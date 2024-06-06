Как встретили Мирзиёева в Анкаре — фото

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в эту страну, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Сегодня под председательством президентов состоится третье заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.В рамках переговоров подробно обсудят вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.В программе визита также проведение первой совместной встречи с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран. Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Турцию с госвизитом в октябре 2017-го, а с официальным — в феврале 2020 года.
Глава Узбекистана прибыл с официальным визитом в Турцию.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в эту страну, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
"В столичном аэропорту "Эсенбога" главу нашего государства встретили вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица", — говорится в сообщении.
Сегодня под председательством президентов состоится третье заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
В рамках переговоров подробно обсудят вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.
В программе визита также проведение первой совместной встречи с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран.
Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Турцию с госвизитом в октябре 2017-го, а с официальным — в феврале 2020 года.