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Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Россия подписали соглашение между биржами ЕАЭС
Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Россия подписали соглашение между биржами ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Между биржами четырех стран будет создана международная система индикаторов товарного рынка. Она создаст условия для безбарьерной торговли, сократит сроки логистики, а также позволит транслировать цены и эффективно перераспределять ресурсы.
2024-06-06T16:05+0500
2024-06-06T16:05+0500
2024-06-06T17:06+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение между биржами стран-участниц ЕАЭС. Международный документ приняли на полях ПМЭФ.По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, подписание документа важно, в первую очередь потому, что️ такие механизмы позволяют контрагентам находить друг друга, транслировать цены, быстро перераспределять ресурсы.Концепцию развития биржевой торговли Союза руководители стран-участников ЕАЭС подпишут уже осенью 2024 года.Кроме того, замминистра рассказал, что представители бирж Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и России договорились о создании международной системы индикаторов товарного рынка.Биржевая торговля и независимые ценовые индикаторы — это безбарьерная торговля, сокращение сроков и этапов логистики, пояснил Вольвач, подчеркнув, что такие механизмы позволяют контрагентам находить друг друга, транслировать цены, быстро перераспределять ресурсы.По мнению зампреда по организации торгов и международному сотрудничеству АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа" Набихона Саматова, соглашение между биржами ЕАЭС станет посылом развития взаимоотношений.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.
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пмэф еаэс биржа сотрудничество товарный знак система индикаторов логистика
пмэф еаэс биржа сотрудничество товарный знак система индикаторов логистика
Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Россия подписали соглашение между биржами ЕАЭС
16:05 06.06.2024 (обновлено: 17:06 06.06.2024)
Между биржами четырех стран будет создана система индикаторов товарного рынка. Она создаст условия для безбарьерной торговли, сократит сроки логистики, позволит транслировать цены и эффективно перераспределять ресурсы.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение между биржами стран-участниц ЕАЭС. Международный документ приняли на полях ПМЭФ.
По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, подписание документа важно, в первую очередь потому, что️ такие механизмы позволяют контрагентам находить друг друга, транслировать цены, быстро перераспределять ресурсы.
Концепцию развития биржевой торговли Союза руководители стран-участников ЕАЭС подпишут уже осенью 2024 года.
Кроме того, замминистра рассказал, что представители бирж Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и России договорились о создании международной системы индикаторов товарного рынка.
Биржевая торговля и независимые ценовые индикаторы — это безбарьерная торговля, сокращение сроков и этапов логистики, пояснил Вольвач, подчеркнув, что такие механизмы позволяют контрагентам находить друг друга, транслировать цены, быстро перераспределять ресурсы.
По мнению зампреда по организации торгов и международному сотрудничеству АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа" Набихона Саматова, соглашение между биржами ЕАЭС станет посылом развития взаимоотношений.
"Мы уверены, что подписание данного соглашения послужит интенсивному развитию экономик наших стран и будет являться большим посылом в развитии взаимоотношений и внешней торговли", — отметил он в ходе ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.