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https://uz.sputniknews.ru/20240606/kak-vstretili-mirziyoeva-v-ankare--foto-44249370.html
Как встретили Мирзиёева в Анкаре — фото
Как встретили Мирзиёева в Анкаре — фото
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана прибыл с официальным визитом в Турцию
2024-06-06T10:02+0500
2024-06-06T10:02+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
турция
реджеп тайип эрдоган
фото
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в эту страну, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Сегодня под председательством президентов состоится третье заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.В рамках переговоров подробно обсудят вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.В программе визита также проведение первой совместной встречи с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран. Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Турцию с госвизитом в октябре 2017-го, а с официальным — в феврале 2020 года.
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мирзиёев анкара встреча официальный визит турция
мирзиёев анкара встреча официальный визит турция

Как встретили Мирзиёева в Анкаре — фото

10:02 06.06.2024
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Глава Узбекистана прибыл с официальным визитом в Турцию.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в эту страну, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
"В столичном аэропорту "Эсенбога" главу нашего государства встретили вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица", — говорится в сообщении.
Сегодня под председательством президентов состоится третье заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
В рамках переговоров подробно обсудят вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.
В программе визита также проведение первой совместной встречи с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран.
Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Турцию с госвизитом в октябре 2017-го, а с официальным — в феврале 2020 года.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Турцию. - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Турцию. - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Турцию. - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Турцию. - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Турцию. - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Турцию. - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
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