https://uz.sputniknews.ru/20240605/uzbekistan-saudovskaya-araviya-investproyekty-44234024.html
Узбекистан привлекает новые саудовские компании
Узбекистан привлекает новые саудовские компании
Sputnik Узбекистан
В настоящее время портфель текущих и перспективных проектов превышает 17 млрд
2024-06-05T09:30+0500
2024-06-05T09:30+0500
2024-06-05T10:50+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
саудовская аравия
сотрудничество
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества Узбекистана с компаниями Саудовской Аравии, включая ход реализации совместных инвестпроектов, обсудили Шавката Мирзиёев и сопредседатель узбекско-саудовского Делового совета, председатель правления компании "ACWA Power" Мухаммад Абунайян, сообщает пресс-служба президента.Глава республики отметил плодотворное партнерство с данной компанией, подчеркнув ее ведущую роль в модернизации энергетического сектора страны на основе "зеленых" технологий.Сегодня портфель текущих и перспективных проектов превышает 17 млрд. Отдельное внимание стороны уделили вопросам ускорения реализации совместных проектов в сфере развития инфраструктуры аэропортов, цифровизации энергетической отрасли, модернизации сетей теплоснабжения, переработки отходов.Также речь шла о выпуске фармацевтической и текстильной продукции, открытии медицинских клиник, создании туристических центров и других направлениях совместной работы.
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узбекистан саудовская аравия сотрудничество проекты
узбекистан саудовская аравия сотрудничество проекты
Узбекистан привлекает новые саудовские компании
09:30 05.06.2024 (обновлено: 10:50 05.06.2024)
В настоящее время портфель текущих и перспективных проектов превышает 17 млрд.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества Узбекистана с компаниями Саудовской Аравии, включая ход реализации совместных инвестпроектов, обсудили Шавката Мирзиёев и сопредседатель узбекско-саудовского Делового совета, председатель правления компании "ACWA Power" Мухаммад Абунайян, сообщает
пресс-служба президента.
Глава республики отметил плодотворное партнерство с данной компанией, подчеркнув ее ведущую роль в модернизации энергетического сектора страны на основе "зеленых" технологий.
Сегодня портфель текущих и перспективных проектов превышает 17 млрд.
"Отмечена важность продолжения активной работы по привлечению саудовских компаний в нашу страну в рамках деятельности Делового совета", — говорится в сообщении.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам ускорения реализации совместных проектов в сфере развития инфраструктуры аэропортов, цифровизации энергетической отрасли, модернизации сетей теплоснабжения, переработки отходов.
Также речь шла о выпуске фармацевтической и текстильной продукции, открытии медицинских клиник, создании туристических центров и других направлениях совместной работы.