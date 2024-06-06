https://uz.sputniknews.ru/20240606/belarus-uzbekistan-kyrgyzstan-rossiya-soglashenie-birji-eaes-44260603.html

Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Россия подписали соглашение между биржами ЕАЭС

Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Россия подписали соглашение между биржами ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Между биржами четырех стран будет создана международная система индикаторов товарного рынка. Она создаст условия для безбарьерной торговли, сократит сроки логистики, а также позволит транслировать цены и эффективно перераспределять ресурсы.

2024-06-06T16:05+0500

2024-06-06T16:05+0500

2024-06-06T17:06+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение между биржами стран-участниц ЕАЭС. Международный документ приняли на полях ПМЭФ.По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, подписание документа важно, в первую очередь потому, что️ такие механизмы позволяют контрагентам находить друг друга, транслировать цены, быстро перераспределять ресурсы.Концепцию развития биржевой торговли Союза руководители стран-участников ЕАЭС подпишут уже осенью 2024 года.Кроме того, замминистра рассказал, что представители бирж Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и России договорились о создании международной системы индикаторов товарного рынка.Биржевая торговля и независимые ценовые индикаторы — это безбарьерная торговля, сокращение сроков и этапов логистики, пояснил Вольвач, подчеркнув, что такие механизмы позволяют контрагентам находить друг друга, транслировать цены, быстро перераспределять ресурсы.По мнению зампреда по организации торгов и международному сотрудничеству АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа" Набихона Саматова, соглашение между биржами ЕАЭС станет посылом развития взаимоотношений.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

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