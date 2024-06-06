https://uz.sputniknews.ru/20240606/kak-vstretili-mirziyoeva-v-ankare--foto-44249370.html

Как встретили Мирзиёева в Анкаре — фото

Как встретили Мирзиёева в Анкаре — фото

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана прибыл с официальным визитом в Турцию

2024-06-06T10:02+0500

2024-06-06T10:02+0500

2024-06-06T10:02+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

турция

реджеп тайип эрдоган

фото

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в эту страну, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Сегодня под председательством президентов состоится третье заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.В рамках переговоров подробно обсудят вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.В программе визита также проведение первой совместной встречи с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран. Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Турцию с госвизитом в октябре 2017-го, а с официальным — в феврале 2020 года.

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