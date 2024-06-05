https://uz.sputniknews.ru/20240605/uzbekistan-saudovskaya-araviya-investproyekty-44234024.html

Узбекистан привлекает новые саудовские компании

Узбекистан привлекает новые саудовские компании

Sputnik Узбекистан

В настоящее время портфель текущих и перспективных проектов превышает 17 млрд

2024-06-05T09:30+0500

2024-06-05T09:30+0500

2024-06-05T10:50+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

саудовская аравия

сотрудничество

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества Узбекистана с компаниями Саудовской Аравии, включая ход реализации совместных инвестпроектов, обсудили Шавката Мирзиёев и сопредседатель узбекско-саудовского Делового совета, председатель правления компании "ACWA Power" Мухаммад Абунайян, сообщает пресс-служба президента.Глава республики отметил плодотворное партнерство с данной компанией, подчеркнув ее ведущую роль в модернизации энергетического сектора страны на основе "зеленых" технологий.Сегодня портфель текущих и перспективных проектов превышает 17 млрд. Отдельное внимание стороны уделили вопросам ускорения реализации совместных проектов в сфере развития инфраструктуры аэропортов, цифровизации энергетической отрасли, модернизации сетей теплоснабжения, переработки отходов.Также речь шла о выпуске фармацевтической и текстильной продукции, открытии медицинских клиник, создании туристических центров и других направлениях совместной работы.

узбекистан

саудовская аравия

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