений, к примеру, перевозки спирта транспортом без GPS-трекеров, электронного счета-фактуры или накладной, инспекция имеет право приостанавливать действие лицензии на производство этилового спирта.Максимальный срок приостановки — 10 дней. При повторном нарушении в течение года компанию оштрафуют на 500 БРВ (170 млн сумов).Кроме того, в соответствии с указом, с 1 января 2025 года в республике внедрят:Их интегрируют с информационными системами Налогового и Таможенного комитетов, Агентства по кадастру, АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа", Национальной информационной системой мониторинга маркировки и отслеживания продукции "Asl belgisi" и иных заинтересованных ведомств.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан алкоголь табак рынок регулирование